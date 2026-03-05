Μια ιδιαίτερα ειλικρινή και βαθιά προσωπική συζήτηση είχαν στο AnesTea The Podcast powered by TA NEA ο γνωστός make up artist Παντελής Τουτουντζής και ο σύζυγός του Νάσος Τσιβγούλης, με οικοδεσπότη τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Παντελής Τουτουντζής προχώρησε σε αποκαλύψεις για την παιδική και εφηβική του ηλικία, μιλώντας ανοιχτά για την κατάθλιψη που βίωσε στα 14 του χρόνια αλλά και για το έντονο μπούλινγκ που δεχόταν στο σχολείο.

«Η κατάθλιψη ήταν τόσο άσχημη που δεν είχα να χάσω τίποτα»

Σε μια συγκινητική στιγμή της συνέντευξης, ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος τον ρώτησε τι σκεφτόταν λίγο πριν μιλήσει στους γονείς του για όσα περνούσε, με τον Παντελή Τουτουντζή να απαντά:

«Ήταν τόσο άσχημη η κατάθλιψη που είχα, που δεν είχα να χάσω τίποτα».

Όπως εξήγησε, η δύσκολη ψυχολογική του κατάσταση ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία και συνδεόταν άμεσα με τη μη αποδοχή και το σκληρό μπούλινγκ που δεχόταν στο σχολείο.

Ο ίδιος θυμήθηκε χαρακτηριστικά ένα περιστατικό μέσα στην τάξη, όταν ένας καθηγητής ρωτούσε τους μαθητές τι θέλουν να γίνουν όταν μεγαλώσουν και ένας συμμαθητής του απάντησε για εκείνον «πούστης», χωρίς να υπάρξει καμία αντίδραση ή τιμωρία από τον εκπαιδευτικό.

Όπως τόνισε: «Ήταν αποδεκτό να σου κάνουν μπούλινγκ».

Πώς γνωρίστηκε με τον Νάσο Τσιβγούλη

Στο podcast μίλησαν επίσης για τη γνωριμία τους και το πώς ξεκίνησε η σχέση τους.

Ο Νάσος Τσιβγούλης αποκάλυψε ότι όλα ξεκίνησαν σε ένα μπαρ: «Γνωριστήκαμε σε ένα μπαρ, τον είδα και μου άρεσε και έτσι έγινε η γνωριμία μας και μετά συνεχίστηκε».

Ο Παντελής Τουτουντζής θυμάται έντονα τη στιγμή που τον είδε για πρώτη φορά, λέγοντας ότι το βλέμμα του τον έκανε να νιώσει πως κάποιος τον κοιτά πραγματικά σε βάθος. «Δεν με έχει ξανακοιτάξει έτσι άνθρωπος. Σαν να μου έλεγε ότι με βλέπει πολύ βαθιά».

Οι δυσκολίες για ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι στην επαρχία

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στο πώς αντιμετωπίζονται τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια στην ελληνική επαρχία, καθώς ο Παντελής Τουτουντζής μεγάλωσε στην Κρήτη και ο Νάσος Τσιβγούλης στα Τρίκαλα.

Ο make up artist μίλησε για το πόσο δύσκολο ήταν να μεγαλώνει ένα παιδί χωρίς ορατότητα ή πρότυπα, αλλά και για το όνειρο που είχε από μικρός: να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.

«Το ονειρεύτηκα από τότε που με θυμάμαι. Ήταν πολύ δύσκολη και τραυματική διαδρομή».

Από την πλευρά του, ο Νάσος Τσιβγούλης αποκάλυψε ότι άργησε να κάνει coming out, καθώς αυτό συνέβη μετά τα 30 του.

«Η οικογένεια θέλει προετοιμασία»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Παντελής Τουτουντζής αναφέρθηκε και στο ζήτημα της δημιουργίας οικογένειας, τονίζοντας ότι η ψυχολογική προετοιμασία είναι απαραίτητη.

Όπως αποκάλυψε, πριν προχωρήσουν στο να αποκτήσουν παιδιά, οι ίδιοι επισκέφθηκαν ειδικούς και έκαναν ψυχοθεραπεία ως ζευγάρι.

«Δεν θα ήταν φανταστικό να το έκανε κάθε οικογένεια αυτό; Ξέρεις πόσα κουτιά ανοίξανε μέσα μας; Πάρα πολλά».

Στο podcast συζήτησαν επίσης το ταξίδι ενός gay ζευγαριού προς τη γονεϊκότητα, αλλά και τις αντιδράσεις των οικογενειών τους όταν ανακοίνωσαν την απόφασή τους να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια.

Παρά τις δυσκολίες, όπως είπαν, σήμερα ζουν αυτό που οι ίδιοι περιγράφουν ως μια πολύ παραδοσιακή οικογένεια.