Οι υπογραφές στο μνημόνιο για την ανέγερση του νέου γηπέδου αποφασίστηκε να πέσουν έως τα τέλη του 2026, με το συνολικό κόστος του έργου να υπολογίζεται στα 300-400 εκατομμύρια ευρώ

Το θέμα του νέου γηπέδου «κλέβει» συχνά-πυκνά τα φώτα της δημοσιότητας στον Άρη τους τελευταίους δύο μήνες. Ένα χρονικό διάστημα στο οποίο φαίνεται να γίνονται βήματα προς μία κατάσταση που φαντάζει ικανή να αλλάξει τα δεδομένα στον ποδοσφαιρικό Άρη.

Προχθές υπήρξε στην Αθήνα συνάντηση της πλευράς του ΑΣ των «κιτρινόμαυρων» με την κυβέρνηση και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του μνημονίου το οποίο θα υπογραφεί ανάμεσα τους. Είναι το επόμενο και πιο καθοριστικό βήμα, το οποίο θα αποτελέσει την επίσημη αφετηρία εξεύρεσης επενδυτή για την ανέγερση ενός υπερσύγχρονου γηπέδου.

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Με αυτό το κριτήριο πορεύεται και η επιτροπή του γηπέδου η οποία έχει συσταθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο και της οποίας ηγείται η Ρενάτα Δούμα, η κόρη δηλαδή του αείμνηστου Τάκη Δούμα.

Ο εκλιπών είχε ρίξει το θέμα του γηπέδου για πρώτη φορά στο τραπέζι το 2021, σε μία ευρεία συνάντηση που είχε γίνει στα κτίρια της παλιάς Νομαρχίας στη Θεσσαλονίκη (ήταν στη χρήση της Περιφέρειας), με παρούσες όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Ο Άρης είχε… σημαδέψει από τότε την έκταση της ΔΥΠΑ στην Πυλαία και πιο συγκεκριμένα δίπλα στο Leroy Merlin. Ωστόσο το θέμα… πάγωσε για διάφορους λόγους και με πιο βασικό την έλλειψη πόρων προκειμένου να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο.

Πέντε χρόνια μετά, η Επιτροπή που σχηματίστηκε… έβγαλε από τον πάγο το εν λόγω πρότζεκτ, «χτίζοντας» από την πρώτη στιγμή έναν δίαυλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση. Μέσα από αυτόν διαπιστώθηκε η πρόθεση της Πολιτείας να παραχωρήσει στον Άρη την εν λόγω έκταση. Όχι βέβαια… τσάμπα, ούτε χαριστικά, αλλά παίρνοντας εκείνη στην οποία στεγάζεται αυτή τη στιγμή το «Κλεάνθης Βικελίδης» για τη δημιουργία ενός χώρου πρασίνου που θα αλλάξει σημαντικά την εικόνα μίας πυκνοκατοικημένης περιοχής όπως η Χαριλάου. Για αυτό γίνεται λόγος άλλωστε για διπλή ανάπλαση.

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Η προτεραιότητα του Αρη, η,… πόρτα στον ΠΑΟΚ και το παράδειγμα του Βοτανικού

Εξ αρχής η Πολιτεία έκανε ξεκάθαρη τη θέση της για να προχωρήσει με τον Άρη στο εν λόγω πρότζεκτ. Για αυτό άλλωστε οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έριξε… πόρτα σε κρούση που έγινε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο Άρης αυτή τη φορά φαίνεται να προχωράει πιο οργανωμένα και με εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι ειδικεύονται σε τέτοια πρότζεκτ, πέρα από τα μέλη της επιτροπής. Ένας από αυτούς είναι ο Θανάσης Τσιούρας, ο οποίος έδωσε το «παρών» στην προχθεσινή συνάντηση και είχε εμπλοκή στο να… ξεκλειδώσει η διπλή ανάπλαση του Βοτανικού.

Η τελευταία αποτελεί οδηγό για τον Άρη, με όσους εμπλέκονται να την χαρακτηρίζουν αρκετά χρήσιμη, αφού πλέον υπάρχει ένας μπούσουλας που δεν υπήρχε παλαιότερα.

Οι υπογραφές, το deadline και… η ΠΑΕ

Αυτό το οποίο αποφασίστηκε στην προχθεσινή συνάντηση με το γραφείο του πρωθυπουργού είναι οι υπογραφές στο σχετικό μνημόνιο να πέσουν μέχρι τα τέλη του 2026. Με αυτό το χαρτί στα χέρια του, ο ΑΣ Άρης έχει ένα πολύ μεγάλο όπλο στην προσπάθεια εξεύρεσης επενδυτή για το γήπεδο. Πρόκειται άλλωστε για… φιλετό και η περιοχή στην οποία βρίσκεται αναμένεται να γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια με την επέκταση του μετρό και με δεδομένο ότι είναι μία ανάσα από το αεροδρόμιο.

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Υπάρχει βέβαια μία σημαντική παράμετρος και αφορά το deadline. Η έκταση δεν θα δεσμευτεί εσαεί. Ο Άρης θα έχει ένα συγκεκριμένο χρονικό «παράθυρο», περίπου 1-2 χρόνια, για να βρει επενδυτή, κάτι το οποίο αποτελεί μία από τις λεπτομέρειες που είναι σε εκκρεμότητα όσον αφορά το μνημόνιο.

Το κόστος όλο του έργου υπολογίζεται σε 300-400 εκατ. ευρώ. Ένα έργο το οποίο φαντάζει ως μονόδρομος για την μετάβαση του ποδοσφαιρικού τμήματος σε ένα next level. Ένα νέο γήπεδο το οποίο θα παράγει συνεχώς έσοδα και με τη μεγάλη προσδοκία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών να είναι παράλληλα και η… ΠΑΕ.

Ότι δηλαδή εφόσον εμφανιστεί κάποιος ενδιαφερόμενος για το γήπεδο, να πάρει… πακέτο και την ομάδα. Εάν έχει την οικονομική δυνατότητα για ένα τέτοιο έργο, τότε θα έχει σίγουρα και τη δυνατότητα να καταστήσει τον Άρη σταδιακά πρωταγωνιστή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να του δώσει τη δυνατότητα να κοιτάξει στα μάτια και οικονομικά τους υπόλοιπους «μεγάλους».