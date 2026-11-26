Η τεράστια προσέλευση προκάλεσε χαοτικές συνθήκες με αποτέλεσμα να αναβληθεί ο προγραμματισμένος αγώνας αλόγων για λόγους ασφαλείας και οι καλεσμένοι να σερβίρονται με τα χέρια τους

Σε πρωτοφανές γεγονός μαζικής προσέλευσης εξελίχθηκε ο γάμος της κόρης του ισχυρού Ινδού πολιτικού Ανάντ Σινγκ, Σιβάνγκι, με τον Ρισικές Κουμάρ, στην πολιτεία Μπιχάρ — μία από τις φτωχότερες της χώρας.

Anant Singh daughter wedding traffic #AnantSingh https://t.co/vyZnyoNTRz Διαφήμιση Διαφήμιση November 26, 2026

Η διοργάνωση, το κόστος της οποίας εκτιμάται στα 7,8 εκατομμύρια ευρώ, συγκέντρωσε περίπου 400.000 ανθρώπους, με ορισμένα τοπικά μέσα να ανεβάζουν τον αριθμό ακόμη και στο ένα εκατομμύριο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις λόγω της ακραίας επίδειξης πλούτου.

Για τις ανάγκες των επίσημων προσκεκλημένων κατασκευάστηκαν πέντε ελικοδρόμια, ενώ οι δρόμοι γύρω από το χωριό Ναντάουαν παρέλυσαν από την κοσμοσυρροή.

#Anant Singh Daughter Wedding: खुली कार में गमछा लहराते निकले अनंत सिंह, दिखा ‘छोटे सरकार’ का शाही अंदाज #Bihar #AnantSingh #AnantSinghNews #AnantSinghDaughterWedding https://t.co/QKl1Fc0FsC — Journalist Ravendra kumar (@Chhotukingoffi1) November 25, 2026

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση πολιτικού που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητό του και να φτάσει στη δεξίωση με τρακτέρ μέσα από χωράφια.

More than five lakh people turned up for Mokama MLA Anant Singh’s daughter’s wedding in Nadwan village near Patna, according to local estimates. The narrow road into the village was jammed for 5 to 10 km, with guests arriving by car, on tractors and on foot. Food stalls opened along the roadside and loudspeakers played from rooftops. Inside, things got chaotic. Videos show crowds pushing and shoving to catch plates thrown towards them, cash scattered on the ground, traffic police serving food, and guests eventually serving themselves straight from the vegetable curry. The 25 November wedding of Shivangi and US-based MBA graduate Rishikesh Kumar also had a 151-vehicle baraat, several helipads, over 150 dishes and a horse race with a Mahindra Thar as the prize. #anantsingh #anantsinghwedding #bihar #biharwedding Διαφήμιση Διαφήμιση November 26, 2026

Ο γαμπρός έφτασε συνοδευόμενος από πομπή 200 οχημάτων, ενώ στα δώρα της νύφης περιλαμβάνονταν ένα πολυτελές τζιπ και χρυσά κοσμήματα μεγάλου βάρους.

Την εστίαση ανέλαβαν 500 μάγειρες που ετοίμασαν μισό εκατομμύριο παραδοσιακά γλυκά, ωστόσο η τεράστια προσέλευση οδήγησε σε χαοτικές εικόνες.

Bihar : मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी में उमड़ी भारी भीड़! घर के बाहर लोगों का लगा हुजूम, दूर-दूर से पहुंचे मेहमान और समर्थक। शादी समारोह के बाहर का यह नजारा देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए यह वीडियो! #AnantSingh #Mokama #Bihar #AnantSinghDaughterWedding #Wedding https://t.co/jTQ1qnA0Jg — Journalist Ravendra kumar (@Chhotukingoffi1) November 25, 2026

Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα κατέγραψαν καλεσμένους να παίρνουν φαγητό με τα χέρια ή σε χαρτοκιβώτια, ενώ προγραμματισμένος αγώνας 200 αλόγων αναβλήθηκε για λόγους ασφαλείας, καθώς πλήθος κόσμου σκαρφάλωνε ακόμη και σε πυλώνες ρεύματος.

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श्री ओमवीर सिंह खड़गवंशी जी (पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा संभल) के सुपुत्र श्री सक्षम जी एवं श्री महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी (मा० विधायक हसनपुर) की सुपुत्री के शुभ विवाह समारोह में सुखदेव होटल एंड रिजॉर्ट, दिल्ली रोड, गजरौला पहुँचकर परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित कीं। https://t.co/tXOrwkyUx1 — Lodhi Kishan Lal Rajpoot BJP 🇮🇳 (@klrajpootbjp) November 26, 2026

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρέθηκε και ο αμφιλεγόμενος πατέρας της νύφης.

Έξι φορές εκλεγμένος βουλευτής, γνωστός ως «μικρός άρχοντας», ο Σινγκ δηλώνει περιουσία ενός δισεκατομμυρίου ρουπιών, ενώ σε βάρος του εκκρεμούν πάνω από 24 σοβαρές ποινικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων κατηγορίες για ανθρωποκτονία και εκβιασμό.