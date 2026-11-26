Το δράμα της 14χρονης εγκύου είναι ότι και οι γονείς του ανήλικου πατέρα του βρέβους αντιτίθενται στην άμβλωση για... θρησκευτικούς λόγους

Συγκλονίζουν οι νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση της 14χρονης εγκύου από την Αμαλιάδα, η οποία βρίσκεται στο νοσοκομείο Πύργου και η οποία δεν επιθυμεί να φέρει στον κόσμο ένα παιδί, που θα περνάει τα ίδια με την μητέρα του, ενώ την ίδια ώρα η 66χρονη θετή μητέρα της ξεκαθαρίζει ότι αφενός δεν υπογράφει να της γίνει άμβλωση, γιατί όπως λέει θα νιώθει… ενοχές, ενώ όπως είπε στον εισαγγελέα -κατά δήλωσή της- «έχουμε υπογεννητικότητα στην Ελλάδα», αφετέρου δεν θέλει να συμμετάσχει στην ανατροφή αυτού του παιδιού.

«Δεν θέλω να έχει την ίδια τύχη με μένα», φέρεται να είπε η ανήλικη στους κοινωνικούς λειτουργούς που την επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο στον Πύργο, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν επιθυμεί να φέρει στον κόσμο το παιδί. Όπως προκύπτει από την έκθεση των κοινωνικών υπηρεσιών που παρουσίασε η εκπομπή Live News, η 14χρονη έχει συνειδητοποιήσει το βάρος των ευθυνών που συνεπάγεται η μητρότητα σε αυτή την ηλικία, θέλει να ολοκληρώσει το σχολείο της και δεν διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να μεγαλώσει ένα παιδί.

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Οι κοινωνικοί λειτουργοί, μετά την επίσκεψή τους στο νοσοκομείο, απευθύνθηκαν στον εισαγγελέα, ζητώντας να κινηθούν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες. Παράλληλα, η ανήλικη ζήτησε να συναντηθεί προσωπικά μαζί του, προκειμένου να ακουστούν οι σκέψεις και η απόφασή της.

«Δεν υπογράφω για άμβλωση, δεν θέλω να έχω ενοχή μέσα μου για φόνο»

Σύμφωνα με την έκθεση, τόσο οι κοινωνικές υπηρεσίες όσο και οι γιατροί την έχουν ενημερώσει ότι η απόφαση αφορά την ίδια. Ωστόσο, η θετή μητέρα της, 66 ετών, εξακολουθεί να έχει την επιμέλεια της 14χρονης και αρνείται να υπογράψει για τη διακοπή της εγκυμοσύνης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «εγώ φόνο δεν κάνω».

«Εγώ δεν μπορούσα να υπογράψω, γιατί δεν θέλω να έχω ενοχή μέσα μου για φόνο» είπε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφο της εκπομπής του MEGA. Σε επισήμανση δε της δημοσιογράφου ότι και η ίδια είναι παιδί και σε ερώτηση πώς θα μεγαλώσει η 14χρονη ένα βρέφος, απάντησε κυνικά: «Δεν ξέρω. Εγώ είπα στον εισαγγελέα, “έχουμε υπογεννητικότητα στην Ελλάδα”. Δεν μπορώ δηλαδή, θα νιώθω ένοχη».

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Την ίδια στάση φέρονται να κρατούν και οι γονείς του ανήλικου συντρόφου της, ο οποίος φέρεται να είναι ενάμιση χρόνο μεγαλύτερος από την 14χρονη και ο οποίος έχει εξαφανισθεί από το σπίτι μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι γονείς του οι οποίοι έχουν άλλα τέσσερα παιδιά, επίσης διαφωνούν με την άμβλωση, επικαλούμενοι θρησκευτικούς λόγους, χωρίς ωστόσο να προτίθενται να αναλάβουν την ανατροφή του παιδιού. Μάλιστα, πρότειναν ως λύση την υιοθεσία.

