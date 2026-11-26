Ο προπονητής Ρούμπεν Αμορίμ επέλεξε τους Μενιάν, Χίλα, Ντε Βίντερ, Ντιαβαρά, Εστουπινιάν, Ραμπιό, Γιασάρι, Χάτσινσον, Σισέ, Μορέιρα και Ράμος για το αρχικό σχήμα

Γνωστή έγινε και η αρχική ενδεκάδα της Μίλαν για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (26/11, 19:45), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ κατέληξε στις επιλογές του για το αρχικό σχήμα των «ροσονέρι», με τους Μενιάν, Χίλα, Ντε Βίντερ, Ντιαβαρά, Εστουπινιάν, Ραμπιό, Γιασάρι, Χάτσινσον, Σισέ, Μορέιρα και Ράμος να παίρνουν θέση στην ενδεκάδα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη για τις 19:45, με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το Magenta Sport 3.