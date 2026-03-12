Ο Σάκης Τανιμανίδης μιλά ανοιχτά και για τη ζωή του ως ζευγάρι με τη Χριστίνα Μπόμπα, εξηγώντας ότι η οικογένεια αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή του. Όπως λέει στο AnesTea The Podcast, τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με την ευτυχία που προσφέρει η οικογενειακή ζωή.

Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι η καθημερινότητα ενός ζευγαριού – ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά – δεν είναι πάντα εύκολη. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα ζευγάρια δεν είναι απαραίτητα τα μεγάλα ζητήματα, αλλά η οργάνωση της καθημερινότητας και του χρόνου.

Όπως εξηγεί, το πρόγραμμα, οι υποχρεώσεις και οι ρυθμοί της ζωής συχνά δυσκολεύουν ένα ζευγάρι να βρει χρόνο ο ένας για τον άλλον. Για τον λόγο αυτό, θεωρεί σημαντικό να διατηρείται το στοιχείο του φλερτ μέσα στη σχέση.

«Πρέπει καμιά φορά να βγεις με τη γυναίκα σου και να τη φλερτάρεις όπως όταν ήθελες να τη ρίξεις», λέει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η ερωτική διάσταση μιας σχέσης χρειάζεται φροντίδα και προσπάθεια για να παραμένει ζωντανή.

Ο ίδιος πιστεύει ότι η σύνδεση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, αλλά να καλλιεργείται διαρκώς μέσα από μικρές στιγμές, χρόνο μαζί και αμοιβαίο ενδιαφέρον. Για εκείνον, η ισορροπία ανάμεσα στην οικογένεια, την καθημερινότητα και τη σχέση του ζευγαριού είναι το κλειδί για μια ευτυχισμένη κοινή πορεία.