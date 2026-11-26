Το μοντέλο έχει καταγράψει συνολικά 181.080 ταξινομήσεις στην ευρωπαϊκή επικράτεια κατά το πρώτο δεκάμηνο του έτους, ενώ στην Ελλάδα σημείωσε αύξηση πωλήσεων 40%

Για τέταρτο μήνα μέσα στο ημερολογιακό έτος 2026, το μοντέλο Sandero καταφέρνει να σκαρφαλώσει στην κορυφή των ευρωπαϊκών πωλήσεων αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, το εν λόγω όχημα σημείωσε 17.812 ταξινομήσεις κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου μήνα. Παράλληλα, εξετάζοντας τις πωλήσεις αθροιστικά από την αρχή του έτους έως και τον Οκτώβριο, το Sandero έχει επιτύχει συνολικά 181.080 ταξινομήσεις σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Το γεγονός αυτό, δηλαδή ο συνολικός αριθμός των ταξινομήσεων που έχουν καταγραφεί, του χαρίζει μια ξεκάθαρη πρωτιά στην ευρωπαϊκή αγορά για το 2026.

Για την ίδια χρονική περίοδο, που αντιστοιχεί στο πρώτο 10μηνο του τρέχοντος έτους, το μοντέλο Sandero έχει καταγράψει στην Ελλάδα περισσότερες από 3.600 ταξινομήσεις. Ως το πλέον δημοφιλές μοντέλο της μάρκας Dacia στη χώρα μας, το συγκεκριμένο όχημα έχει συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση των πωλήσεων της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Πιο συγκεκριμένα, η πορεία του μοντέλου έχει οδηγήσει σε αύξηση των συνολικών πωλήσεων της μάρκας στην Ελλάδα κατά, σχεδόν, 40%, συγκριτικά με τις επιδόσεις που είχαν σημειωθεί κατά το 2025.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Dacia φέτος έχει αυξήσει το μερίδιό της στις πωλήσεις της ελληνικής αγοράς στο 4,9%, από το 3,7% που καταγράφηκε το πρώτο 10μηνο του 2025.

Εκτός από την σύγχρονη σχεδίαση, τους άνετους χώρους και τον value for money χαρακτήρα του, το Dacia Sandero και Sandero Stepway είναι εξοπλισμένο με την πιο πολυδιάσταση γκάμα κινητήρων της κατηγορίας. Αυτή περιλαμβάνει turbo κινητήρες βενζίνης 100 (Sandero) και 110 (Stepway) ίππων, σύνολα διπλού καυσίμου Eco–G (βενζίνης – LPG), με 120 ίππους και χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (EDC) 6 σχέσεων, αλλά και την κορυφαία υβριδική έκδοση hybrid 155.

Mε το σύστημα διπλού καυσίμου Eco–G, το Dacia Sandero μπορεί να διανύσει έως 1.450 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα, ενώ αξιοποιεί το πιο οικονομικό καύσιμο κίνησης της αγοράς, το LPG, με τιμή αντλίας έως και στο 50% αυτής της βενζίνης.