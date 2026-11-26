Ο Ισπανός μέσος αναμένεται να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας της Θεσσαλονίκης κατά πάσα πιθανότητα μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου

Η Χουάρες γνωστοποίησε την αποχώρηση πέντε ποδοσφαιριστών από το ρόστερ της, εκφράζοντας τις ευχαριστίες της για τη συνεισφορά και τη συνέπεια που επέδειξαν όσο αγωνίζονταν με τη φανέλα της. Μία ανακοίνωση που αφορά εμμέσως και τον Άρη.

Ανάμεσα στους παίκτες που αποχαιρέτησε η μεξικανική ομάδα βρίσκεται και ο Μόντσου Ροντρίγκες, ο οποίος ολοκλήρωσε τον δανεισμό του και από την 1η Ιανουαρίου εντάσσεται και τυπικά στο ρόστερ των κιτρινόμαυρων.

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Φυσικά η ενσωμάτωσή του θα γίνει αρκετά νωρίτερα και κατά πάσα πιθανότητα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Ο παίκτης βρίσκεται σε επαφές με τους ανθρώπους της ομάδας για να οριστικοποιηθεί η άφιξή του στην Ελλάδα, επιδιώκοντας να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα ώστε να ενταχθεί στις προπονήσεις και να είναι έτοιμος από την 1η Ιανουαρίου.

Αυτό που εκκρεμεί φυσικά είναι η οριστική απόφαση του Άρη για το μέλλον του Μόντσου, αν και αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται ότι τον έχει θέσει εκτός πλάνων.