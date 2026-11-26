Η παρουσιάστρια απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις σχετικές φήμες για τηλεοπτική επιστροφή της, τονίζοντας πως για τον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων πληρώνονται άλλοι

Η Ελένη Μενεγάκη βρέθηκε ξανά μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, μετά από ένα διάστημα δυόμισι ετών εκτός τηλεόρασης. Η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε για τη νέα της καθημερινότητα, τη σχέση της με τον χώρο της τηλεόρασης αλλά την ελευθερία που απολαμβάνει πλέον στη ζωή της, κάτι που της είχε λείψει τα προηγούμενα χρόνια όπως είχε πει η ίδια.

Το απόγευμα της Τετάρτης, η Ελένη Μενεγάκη ανέλαβε τον ρόλο της παρουσιάστριας στο Glasshouse Athens City Events, συντονίζοντας παράλληλα εκδήλωση της Novo Nordisk και του Άκη Πετρετζίκη με θέμα την ολιστική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής.

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Μετά το τέλος της εκδήλωσης, η Ελένη Μενεγάκη παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή της από την καθημερινή τηλεόραση τον Ιούλιο του 2024.

Η παρουσιάστρια παραδέχτηκε πως υπάρχουν στιγμές που της λείπει η τηλεόραση, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφή απάντηση σχετικά με ένα πιθανό τηλεοπτικό της comeback.

«Για την παρουσίαση δεν είχα άγχος, γιατί η παρουσίαση είναι η δουλειά που κάνω από 20 χρονών. Είχα άγχος όμως, ξέροντας ότι θα ξαναδώ πάρα πολύ κόσμο που από τη μία χαίρομαι που θα τους ξαναδώ, αλλά που δεν ξέρω τι μπορεί να θέλει κανείς να μάθει από μένα μετά από δυόμισι χρόνια που είμαι μακριά από την τηλεόραση…

Φόρεσα τα παπούτσια της παρουσιάστριας, ανέβηκα δύο πατώματα και ήρθα να κάνω τη δουλειά μου. Κάποιες στιγμές μου λείπει η τηλεόραση. Δεν μπορώ να σας πω όμως ότι είναι κάτι το οποίο το σκέφτομαι καθημερινά» ανέφερε η Ελένη Μενεγάκη.

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Η νέα καθημερινότητα και η ζωή μακριά από την τηλεόραση

Για μια γυναίκα που για τρεις δεκαετίες οργάνωνε τη ζωή της γύρω από τις απαιτήσεις της καθημερινής τηλεοπτικής παρουσίας, ακόμη και η πολυτέλεια ενός ελεύθερου πρωινού έχει πλέον διαφορετική αξία. Η Ελένη Μενεγάκη περιέγραψε τη νέα συνθήκη της ζωής της, αναφερόμενη σε μικρές καθημερινές συνήθειες και όσα απολαμβάνει ως μητέρα.

«Είναι διαφορετική από ό,τι ήταν πρώτα. Δηλαδή τι έχει αλλάξει; Έχει αλλάξει η ισορροπία της μέρας. Ας πούμε, δεν είχα ποτέ στη ζωή μου το πρωινό μου ελεύθερο. Ποτέ.

Δεν μπορώ να σου πω ότι κάνω ένα πράγμα κάθε μέρα, λες και χτυπάω κάρτα. Κάνω αυτό που κάνει κάθε μάνα. Θα ξυπνήσω το πρωί. Έχω τη μικρή μου ακόμα στο σπίτι. Πρέπει να ετοιμάσω το πρωινό. Πρέπει να ετοιμάσω φαγητό, να πάρει στο σχολείο. Μετά ανοίγω εκείνη την ώρα, μόλις φύγει το παιδί, όλα τα κανάλια και φυσικά τα ειδησεογραφικά, αλλά και όχι μόνο.

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Μετά ξεκινάει η μέρα μου όπως πάει. Μπορεί να βγω έξω για ψώνια, μπορεί να πάω για περπάτημα, μπορεί να έχω κάποιο ραντεβού, μπορεί να κάτσω να μαγειρέψω, μπορεί οτιδήποτε. Δεν είναι όμως κάθε μέρα ίδια, γιατί αυτό που έχει αλλάξει πιο πολύ είναι ότι μπορώ να κάνω ό,τι μου κατεβαίνει στο κεφάλι μου. Έτσι, θέλω να ταξιδέψω; Φύγαμε».

Η σχέση της με τη διατροφή και οι εγκυμοσύνες

Με αφορμή τη θεματολογία της εκδήλωσης, η Ελένη Μενεγάκη ρωτήθηκε αν κατά τη διάρκεια της μακράς τηλεοπτικής της πορείας αισθάνθηκε πίεση να ανταποκριθεί στα πρότυπα ομορφιάς που ήθελαν τις παρουσιάστριες αδύνατες.

«Ποτέ δεν μπήκα σε αυτό το κομμάτι του να προσέχω. Ήμουν αδύνατη. Είχα αυτή την τύχη να μπορώ να τρώω και να μην παχαίνω, οπότε δεν ένιωσα ότι πρέπει κάτι να αλλάξω.

Στην πορεία που άρχισα να παίρνω λίγο βάρος, όσον αφορά την περίοδο με τις εγκυμοσύνες μου, ναι, εκεί ήταν οι μόνες φορές στη ζωή μου που πήγα σε διατροφολόγο και μπήκα σε ένα πρόγραμμα. Δεν ήμουν για περπατήματα. Κοιμόμουν όρθια με τόσα μωρά…».

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Όσο για το μυστικό της ομορφιάς και της λάμψης της, η ίδια έδωσε μια απάντηση που δεν σχετίζεται με την εξωτερική εμφάνιση.

«Νομίζω καλή καρδιά. Δεν θέλω να πω ότι είμαι ο καλύτερος άνθρωπος, αλλά έχω καλή και ζεστή καρδιά και νομίζω ότι αυτό με βοηθάει πάρα πολύ».

«Έκανα μια εκπομπή που έγινε ένα με μένα»

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην αγγίξει την τηλεόραση. Η Ελένη Μενεγάκη, με αφορμή ερώτηση για το αν θα μπορούσε να υπάρξει τηλεοπτικά μια άλλη Ελένη Μενεγάκη, έκανε έναν προσωπικό απολογισμό της διαδρομής της, ανατρέχοντας στα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης και στις συνθήκες μέσα στις οποίες διαμόρφωσε τη δική της τηλεοπτική ταυτότητα.

«Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν θα πω ποτέ κάτι τέτοιο. Πάτε να με μπλέξετε σε περιπέτειες. Φιλιά στον ΑΝΤ1! Χαίρομαι που σας λείπω. Σας αγαπώ πολύ. Σας σκέφτομαι κι εγώ κάποιες στιγμές, κάποιες άλλες στιγμές όχι.

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Κι όπως είπα και στον φίλο μου τον Δήμο Βερύκιο, που τον είδα τυχαία το βράδυ σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά και είδα στο Internet τις δηλώσεις του. Δεν του τα είπα ακριβώς έτσι, αλλά εντάξει, όταν μεταφέρεις κάτι που σου λέει κάποιος άλλος σε ένα τρίτο πρόσωπο, έχει περάσει ήδη πολλές πλευρές. Του είπα με λίγα λόγια αυτό που θα πω τώρα και σε εσάς.

Έχω περάσει φανταστικά μέσα στην τηλεόραση. Έχω γευτεί την τηλεόραση, μέσα από την ιδιωτική φυσικά τηλεόραση, από τα γεννοφάσκια της και έχω περάσει του ονείρου. Από την άποψη ότι όταν εγώ ξεκίνησα υπήρχε πάρα πολλή υπομονή στην τηλεόραση. Δύο κανάλια ήταν, η υπομονή φανταστική, οπότε μπορούσες να πάρεις τον χρόνο σου, να μάθεις να ξεπεράσεις τις φοβίες σου, να σε προσέξουν, να μάθεις από τους άλλους, να κάνεις αυτό που έκανα εγώ, τρεις δεκαετίες γεμάτες με πράγματα που μου άρεσαν.

Δεν ήρθα ποτέ σε δύσκολη θέση, γιατί την εκπομπή που επέλεξα, επέλεξα και να μείνω μαζί της, χωρίς να δοκιμάσω ποτέ κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος. Αυτό ήθελα, αυτό έπραξα. Η ιστορία θα τα πει τα υπόλοιπα. Έκανα λοιπόν μια εκπομπή που έγινε ένα με μένα. Την έκανα έτσι όπως εγώ αισθανόμουν.

Έχω περάσει πολύ ωραίες στιγμές, έχω γελάσει πολύ. Δεν ξέρω σήμερα αν έχουν τα περιθώρια οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στην τηλεόραση να γελάνε. Εμείς που δουλεύαμε, γελούσαμε μέσα στην εκπομπή, πίσω από την εκπομπή. Το ευχαριστιόμασταν. Λέω ότι εγώ, επειδή πέρασα μέσα από τα αθώα της τηλεόρασης, γελάσαμε και πάρα πολύ. Είχαμε το περιθώριο να είμαστε πιο χαλαροί. Αυτό θέλω να πω».

Η ματιά της στη σημερινή τηλεόραση και η φιλοσοφία της ζωής της

Χωρίς να αφορίζει τη σημερινή τηλεοπτική πραγματικότητα, η Ελένη Μενεγάκη αντιμετωπίζει τις αλλαγές στον χώρο ως μέρος της εξέλιξης.

«Τι έχει σήμερα η τηλεόραση; Άκου να δεις. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι μέσα στα χρόνια αλλάζουμε, αλλάζει ο χαρακτήρας σε όλους τους χώρους. Και στην τηλεόραση αλλάζει και εξελίσσεται και αλλάζει και βλέπεις πιο πολύ το ένα, πιο λίγο το άλλο και θα ξαναλλάξει, ρε παιδιά. Έτσι είναι».

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια μίλησε για την ευτυχία και έδωσε το δικό της στίγμα για τη φάση της ζωής στην οποία βρίσκεται σήμερα.

«Έχω ζήσει πολλές ευτυχισμένες στιγμές στη ζωή μου. Εξακολουθώ να τη ζω με όποιες δυσκολίες πάντα μπαίνουν και βγαίνουν στη ζωή μας. Και θα συνεχίσω να τη ζω, γιατί είναι ο οδηγός της ευτυχίας, της χαράς, του γλεντιού, του κεφιού και της αγάπης».

Όσον αφορά στα δημοσιεύματα που κατά καιρούς κάνουν λόγο για τηλεοπτική επιστροφή της, με πιο πρόσφατο εκείνο που τη θέλει να συζητά με τον ΣΚΑΪ, η Ελένη Μενεγάκη απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις σχετικές φήμες.

Σε ερώτηση για το είδος του τηλεοπτικού project που θα αποτελούσε κίνητρο για την επιστροφή της στη μικρή οθόνη, η παρουσιάστρια απάντησε: «Λοιπόν, άλλοι πληρώνονται γι’ αυτό. Γι’ αυτό πληρώνονται όσοι στήνουν τα κανάλια. Δεν θα σας απαντήσω εκείνο. Εγώ απαντάω σαν παρουσιάστρια. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω».