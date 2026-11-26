Ο Μιχάλης Γρηγορίου περιορίζει συνειδητά το ρόστερ των 32 ποδοσφαιριστών αφήνοντας εκτός αποστολών παίκτες όπως ο Μπουσαΐντ και ο Γαλανόπουλος ενόψει του Γενάρη

Οι τελευταίες αποστολές στα παιχνίδια του Άρη... κρύβουν μηνύματα. Και δεν είναι τυχαία εάν αναλογιστεί κάποιος ο Γενάρης πλησιάζει.

Ένας Ιανουάριος ο οποίος για τους Θεσσαλονικείς δεν επιφυλάσσει μόνο κινήσεις ενίσχυσης αλλά και αποχωρήσεις. Ένα… βαρύ ρόστερ 32 ποδοσφαιριστών. Και παρότι υπάρχει αυτό το νούμερο, ο Μιχάλης Γρηγορίου συνειδητά δεν συμπληρώνει την 23άδα της αποστολής.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στα τελευταία ματς ο Άρης «κατεβαίνει» με λιγότερους ποδοσφαιριστές, κάτι που έχει να κάνει με την απόφασή του να μικρύνει αρκετά το ροτέισον και σταδιακά να αφήσει εκτός όσους δεν βρίσκονται στο πλάνο του.

Ο Οτμάν Μπουσαΐντ αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Βέλγος ποδοσφαιριστής είχε φτάσει πολύ κοντά στην αποχώρησή του στα τέλη του περασμένου καλοκαιριού, ωστόσο τελικά παρέμεινε στο ρόστερ του Άρη, παίρνοντας μια δεύτερη ευκαιρία. Τα τελευταία δεδομένα, όμως, δείχνουν πως δύσκολα θα αποφύγει την έξοδο από την ομάδα.

Με τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο να πλησιάζει, η εικόνα που διαμορφώνεται μέσα από τις τελευταίες αγωνιστικές είναι αρκετά σαφής. Ο βραχύσωμος μεσοεπιθετικός δεν φαίνεται να υπολογίζεται από τον Μιχάλη Γρηγορίου για τη συνέχεια της σεζόν.

Η τελευταία συμμετοχή του Μπουσαΐντ καταγράφηκε στην αναμέτρηση του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, όπου η παρουσία του κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Ακολούθησε το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, στο οποίο παρέμεινε στον πάγκο, ενώ στις δύο πιο πρόσφατες αναμετρήσεις, απέναντι σε Παναιτωλικό και Αστέρα Τρίπολης, δεν συμπεριλήφθηκε καν στην αποστολή.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι και το γεγονός ότι ο Γρηγορίου δεν τον εντάσσει ούτε στις ασκήσεις τακτικής κατά τη διάρκεια των τελευταίων προπονήσεων.

Το ίδιο ισχύει το τελευταίο διάστημα και με τον Κώστα Γαλανόπουλο. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο ίδιος ο παίκτης πλέον έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από τον Άρη, ιδανικά και τον επόμενο Ιανουάριο από τη στιγμή που φαίνεται ότι δεν θα βρει χρόνο συμμετοχής.

Αλφαρέλα, Νινγκ, είναι ακόμα δύο ονόματα που εντάσσονται στη σχετική λίστα, με περιθώριο για ακόμα 1-2 προσθήκες μέσα στον επόμενο μήνα.