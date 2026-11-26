Η ερμηνεύτρια επέλεξε ένα ιδιαίτερο σακάκι του οίκου Channel, το οποίο έχει φορέσει στο παρελθόν και ο Pharrell Williams για την εμφάνισή της

Με μια εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη έκανε η Πάολα. Η μοναδική ερμηνεύτρια επέλεξε ένα ιδιαίτερο σακάκι του οίκου Channel, το οποίο έχει φορέσει στο παρελθόν και ο Pharrell Williams, προσθέτοντας τη δική της προσωπικότητα σε ένα ξεχωριστό fashion look που τράβηξε τα βλέμματα.

Η φετινή τηλεοπτική της παρουσία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της διαδρομή, με την Πάολα να ξεχωρίζει στη νέα της θέση στο «The Voice of Greece» και να κερδίζει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

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Παράλληλα, συνεχίζει δυναμικά τις ζωντανές εμφανίσεις της στο Hotel Music Hall, μαζί με τον Δήμο Αναστασιάδη, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Ένα μουσικό σχήμα που έχει ήδη κερδίσει την ανταπόκριση του κοινού και αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά σημεία αναφοράς της νυχτερινής διασκέδασης.

Την ίδια στιγμή, η νέα της κυκλοφορία με τίτλο «Τελευταία Μοναξιά» έρχεται να συμπληρώσει μια ιδιαίτερα ενεργή περίοδο για την τραγουδίστρια, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο με έντονη παρουσία τόσο στην τηλεόραση όσο και στη μουσική σκηνή.