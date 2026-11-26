Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειονότητα των δήμων που έλαβαν χρηματοδότηση για κοινόχρηστα ποδήλατα δεν προχώρησε σε κανέναν ουσιαστικό σχεδιασμό για τη λειτουργία τους

Εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες στον σταθμό κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων «Σταθμός Ταύρου – Άτλαντας» του Δήμου Καλλιθέας, από τις 5 θέσεις στάθμευσης-φόρτισης των ηλεκτρικών ποδηλάτων δεν υπήρχε κανένα ποδήλατο…

Ξαφνικά την εβδομάδα 16-20 Νοεμβρίου εμφανίστηκε ένα ποδήλατο σταθμευμένο. Μολονότι η ακριβώς δίπλα θέση φόρτισης ήταν βανδαλισμένη και κατεστραμμένη σκέφτηκα ότι «ίσως κάτι πάει να γίνει. Ίσως κάτι λειτουργεί τελικά». Αλλά δεν περίμενα ότι τα πράγματα θα γίνονταν ακόμη χειρότερα. Περνώντας από το ίδιο σημείο την Κυριακή 22/11 αντίκρισα μία θλιβερή εικόνα. Ολόκληρη η θέση φόρτισης μαζί με το ποδήλατο είχαν ξηλωθεί και βρίσκονταν γύρω στα 3-4 μέτρα πιο μακριά. Σημειώνεται πως το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στην Καλλιθέα ανακοινώθηκε στις 3 Ιουνίου 2025. Ουσιαστικά όμως δεν λειτούργησε ποτέ.

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Η περίπτωση του Δήμου Καλλιθέας δεν είναι η μοναδική όπου παρατηρείται το λυπηρό φαινόμενο τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα είτε να μην λειτουργούν καθόλου είτε να υπολειτουργούν. Στον Δήμο Ν. Σμύρνης, με το…καλημέρα, με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων, την περασμένη Άνοιξη, παρατηρήθηκαν κλοπές και βανδαλισμοί. Ως εκ τούτου ο Δήμος απέσυρε τα ποδήλατα προσωρινά. Μάλιστα, για να αποφευχθούν νέα κρούσματα φθορών ο Δήμος και η ανάδοχος εταιρεία προχώρησαν σε ενισχύσεις στα αντικλεπτικά και αντιβανδαλιστικά συστήματα, ενώ πραγματοποιήθηκαν νεότερες ενημερωτικές δράσεις και παρουσιάσεις για την επανεκκίνηση και την εξοικείωση των πολιτών με την εφαρμογή. Σε 3 από τους 7 σταθμούς μπήκαν και κάμερες. Παρά ταύτα ούτε σήμερα λειτουργούν όλα τα ποδήλατα. Αυτή τη στιγμή είναι σε λειτουργία 16 από τα 43 ποδήλατα.

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Παρόμοια προβλήματα έχουν παρατηρηθεί και στα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και το ζήτημα αποτέλεσε θέμα συζήτησης και αντιπαράθεσης σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο.

Τι έχει πάει όμως τόσο λάθος; Γιατί – πλην ελαχίστων εξαιρέσεων – αρκετά από τα συστήματα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων που έχουν εγκατασταθεί σε 111 Δήμους με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ) δεν είναι πλήρως λειτουργικά ή παρουσιάζουν περιορισμένη χρήση; Γιατί αρκετά από τα συστήματα υπολειτουργούν; Γιατί παρατηρούνται τόσες κλοπές και βανδαλισμοί; Γιατί ενώ ο στόχος ήταν τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα να αποτελέσουν μία εναλλακτική μετακίνησης για να βελτιωθεί το περιβάλλον δεν βλέπουμε παρά ελάχιστα τέτοια ποδήλατα στους δρόμους;

Αντί να θέσουμε τα παραπάνω ερωτήματα στους Δήμους και τις εταιρείες που εγκατέστησαν τα αυτοματοποιημένα συστήματα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων κάναμε ένα ρεπορτάζ ερευνώντας τι απέγιναν τα αυτοματοποιημένα συστήματα κοινόχρηστων συμβατικών ποδηλάτων που είχαν τοποθετηθεί προ 15ετίας. Γιατί όπως λένε οι ιστορικοί, η γνώση του παρελθόντος μας βοηθάει να κατανοήσουμε το παρόν και να διαμορφώσουμε το μέλλον.