Η 14χρονη, σύμφωνα με τους κοινωνικούς λειτουργούς, αισθάνθηκε ότι δεν έχει καμία στήριξη από τον σύντροφό της, τον οποίο περιγράφουν ως ανώριμο και απρόθυμο να αναλάβει τις ευθύνες ενός παιδιού. Έτσι, αποφάσισε να χωρίσει μαζί του.

Τρεις μηνύσεις της θετής μητέρας σε βάρος της 14χρονης

Στο μεταξύ, νέα στοιχεία για τη σχέση της 66χρονης με την ανήλικη έρχονται στο φως, καθώς σύμφωνα με την εκπομπή Live News, η θετή μητέρα είχε καταθέσει τρεις μηνύσεις σε βάρος της μέσα σε διάστημα περίπου τεσσάρων μηνών.

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Η πρώτη καταγγελία έγινε στις 18 Μαρτίου 2026, όταν η γυναίκα υποστήριξε ότι η κόρη της απείλησε τη ζωή της, σήκωσε μαχαίρι και της είπε ότι θα τη σκοτώσει.

Στις 25 Απριλίου ακολούθησε δεύτερη μήνυση για απειλές, με την 66χρονη να ισχυρίζεται ότι η ανήλικη της είπε πως θα τη σκοτώσει ενώ κοιμάται.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, όταν οι αστυνομικοί τη ρώτησαν εάν επιθυμούσε να ενεργοποιηθεί για εκείνη το panic button ή να μεταφερθεί η κόρη της σε δομή φιλοξενίας, απάντησε αρνητικά. Αντίθετα, δήλωσε ότι επιθυμούσε την ποινική δίωξη της ανήλικης.

Η τρίτη μήνυση κατατέθηκε τον Ιούλιο του 2026, με την ίδια να καταγγέλλει εκ νέου περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Τότε η 14χρονη συνελήφθη, αλλά αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Σημειώνεται, ότι χρονικά η 66χρονη προέβη στις μηνύσεις σε βάρος της 14χρονης, αφού η Αστυνομία την είχε προειδοποιήσει, ότι προχωρήσει στη σύλληψή της για παραμέληση ανηλίκου, καθώς είχαν καταλάβει την κατάσταση την οποία βίωνε η ανήλικη μαζί της.

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Οι 23 δομές που αρνήθηκαν να φιλοξενήσουν το κορίτσι

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι και τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν στο Live News σχετικά με την προσπάθεια των κοινωνικών υπηρεσιών να απομακρύνουν την ανήλικη από το σπίτι της.

Ήδη από το 2024, ο εισαγγελέας είχε ζητήσει την άμεση μεταφορά της σε δομή φιλοξενίας. Ωστόσο, η κοινωνική λειτουργός που είχε αναλάβει την υπόθεση αναζήτησε επί δύο μήνες διαθέσιμη θέση σε συνολικά 23 ιδρύματα, χωρίς αποτέλεσμα.

Όπως αναφέρει στην έκθεσή της, όλες οι απαντήσεις ήταν αρνητικές, καθώς οι δομές επικαλούνταν νέες προδιαγραφές για τις κτιριακές εγκαταστάσεις τους, τις οποίες έπρεπε να εφαρμόσουν πριν μπορέσουν να δεχθούν νέα παιδιά.

Η κοινωνική λειτουργός αναζήτησε λύση ακόμη και μέσω του μητρώου αναδόχων οικογενειών, αλλά ενημερώθηκε ότι υπήρχε λίστα αναμονής. Απευθύνθηκε επίσης στη Μητρόπολη Ηλείας, χωρίς να βρεθεί δυνατότητα φιλοξενίας.

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Μπροστά στο αδιέξοδο, επικοινώνησε εκ νέου με τη θετή μητέρα, η οποία φέρεται να της είπε ότι, εάν δεν βρεθεί δομή, θα εγκαταλείψει το παιδί μόνο του στο σπίτι και θα φύγει.

Η λειτουργός την προειδοποίησε ότι μια τέτοια ενέργεια θα έθετε την ανήλικη σε κίνδυνο και θα μπορούσε να οδηγήσει σε δίωξη για παραμέληση. Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, η 66χρονη απάντησε ότι δεν την ενδιέφερε, αρκεί να απαλλαγεί από την παρουσία της κόρης της.

