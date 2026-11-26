Η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων συνδιοργανώνουν στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2026, στο ξενοδοχείο King George, στο Σύνταγμα, το 3ο Συνέδριο «Διάλογοι για την Πολιτική», με κεντρικό τίτλο «Η Ευρώπη σε κίνδυνο;».



Σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται, οι διεθνείς συμμαχίες δοκιμάζονται και ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων εντείνεται, η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμα στρατηγικά διλήμματα.

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Πόσο έτοιμη είναι να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της; Μπορεί να διαμορφώσει μια ουσιαστική στρατηγική αυτονομία, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα διεθνή πραγματικότητα;



Τα ερωτήματα αυτά θα βρεθούν στο επίκεντρο των εργασιών του διήμερου συνεδρίου, το οποίο θα συγκεντρώσει κορυφαίες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπροσώπους της πολιτικής, της διπλωματίας, της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, με στόχο έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης.



Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συζήτηση με τον εκδότη της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ, Γιάννη Πρετεντέρη, καθώς και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Την έναρξη των εργασιών θα χαιρετίσει ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Στις συζητήσεις θα λάβουν μέρος ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος, καθώς και οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος και Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

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Από το εξωτερικό θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πορτογαλίας, Inês Domingos, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλγαρίας, Rosen Plevneliev, ο πρώην Πρωθυπουργός του Βελγίου, Yves Leterme, η πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Σλοβενίας, Tanja Fajon, ο Ειδικός Σύμβουλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (International Institute for Strategic Studies), François Heisbourg, ο Καθηγητής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (European University Institute), Marco Buti, ο Διευθυντής Ευρώπης, Ρωσίας και Ευρασίας του Chatham House, Grégoire Roos, καθώς και η Διευθύντρια του Γραφείου Βόρειας Ευρώπης του Συμβουλίου Ατλαντικού (Atlantic Council), Anna Wieslander.



Το «παρών» θα δώσουν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ο Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρώην Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσος Γιαννίτσης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Παπανδρέου, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Άννα Διαμαντοπούλου, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, καθώς και ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Απόστολος Τζιτζικώστας.



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Οι θεματικές του συνεδρίου



Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα, οι σχέσεις Ευρώπης και ΗΠΑ, η διεύρυνση της Ε.Ε., καθώς και η στρατηγική αυτονομία και ανταγωνιστικότητά της.



Παράλληλα, θα συζητηθούν η τεχνητή νοημοσύνη, η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, οι σχέσεις Ε.Ε. και Τουρκίας, το μεταναστευτικό, αλλά και ο ρόλος της Ελλάδας ενόψει της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. το 2027.



Το 3ο Συνέδριο «Διάλογοι για την Πολιτική» φιλοδοξεί να φέρει στο ίδιο τραπέζι σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανοίγοντας τη συζήτηση για τις προκλήσεις και το μέλλον της Ευρώπης.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών.