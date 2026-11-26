Η στάθμη της θάλασσας ανήλθε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα σε πολλές περιοχές της πολιτείας, με τα κύματα στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο να φτάνουν έως και τα 7,3 μέτρα

Ακραίες παλίρροιες σημειώθηκαν στις ακτές της Καλιφόρνιας, την Τετάρτη (26/11) με το ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο να προκαλεί εισροή υδάτων σε παραθαλάσσιες περιοχές. Η στάθμη της θάλασσας ανήλθε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι, επαγγελματικοί χώροι και κατοικίες.

View this post on X Διαφήμιση Διαφήμιση

Στην Pacifica, νότια του Σαν Φρανσίσκο, κατέρρευσε τμήμα εμβληματικής προβλήτας, η οποία είχε ήδη υποστεί δομικές ζημιές και παρέμενε κλειστή για το κοινό. Σύμφωνα με τη San Francisco Chronicle, η κατασκευή υποχώρησε υπό την πίεση κυμάτων 12 φορές ισχυρότερων από τα συνηθισμένα για τον Νοέμβριο.

Ιστορικά ρεκόρ στάθμης σε πολλές περιοχές

Σύμφωνα με τον Guardian, το Λος Άντζελες και η Σάντα Μπάρμπαρα ισοφάρισαν ή κατέρριψαν τα ιστορικά τους ρεκόρ υψηλής παλίρροιας, με τη στάθμη να φτάνει περίπου τα 2,5 μέτρα. Αντίστοιχο ρεκόρ καταγράφηκε στη La Jolla, βόρεια του Σαν Ντιέγκο (2,45 μέτρα), ενώ ιστορικό υψηλό ενδέχεται να σημειώθηκε και στο Monterey, στα 2,45 μέτρα (8,03 πόδια).

Στο Monterey, αρκετές παραλίες έκλεισαν έως την Παρασκευή για λόγους ασφαλείας, με ανάλογους αποκλεισμούς να εφαρμόζονται και στην κομητεία Santa Cruz. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) προειδοποίησε ότι, παρά την ηλιοφάνεια, οι παραλίες και η ζώνη θραύσης των κυμάτων παραμένουν επικίνδυνες, καθώς τα κύματα στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο έφτασαν έως και τα 7,3 μέτρα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Αυτό είναι μια πρόγευση όσων έρχονται», δήλωσε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, σε συνέντευξη Τύπου στο Σαν Φρανσίσκο. «Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να μην αντιμετωπίζουμε και να μην αναλογιζόμαστε απλώς περιστασιακά στιγμές σαν κι αυτή, αλλά να εξετάζουμε σε βάθος και με βιώσιμο τρόπο τα προβλήματα και να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις».

Πλημμύρες και προβλήματα στις μετακινήσεις

Στην Pacifica, η εισροή υδάτων προκάλεσε πλημμύρες σε οδικούς άξονες και ακτές, επηρεάζοντας τμήμα της Highway 1 πλησίον του δημοφιλούς Taco Bell Cantina, το οποίο, όπως μεταδίδει το NBC Bay Area, παρέμεινε ανέπαφο. Ο Ρέι Μιούλερ, μέλος του συμβουλίου της κομητείας San Mateo, ανέφερε στους Los Angeles Times πως το εν λόγω Ελ Νίνιο χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή ένταση, υπογραμμίζοντας ότι τα φαινόμενα σημειώθηκαν παρά την επικράτηση ηλιοφάνειας και άπνοιας.

Διαφήμιση

Πλημμύρες σημειώθηκαν και σε κατοικίες στο Sunset Beach (κομητεία Orange), όπου ωστόσο η έγκαιρη θωράκιση των ακινήτων από τους ιδιοκτήτες περιόρισε τις ζημιές. Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης σε χαμηλού υψομέτρου δρόμους γύρω από τον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, ακόμη και κοντά στη γέφυρα Golden Gate, όπου τμήμα του οδικού δικτύου έκλεισε προσωρινά.

Παρά τη σφοδρότητα των φαινομένων, η πολιτεία απέφυγε το χειρότερο σενάριο, δηλαδή τον ταυτόχρονο συνδυασμό παράκτιων πλημμυρών και ισχυρών χειμερινών καταιγίδων. Στο Σαν Φρανσίσκο, ο δήμαρχος Ντάνιελ Λούρι ανέφερε ότι η πόλη ξεπέρασε την κορύφωση της παλίρροιας με περιορισμένες επιπτώσεις. Παράλληλα, στον τομέα των αερομεταφορών και εν μέσω της αυξημένης κίνησης για την Ημέρα των Ευχαριστιών, τουλάχιστον τρεις αεροπορικές εταιρείες προσέφεραν δωρεάν αλλαγές εισιτηρίων, ωστόσο το διεθνές αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο λειτούργησε κανονικά και απενεργοποίησε το κέντρο έκτακτης διαχείρισης. Την ίδια ώρα, στη βόρεια ακτή και συγκεκριμένα στον κόλπο Humboldt, καταγράφηκε η δεύτερη υψηλότερη παλίρροια στην ιστορία, με τις αρχές να θέτουν σε επιφυλακή συνεργεία έκτακτης ανάγκης και να προετοιμάζουν σάκους άμμου για την προστασία των κτιρίων.

Διαφήμιση

Πού αποδίδουν οι ειδικοί τα ακραία φαινόμενα

Σύμφωνα με μετεωρολόγους και ωκεανογράφους, η πρωτοφανής ένταση του φαινομένου της παλίρροιας προκλήθηκε από τη συνέργεια τριών παραγόντων. Καταλυτική ήταν η επίδραση του Super Ελ Νίνιο, που διατηρεί τη στάθμη της θάλασσας σε υψηλά επίπεδα, σε συνδυασμό με ένα μεγάλο κύμα Kelvin το οποίο, κινούμενο παράκτια, ενίσχυσε περαιτέρω τον όγκο των υδάτων. Τα παραπάνω συνέπεσαν με τις εποχικές «king tides», οι οποίες έφτασαν στο αποκορύφωμά τους την ίδια στιγμή που τα νερά του Ειρηνικού ήταν ήδη αυξημένα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο μεγαλύτερος κίνδυνος θα προκύψει εάν ισχυρές χειμερινές καταιγίδες, συνοδευόμενες από έντονες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, συμπέσουν με την κορύφωση της παλίρροιας. Παρότι η Καλιφόρνια απέφυγε προς το παρόν αυτό το ενδεχόμενο, νέες ενισχυμένες παλίρροιες αναμένονται στα τέλη Δεκεμβρίου και στα τέλη Ιανουαρίου.