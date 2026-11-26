Οι γονείς της ανήλικης έχουν συλληφθεί και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της μαστροπείας, ενώ η αστυνομία ερευνά πόσα άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή

«Ένα παιδί που δεν χαμογελούσε ποτέ» λέει στο tanea.gr άτομο που γνώριζε την 15χρονη από το Αγρίνιο καθώς η τοπική κοινότητα είναι σοκαρισμένη μετά την είδηση πως ζευγάρι συγχωριανών τους κατηγορείται πως εξέδιδε την ανήλικη κόρη τους.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει το άτομο που γνώριζε κυρίως το 15χρονο κορίτσι αλλά και τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν συνήθως κλειστό και ήσυχο.

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«Πάντα την βλέπαμε να είναι με το ποδήλατο και τη μητέρα της, οι δύο τους ήταν πάντα μαζί. Ήσυχο παιδί, μαζεμένο αρκετά, κλειστό παιδί. Ερχόταν και έπαιζε εδώ σε ένα σπίτι με κάτι παιδάκια που έκανε παρέα. Δεν δημιουργούσε πρόβλημα ποτέ» αναφέρει χαρακτηριστικά η ίδια.

Η 15χρονη μαζί με την οικογένεια της κατοικεί σε χωριό του Αγρινίου. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το άτομο που τους γνωρίζει πρόκειται για μια οικογένεια που είχε επιλέξει να μην έχει σχέσεις με τους υπόλοιπους συγχωριανούς και ζούσε αρκετά απομονωμένα.

«Όταν τελείωνε το παιχνίδι έφευγε μόνη της, δεν ερχόταν να την πάρει κάποιος από την οικογένεια της. Εμείς βλέπαμε μόνο τη μητέρα της, τον πατέρα της όχι, αλλά απ’ όσο γνωρίζουμε οι γονείς της δεν είχαν καλή σχέση μεταξύ τους. Παλιά η μητέρα της είχε καταγγείλει τον πατέρα της στην αστυνομία και από τότε ήταν τσακωμένοι. Δεν γνωρίζω αν τα ξαναβρήκανε στην πορεία. Ζουν κάπως απομονωμένα και δεν έχουν πολλές σχέσεις με τους υπόλοιπους». Διαφήμιση Διαφήμιση

Οι γονείς του ανήλικου κοριτσιού βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της μαστροπείας, μετά από πληροφορίες που είχαν οι αρχές στη διάθεση τους. Οι δυο γονείς έχουν συλληφθεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί η έρευνα της αστυνομίας για να διευκρινιστεί πόσα άτομα έχουν εμπλοκή σε αυτή την αδιανόητη υπόθεση.

«Αυτό που μάθαμε για το κορίτσι ευχόμαστε να μην είναι αλήθεια, γιατί είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Έχουμε παγώσει όλοι μετά από αυτό, κανείς δεν θέλει να το πιστέψει» καταλήγει το άτομο που γνώριζε την οικογένεια.