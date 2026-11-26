Το πρώτο έργο της Κοινοπραξίας με την ονομασία «IMPACTS X-Gov» έχει ήδη εγκριθεί με συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατομμύρια ευρώ και θα υλοποιηθεί έως τον Δεκέμβριο του 2029

Με την Ελλάδα σε ηγετικό ρόλο και έδρα την Αθήνα, η Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Υποδομής «IMPACTS-EDIC» αναλαμβάνει την ανάπτυξη κοινών ψηφιακών υποδομών και διασυνοριακών Δημόσιων Υπηρεσιών προς όφελος πολιτών και επιχειρήσεων. Το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία της στη χώρα μας, καθορίζεται με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης «Μεταφορά της Κοινοπραξίας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Υποδομής «IMPACTS-EDIC» στην ελληνική έννομη τάξη και λοιπές διατάξεις», το οποίο υπερψηφίστηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου από την Ολομέλεια της Βουλής.

Σήμερα, ένας Ευρωπαίος πολίτης που εργάζεται ή σπουδάζει σε άλλο κράτος-μέλος συχνά καλείται να προσκομίσει εκ νέου δικαιολογητικά και στοιχεία που διαθέτει ήδη η δημόσια διοίκηση της χώρας του. Στόχος της «IMPACTS-EDIC» είναι να διευκολύνει τη συνεργασία των εθνικών πληροφοριακών συστημάτων, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να διεκπεραιώνουν ευκολότερα τις συναλλαγές τους με δημόσιες υπηρεσίες άλλων ευρωπαϊκών κρατών, με λιγότερη γραφειοκρατία και με ασφάλεια. Παράλληλα, τα συμμετέχοντα κράτη θα μπορούν να αναπτύσσουν και να αξιοποιούν από κοινού ψηφιακές εφαρμογές, περιορίζοντας το κόστος και τον χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία αντίστοιχων λύσεων σε εθνικό επίπεδο.

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Η Ελλάδα, ιδρυτικό μέλος της Κοινοπραξίας, ανέλαβε ήδη από το 2023 πρωταγωνιστικό ρόλο στην προετοιμασία της πρωτοβουλίας, μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και του φορέα της, την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Η χώρα μας έχει αναλάβει την Προεδρία της Συνέλευσης των Μελών, ενώ η έδρα της Κοινοπραξίας εγκαθίσταται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η συμμετοχή της Ελλάδας δημιουργεί νέες δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνογνωσίας των ελληνικών πανεπιστημίων, των ερευνητικών φορέων και του εγχώριου τεχνολογικού οικοσυστήματος σε ευρωπαϊκά έργα.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε: «Όπως στην Ελλάδα καταφέραμε τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου να επικοινωνούν μεταξύ τους, έτσι και στην Ευρώπη πρέπει πλέον να δούμε πώς μπορούν να συνεργάζονται οι Δημόσιες Διοικήσεις των Κρατών. Γιατί ένας πολίτης που εργάζεται, σπουδάζει ή ταξιδεύει σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν θα πρέπει να συναντά ψηφιακά σύνορα».

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«Υπάρχει όμως, και μια ακόμη σημαντική διάσταση, αυτή της ψηφιακής αυτονομίας της Ευρώπης. Έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε μαζί ως Ευρωπαίοι, την τεχνολογία που χρειαζόμαστε για τις Δημόσιες Υπηρεσίες μας. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η Ελλάδα, με την εμπειρία που έχει αποκτήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου και τους εξαιρετικούς επιστήμονες που διαθέτει, ηγείται αυτής της προσπάθειας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ήδη έχει εγκριθεί το πρώτο έργο της Κοινοπραξίας, με την ονομασία «IMPACTS X-Gov» και συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 6 εκατ. ευρώ προέρχονται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (Digital Europe Programme) και 6 εκατ. ευρώ από χρηματικές και σε είδος συνεισφορές των εταίρων. Το έργο θα υλοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2027 με διάρκεια έως τον Δεκέμβριο του 2029.

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Μεταξύ άλλων, το έργο προβλέπει:

Την ανάπτυξη κοινής πλατφόρμας για τη δημιουργία ψηφιακών Δημόσιων Υπηρεσιών και καταλόγου επαναχρησιμοποιήσιμων ψηφιακών λύσεων.

Τη δημιουργία ασφαλούς διασυνοριακού δικτύου ανταλλαγής δεδομένων.

Την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Πορτοφολιού Ψηφιακής Ταυτότητας (European Digital Identity Wallet).

Τη δημιουργία ρυθμιστικού περιβάλλοντος δοκιμών για τη διαλειτουργικότητα (Interoperability Regulatory Sandbox).

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία της «IMPACTS-EDIC» δε συνεπάγεται τη δημιουργία κεντρικού ευρωπαϊκού μητρώου προσωπικών δεδομένων, ούτε την αντικατάσταση των εθνικών πληροφοριακών συστημάτων. Η ανταλλαγή δεδομένων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την κυβερνοασφάλεια.

Στο πλαίσιο του νομοσχεδίου, ρυθμίζονται επίσης:

Η παράταση της υφιστάμενης σύμβασης για τη λειτουργία και τεχνική υποστήριξη των 68 Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών (MAN), τα οποία εξυπηρετούν 3. 022 φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε όλη τη χώρα. Η παράταση ισχύει έως την ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού και σε κάθε περίπτωση έως τις 31 Αυγούστου 2027, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων.

Η διεύρυνση των τρόπων εξυπηρέτησης των πολιτών από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), με τη δυνατότητα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και γραπτής επικοινωνίας μέσω ψηφιακής συνομιλίας (chat). Οι νέες δυνατότητες λειτουργούν συμπληρωματικά προς τη φυσική εξυπηρέτηση στα ΚΕΠ και την ήδη διαθέσιμη εξυπηρέτηση μέσω βιντεοκλήσης με την υπηρεσία myKEPlive.

Η παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 της προθεσμίας συμμόρφωσης των υφιστάμενων και νόμιμα λειτουργούντων Κέντρων Δεδομένων (Data Centers) με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του συγκεκριμένου προτύπου πυροπροστασίας.