Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και αναφέρθηκε σε δύο δημοφιλής παρουσιαστές της τηλεόρασης, τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την Ελένη Μενεγάκη.

Ο γνωστός YouTuber σχολίασε τη στάση του παρουσιαστή του ΑΝΤ1 μετά τη δήλωση που είχε κάνει για τη «γεροντολαγνεία» στην τηλεόραση και αποκάλυψε το παρασκήνιο της επικοινωνίας τους. «Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε “άκουσα ότι το πήρες πίσω. Είναι προς τιμήν σου που το πήρες πίσω, σε παρακολούθησα”, μου είπε πολύ ωραία πράγματα. Η αλήθεια είναι με σκλάβωσε που με πήρε τηλέφωνο εννοείται. Οπότε αν τον θαύμαζα μία φορά ως παρουσιαστή, τώρα τον θαυμάζω δέκα φορές ως άνθρωπο» ανέφερε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος.

Στη συνέχεια πρόσθεσε, πως τον κάλεσε στην εκπομπή του στο You Tube, όμως εκείνος αρνήθηκε. «Μου είπε “Εμένα το σπίτι μου είναι η τηλεόραση, με πληρώνει η τηλεόραση. Οπότε, δεν θέλω να πάω σε κάτι, που είναι και καλά αυτή τη στιγμή ανταγωνιστικό”. Θεωρώ ότι ο κ. Αρναούτογλου είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος και ίδιον γνώρισμα του έξυπνου ανθρώπου είναι η προσαρμοστικότητα. Οπότε φαντάζομαι, ότι ένας παρουσιαστής που είναι number 1 τόσα χρόνια, βλέπει το μέλλον, βλέπει κατά πού πάει το ρεύμα, οπότε εννοείται».

Αναφερόμενος στην Ελένη Μενεγάκη, ο YouTuber αποκάλυψε τη δική της στάση, απέναντι στην πρόσκληση που της απηύθυνε για το Anestea The Podcast. «Έχω προσκαλέσει την Ελένη Μενεγάκη. Μιλήσαμε τώρα πρόσφατα. Να σου πω ρε παιδί μου… Στέλνεις, μπορεί να πάρεις τηλέφωνο κάποιον άλλον και να σε σνομπάρει και να μη σου μιλήσει. Και η Ελένη, της έστειλα ένα μήνυμα να την προσκαλέσω και μου απάντησε ένα κατεβατό, που δεν θα το περίμενα ποτέ, ότι η Ελένη Μενεγάκη θα μου απαντήσει αυτό το πράγμα».