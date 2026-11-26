Η BYD, η οποία αποτελεί τον κορυφαίο κατασκευαστή οχημάτων νέας ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την εξαιρετική ενεργειακή αποδοτικότητα που χαρακτηρίζει τα μοντέλα της. Η εταιρεία σημείωσε βαθμολογία-ρεκόρ κατά τη διάρκεια των δοκιμών του Green NCAP, επιτυγχάνοντας αυτή την επίδοση με το Plug-in Hybrid μοντέλο της κατηγορίας Β, το οποίο είναι το DOLPHIN G DM-i.

Το compact hatchback αποτελεί το πρώτο μοντέλο της εταιρείας BYD το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για την ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα, το συγκεκριμένο όχημα είναι το πρώτο που ενσωματώνει την πέμπτη γενιά της υβριδικής τεχνολογίας DM (Dual Mode) της BYD στην ευρωπαϊκή αγορά. Το εν λόγω μοντέλο απέσπασε συνολική αξιολόγηση 4,5 αστέρων, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 88% κατά τη διάρκεια των ανεξάρτητων δοκιμών στις οποίες υποβλήθηκε. Πρόκειται, με διαφορά, για την υψηλότερη βαθμολογία που έχει απονεμηθεί ποτέ σε Plug-in Hybrid όχημα, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον πρωτόκολλο αξιολόγησης του Green NCAP. Η επίδοση αυτή ξεπερνά κατά περίπου 20% την προηγούμενη κορυφαία επίδοση που είχε καταγραφεί στο πλαίσιο των εν λόγω δοκιμών, αποτελώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την κατηγορία των οχημάτων αυτών.

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Το Green NCAP εντυπωσιάστηκε επίσης από τις χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου του DOLPHIN G DM-i. Χάρη στις εξαιρετικές δυνατότητες αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης, στο σχετικά χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, καθώς και στα ανεξάρτητα επαληθευμένα στοιχεία για τις εκπομπές κατά τη διαδικασία παραγωγής του οχήματος, οι συνολικές εκπομπές σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του ανέρχονται σε μόλις 124 g ισοδύναμου CO₂/km (CO₂-eq/km) – μια τιμή που το Green NCAP χαρακτηρίζει ως «εντυπωσιακά χαμηλή».