Η Ελένη Μενεγάκη μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν περί χωρισμού της με τον Μάκη Παντζόπουλου προχώρησε σε ανακοίνωση διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα.

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές αναφορές και “πληροφορίες” που αφορούν την προσωπική μου ζωή. Οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα» αναφέρει η ίδια.

Μάλιστα, δηλώνει ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της απέναντι σε όσους συνεχίσουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα.