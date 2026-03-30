Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή ημέρα ξημέρωσε για την οικογένεια της Ελένης Μενεγάκη, καθώς η μικρότερη κόρη της, η Μαρίνα, γιορτάζει τα 11α γενέθλιά της. Η αγαπημένη παρουσιάστρια, που πάντα εκφράζει την αδυναμία και την αμέριστη αγάπη προς τα παιδιά της, επέλεξε να μοιραστεί αυτή τη σημαντική στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό άλμπουμ φωτογραφιών που ανατρέχει στα χρόνια που πέρασαν.

Μέσα από το σπάνιο αυτό φωτογραφικό υλικό, βλέπουμε την εξέλιξη της μικρής Μαρίνας, από τις πρώτες ημέρες που βρισκόταν στην αγκαλιά των γονιών της μέχρι σήμερα. Οι εικόνες αποπνέουν ζεστασιά και οικογενειακή ευτυχία, αποτυπώνοντας στιγμές από καλοκαιρινές εξορμήσεις με σκάφος, παιχνίδια και ανέμελες βόλτες στην πόλη.

Η Ελένη Μενεγάκη συνόδευσε τις φωτογραφίες με λόγια γεμάτα συναίσθημα, δηλώνοντας δημόσια τη λατρεία της για την κόρη της. Η μικρή Μαρίνα, που αποτελεί τον “βενιαμίν” της οικογένειας, φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή της παιδικής της ηλικίας, έχοντας πάντα στο πλευρό της τη μητέρα της και τον πατέρα της, Μάκη Παντζόπουλο. Πιο συγκεκριμένα, στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε “Ετσι βραδάκι Κυριακής πριν 11 χρόνια ήρθε το μικρό μου κοριτσάκι στην ζωή μας ! Χρόνια πολλά Μαρινα μας !! Σε λατρεύουμε ψυχή μου”.