Μάλιστα, η κοινωνική λειτουργός της πρότεινε να επισκεφθεί ψυχίατρο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εντάσεις στο σπίτι. Η γυναίκα αρνήθηκε, λέγοντας ότι δεν είναι «τρελή» και δεν πρόκειται να πάρει φάρμακα για ένα «παλιόπαιδο».

Το σχολείο διαψεύδει τους ισχυρισμούς της 66χρονης

Στην προσπάθειά της να περιγράψει την ανήλικη ως παιδί με παραβατική συμπεριφορά, η θετή μητέρα φέρεται να είχε υποστηρίξει ακόμη και ότι έκλεβε τους συμμαθητές της.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί διαψεύστηκαν από το σχολικό περιβάλλον της 14χρονης. Σύμφωνα με όσα κατέγραψε η κοινωνική λειτουργός, ο κοινωνικός λειτουργός του σχολείου, η σχολική ψυχολόγος και ο γυμνασιάρχης ανέφεραν ότι η ανήλικη δεν είχε δημιουργήσει προβλήματα.

Αντίθετα, την περιέγραψαν ως ένα παιδί με φυσιολογική συμπεριφορά, συνεργάσιμο, ευγενικό και υπάκουο στις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών.

Οι καταγγελίες για τη συμπεριφορά της θετής μητέρας

Σοκ προκαλούν και όσα φέρεται να περιέγραψε στην κοινωνική λειτουργό η γυναίκα που είχε αναλάβει τη φροντίδα της ανήλικης όταν ήταν μικρότερη.

Σύμφωνα με την έκθεση, η τροφός κατήγγειλε ότι η 66χρονη τσιμπούσε το παιδί, προκαλώντας του σημάδια, και στη συνέχεια απέδιδε τους τραυματισμούς στη γυναίκα που το πρόσεχε.

Η ίδια φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι η θετή μητέρα, από ζήλια για τη σχέση που είχε αναπτύξει η μικρή μαζί της, την απομάκρυνε από το σπίτι, προκαλώντας μεγάλη στενοχώρια στο παιδί.

Ακόμη πιο σοβαρός είναι ο ισχυρισμός ότι τον προηγούμενο χειμώνα η 66χρονη έστελνε την ανήλικη με λεωφορείο στη Μανωλάδα για να μαζεύει φράουλες μαζί με αλλοδαπούς εργάτες, παραδίδοντας στη συνέχεια τα χρήματα που συγκέντρωνε στη μητέρα μιας φίλης της.

Η θετή μητέρα, από την πλευρά της, υποστήριζε ότι η ίδια δεχόταν απειλές και επιθέσεις από την κόρη της, περιγράφοντας περιστατικά κατά τα οποία, όπως ισχυριζόταν, κινδύνευε η ζωή της.

Η 14χρονη ζητά να ακουστεί από τον εισαγγελέα

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ανήλικη εξακολουθεί να βρίσκεται στο νοσοκομείο, έχοντας περάσει ήδη περίπου τρεις μήνες εκεί, ενώ η εγκυμοσύνη της προχωρά και η ίδια ζητά να ακουστεί προσωπικά από τον εισαγγελέα.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν μεταφέρει το αίτημά της για άμεση ακρόαση, επισημαίνοντας ότι η ίδια έχει διαμορφώσει την απόφασή της και θέλει να εξηγήσει τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή.

Η υπόθεση αναδεικνύει, παράλληλα, το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε επί δύο χρόνια γύρω από την προστασία ενός ανήλικου παιδιού, καθώς, παρά την εισαγγελική παρέμβαση από το 2024, δεν βρέθηκε διαθέσιμη δομή φιλοξενίας.

Και τώρα, στα 14 της χρόνια, η ανήλικη καλείται να διαχειριστεί μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση για τη ζωή και το σώμα της, ενώ οι ενήλικες που θα έπρεπε να τη στηρίζουν εξακολουθούν να διαφωνούν για το τι πρέπει να γίνει, χωρίς κανείς να αναλαμβάνει την ευθύνη για όσα θα ακολουθήσουν.