Το πρόγραμμα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ενώ οι συζητήσεις βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο σύμφωνα με πηγές του Bloomberg

Η ΕΕ προχωρά στην προετοιμασία ενός νέου χρηματοδοτικού προγράμματος δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα περιλαμβάνει δάνεια και επιχορηγήσεις, με στόχο την κάλυψη στρατιωτικών δυνατοτήτων που μέχρι σήμερα βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της Ευρώπης να περιορίσει την εξάρτησή της από την Ουάσιγκτον, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τη δέσμευση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ ως προς την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

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Το πρόγραμμα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο εξάμηνο του 2027, με το ακριβές ύψος της χρηματοδότησης να μην έχει ακόμη καθοριστεί. Θα περιλαμβάνει κεφάλαια από δανεισμό και πόρους από τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαβουλεύσεις και μίλησαν στο Bloomberg υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Σε αντίθεση με το προηγούμενο πρόγραμμα SAFE, ύψους 150 δισ. ευρώ, το οποίο παρείχε στα κράτη-μέλη φθηνή χρηματοδότηση για επείγουσες αμυντικές ανάγκες, η νέα πρωτοβουλία θα επικεντρωθεί στις λεγόμενες στρατηγικές υποστηρικτικές δυνατότητες. Αυτές αφορούν μέσα και εξοπλισμό που επιτρέπουν στους στρατούς να αναπτύσσουν δυνάμεις, να διατηρούν επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, να συντονίζουν κινήσεις και να συλλέγουν πληροφορίες.

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Παρά την αύξηση των αμυντικών δαπανών μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται σε κρίσιμο βαθμό από τις ΗΠΑ στους τομείς αυτούς. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη ανακοινώσει σημαντικές περικοπές στις δυνάμεις ταχείας αντίδρασης και στον εξοπλισμό που μπορεί να διαθέσει σε ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ σε περίπτωση πολέμου.

Το περιεχόμενο του νέου προγράμματος θα διαμορφωθεί έπειτα από διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη και το ΝΑΤΟ, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των ευρωπαϊκών χωρών όσο και τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνατότητες που παραμένουν στην ήπειρο ή ενδέχεται να αποσυρθούν.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε τη σημασία αυτών των «κρίσιμων υποστηρικτικών μέσων και πολλαπλασιαστών ισχύος, από τα οποία εξαρτάται κάθε αξιόπιστη άμυνα». Όπως ανέφερε, η Επιτροπή ετοιμάζει πρόταση για ένα νέο πρόγραμμα που «θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανάγκες σε μεγάλη κλίμακα».

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The European Union is preparing tens of billions of euros in new loans and grants to replace US war-fighting capabilities as the continent pushes to cut its reliance on Washington, people familiar with the matter said. https://t.co/ZTse6OmQNm — Bloomberg (@business) November 27, 2026

Περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και αντιδράσεις

Μεταξύ των προτεραιοτήτων της ΕΕ συγκαταλέγονται η ολοκληρωμένη αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα, όπως και οι δυνατότητες πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης. Ωστόσο, οι σχετικές πρωτοβουλίες δεν προχώρησαν λόγω ανεπαρκούς χρηματοδότησης στον τρέχοντα προϋπολογισμό, που καλύπτει την περίοδο έως το 2027.

Η αρχική πρόταση για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό προέβλεπε 130 δισ. ευρώ για την άμυνα, με περίπου τα μισά να κατευθύνονται στην ανάπτυξη στρατηγικών υποστηρικτικών δυνατοτήτων. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, όμως, η χρηματοδότηση για την άμυνα και το διάστημα μειώθηκε κατά 30%, όπως δήλωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους.

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Προειδοποίησε ότι η περικοπή «θα θέσει σε κίνδυνο τα σημαντικότερα πανευρωπαϊκά προγράμματα», συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών υποστηρικτικών δυνατοτήτων, στέλνοντας λάθος μήνυμα στη Ρωσία.

Από το πρόγραμμα SAFE παραμένουν αδιάθετα δάνεια περίπου 21 δισ. ευρώ. Η ΕΕ εκτιμά ότι τα κράτη-μέλη θα ζητήσουν περίπου τα μισά, ενώ τα υπόλοιπα θα μπορούσαν να διοχετευθούν στη νέα χρηματοδοτική πρωτοβουλία. Τα δάνεια που εξασφαλίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λογαριασμό των κρατών είναι οικονομικά ευνοϊκότερα από τον μεμονωμένο δανεισμό τους από τις αγορές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για χώρες με περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια και αυξανόμενο χρέος.

Οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας της ΕΕ πιέζουν για περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους. «Το μήνυμά μου για σήμερα: μια φθηνή Ευρώπη θα μπορούσε να αποδειχθεί ένα πολύ ακριβό λάθος. Η ασφάλεια έχει κόστος. Τόσο απλά», έγραψε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.