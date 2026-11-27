Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και προκλήθηκαν ζημιές σε τρεις κατοικίες και σε εγκατάσταση καυστήρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου της πόλης

Επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε τρεις κατοικίες και σε εγκατάσταση καυστήρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου της πόλης, Αντρέι Κραβτσένκο, μέσω Telegram.

Το Νοβοροσίσκ αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου και δημητριακών της Ρωσίας, ενώ φιλοξενεί και μεγάλη βάση του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

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Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στη Μαύρη Θάλασσα πλοίο που, σύμφωνα με τη Μόσχα, μετέφερε στρατιωτικό φορτίο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι επλήγησαν εργοστάσια στις περιφέρειες Χμελνίτσκι και Ζαπορίζια, τα οποία προμηθεύουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς και κέντρο εφοδιασμού κοντά στο Κίεβο.

Ζελένσκι: Η Ρωσία προετοιμάζει νέο μαζικό πλήγμα κατά της Ουκρανίας

Σε ξεχωριστή εξέλιξη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου ότι η Ρωσία ετοιμάζει νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της χώρας τις επόμενες ημέρες, καλώντας τους πολίτες να παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές.

Στο βραδινό του διάγγελμα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν εντοπίσει τις προτεραιότητες της Μόσχας και ότι το Κίεβο προετοιμάζει τα απαραίτητα αντίμετρα.

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«Δυστυχώς, έχουμε πληροφορίες ότι οι Ρώσοι προετοιμάζουν ακόμη ένα μαζικό πλήγμα», δήλωσε, διαμηνύοντας ότι η Ουκρανία θα απαντήσει σε κάθε ρωσική επίθεση.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Ζελένσκι είχε αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες των ουκρανικών υπηρεσιών, η Μόσχα ολοκληρώνει τις προετοιμασίες για επίθεση με στόχο τις ενεργειακές υποδομές, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και άλλες κρίσιμες υπηρεσίες της χώρας.

Το Κίεβο αναζητά πρόσθετα συστήματα αεράμυνας

Παράλληλα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία συνεργάζεται με ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς εταίρους για την εξασφάλιση πρόσθετης στρατιωτικής βοήθειας, με έμφαση σε συστήματα που μπορούν να προστατεύσουν κρίσιμες υποδομές από τις επιθέσεις ρωσικών drones.

Αναφέρθηκε επίσης στην επιδεινούμενη κατάσταση στις πόλεις Ντνίπρο και Παβλογκράντ, καθώς και σε άλλες κοινότητες της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ. Ειδική μνεία έκανε ακόμη στις περιοχές του Χαρκόβου, της Οδησσού, του Σούμι, του Ντονέτσκ και του Μικολάιβ.

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Η προειδοποίηση του Ουκρανού προέδρου ήρθε μία ημέρα μετά τη ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους σε εμπορικό κέντρο και άλλα πολιτικά κτίρια στο Κίεβο.

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι αποκάλυψε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δεν είχε ακόμη εγκρίνει την παράδοση 48 αναχαιτιστικών πυραύλων για τα συστήματα Patriot, η αγορά των οποίων έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από συμμάχους της Ουκρανίας.

Το Πεντάγωνο δεν έδωσε σαφείς διευκρινίσεις την Τετάρτη σχετικά με την καθυστέρηση στην παράδοση των πυραύλων, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Κιέβου για ενίσχυση της αντιαεροπορικής του άμυνας.