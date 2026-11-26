Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει συνολικά 359.050.353,33 ευρώ σε 1.064.460 δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ σε 209.029 δικαιούχους

Στις πληρωμές των τακτικών προνοιακών επιδομάτων για τον μήνα Νοέμβριο 2026, καθώς και της έκτακτης ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ (Ν. 5355/2026), προχωρά τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 ο ΟΠΕΚΑ, καταβάλλοντας συνολικά 359.050.353,33 ευρώ σε 1.064.460 δικαιούχους.

Ειδικότερα, το συνολικό ποσό για τα τακτικά επιδόματα του Νοεμβρίου ανέρχεται σε 275.437.153,33 ευρώ, ενώ επιπλέον 83.613.200 ευρώ κατευθύνονται στην έκτακτη ενίσχυση των 400 ευρώ για 209.029 δικαιούχους (άτομα με αναπηρία, ανασφάλιστους υπερήλικες, ανασφάλιστους υπερήλικες μέλη της Ελληνικής μειονότητας Αλβανίας και ανάδοχους γονείς ατόμων με αναπηρία).

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Τι ώρα οι πληρωμές

Σημειώνεται ότι οι πληρωμές θα ξεκινήσουν σταδιακά από αύριο Παρασκευή μετά τις 17.00, δηλαδή την προηγούμενη εργάσιμη. Για το επίδομα 400 ευρώ, στην σελίδα του ΟΠΕΚΑ αναφέρεται ότι ημερομηνία πληρωμής είναι η Δευτέρα ωστόσο τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της Παρασκευής.

Στην πληρωμή περιλαμβάνεται η Ε΄ (πέμπτη) διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού Α21, που αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Η ΣΤ΄ και τελευταία τακτική δόση του έτους αναμένεται πριν από τα Χριστούγεννα.

Αναλυτικά οι πληρωμές του ΟΠΕΚΑ:

Συγκεκριμένα:

Επίδομα Παιδιού: 480.594 δικαιούχοι – 88.482.233,69 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.516 δικαιούχοι – 12.525.000 ευρώ

Επίδομα Στέγασης: 149.481 δικαιούχοι – 17.679.710,49 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 142.082 δικαιούχοι – 32.843.978,10 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 585 δικαιούχοι – 137.738,31 ευρώ

Αναπηρικά: 216.427 δικαιούχοι – 165.160.322,36 ευρώ, εκ των οποίων τα 64.364.800 ευρώ αφορούν στην έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση.

Επίδομα Ομογενών: 4.794 δικαιούχοι – 170.922,65 ευρώ

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.181 δικαιούχοι – 8.330.780,92 ευρώ, εκ των οποίων τα 3.928.400 ευρώ αφορούν στην έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 24.851 δικαιούχοι – 20.731.327,24 ευρώ, εκ των οποίων τα 9.582.000 ευρώ, αφορούν στην έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση.

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 428 δικαιούχοι – 139.477,44 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.272 δικαιούχοι – 9.103.883,13 ευρώ, εκ των οποίων τα 5.708.800 ευρώ αφορούν στην έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση.

Έξοδα Κηδείας: 55 δικαιούχοι – 4861,60 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 1.486 δικαιούχοι – 600 ευρώ

Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης: 1 δικαιούχος – 5.000 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 189 δικαιούχοι – 444.223,41 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 16 δικαιούχοι – 16.000 ευρώ

Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια: 2 δικαιούχοι – 5.280 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 452 δικαιούχοι – 47.562,61 ευρω

Επίδομα Αναδοχής: 638 δικαιούχοι – 538.620,42 ευρώ, εκ των οποίων τα 29.200 ευρώ αφορούν στην έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση.

Επίδομα Επαγγελματικής Αναδοχής: 15 δικαιούχοι – 25.530 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.395 δικαιούχοι – 1.868.300,96 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.064.460

Σύνολο καταβολών: 359.050.353,33 ευρώ

Υπενθυμίζουμε ότι τα επιδόματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Για περισσότερες πληροφορίες ανά επίδομα ακολουθήστε τους συνδέσμους:

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– Επίδομα Παιδιού εδώ

– Επίδομα Γέννησης εδώ

– Επίδομα Στέγασης εδώ

– Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα εδώ

– Προνοιακά Επιδόματα Ατόμων με Αναπηρία εδώ

– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων εδώ

– Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων εδώ

– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας εδώ

– Έξοδα Κηδείας εδώ

– Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών εδώ

– Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης εδώ

«Κόκκινα δάνεια» εδώ

– Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια εδώ

– Επίδομα Αναδοχής εδώ

— Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού εδώ