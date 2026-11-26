Σε περίπτωση νίκης επί των Ιταλών στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» οι Πειραιώτες στοχεύουν να βρεθούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους πάνω από τη Μίλαν στο ευρωπαϊκό ranking

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η αποψινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μίλαν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (26/11, 19:45), καθώς πέρα από τους πολύτιμους βαθμούς στη League Phase του Europa League, οι Πειραιώτες έχουν την ευκαιρία να πετύχουν κάτι που δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα: να βρεθούν πάνω από τους «ροσονέρι» στην κατάταξη της UEFA.

Η ομάδα του Πειραιά πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία στη διοργάνωση, παραμένοντας αήττητη μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Με απολογισμό τρεις νίκες και μία ισοπαλία, έχει συγκεντρώσει 10 βαθμούς και βρίσκεται στην έκτη θέση της βαθμολογίας. Ένα ακόμη τρίποντο θα την φέρει πιο κοντά στην απευθείας πρόκριση στους «16», ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της στη League Phase.

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Η κατάσταση είναι διαφορετική για τη Μίλαν, η οποία βρίσκεται στην 28η θέση με μόλις τρεις βαθμούς. Οι Ιταλοί έχουν πανηγυρίσει μέχρι στιγμής μία νίκη, με 4-0 εκτός έδρας απέναντι στη Ζάλτσμπουργκ, και αναζητούν αντίδραση στη συνέχεια της ευρωπαϊκής τους πορείας.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στη συνολική κατάταξη των συλλόγων της UEFA. Σε περίπτωση νίκης, ο Ολυμπιακός θα προσπεράσει για πρώτη φορά στην ιστορία του τη Μίλαν στο ευρωπαϊκό ranking, αποκτώντας ένα ακόμη σημαντικό κέρδος από την αποψινή αναμέτρηση.

Μάλιστα, η μέχρι τώρα συγκομιδή των «ερυθρόλευκων» δημιουργεί προοπτική για ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να βρεθούν μέσα στους 25 κορυφαίους συλλόγους της UEFA μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Το παιχνίδι με τους επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης αποτελεί, επομένως, μια σημαντική ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να συνδυάσει την αγωνιστική του πορεία με ένα ιστορικό ορόσημο στην ευρωπαϊκή κατάταξη.