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Το 2012-2013 δεκάδες Δήμοι – ο αριθμός ενδεχομένως να υπερβαίνει τους 40 – είχαν εγκαταστήσει αυτοματοποιημένα συστήματα κοινόχρηστων συμβατικών ποδηλάτων. Περισσότερα από 1200 ποδήλατα είχαν διατεθεί τότε στους Δήμους προκειμένου να προσφερθούν στους πολίτες δωρεάν ή με ένα μικρό αντίτιμο για τις καθημερινές τους μετακινήσεις. Ο προφανής στόχος ήταν να περιοριστεί η χρήση αυτοκινήτου τουλάχιστον για τις μικρές αποστάσεις και έτσι να βελτιωθεί το περιβάλλον στις πόλεις.

Λάθη, αβλεψίες, μηδέν σχεδιασμός

Ας δούμε όμως τι έγινε. Υπάρχουν πουθενά σήμερα αυτά τα συμβατικά ποδήλατα; Τα βλέπετε κάπου δίπλα σας, στην πόλη σας, να κυκλοφορούν ή να είναι σταθμευμένα; Από την έρευνα προέκυψε ότι μόλις δύο Δήμοι απ’ όσους είχαν προμηθευτεί συμβατικά ποδήλατα τα διαθέτουν ακόμη προς χρήση. Είναι οι Δήμοι Ηγουμενίτσας και Λουτρακίου-Περαχώρας (για τους οποίους στη συνέχεια θα γίνει εκτενέστερη αναφορά).

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Αλλά οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Η πλειονότητα των Δήμων που είχαν εγκαταστήσει συστήματα κοινόχρηστων συμβατικών ποδηλάτων δεν προσφέρουν πλέον στους δημότες και επισκέπτες αυτά τα κοινόχρηστα συμβατικά ποδήλατα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι Δήμοι πήραν την κρατική ενίσχυση, δηλαδή την χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (κάποιοι ενισχύθηκαν και από ευρωπαϊκά προγράμματα) έβαλαν τα συστήματα και τα ποδήλατα, αλλά δεν έκαναν τον παραμικρό ουσιαστικό σχεδιασμό για την επόμενη μέρα και για να τα κάνουν λειτουργικά. Ούτε σκέφτηκαν να προχωρήσουν ταυτόχρονα στη δημιουργία άλλων ποδηλατικών υποδομών. Έτσι, όταν ήρθε η ώρα τα συστήματα να αναβαθμιστούν και να ανανεωθούν τότε οι Δήμοι είτε αποφάσιζαν λόγω κόστους να τα διακόψουν είτε πήραν μία νέα χρηματοδότηση (ΕΣΠΑ) για να βάλουν αυτή τη φορά καινούρια συστήματα ηλεκτρικών ποδηλάτων…

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Είναι άγνωστο επίσης πού βρίσκονται όσα απ’ αυτά τα ποδήλατα παρέμεναν λειτουργικά.

Τι δεν έγινε

-Χωρίς ποδηλατόδρομους. «It’s elementary Γουότσον» όπως θα έλεγε και ο Σέρλοκ Χολμς. Αν θες να προωθήσεις το ποδήλατο στην πόλη σου το πρώτο που έχει να κάνεις είναι να φτιάξεις ένα μικρό δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Δυστυχώς ελάχιστοι Δήμοι απ’ αυτούς που χρηματοδοτήθηκαν για τα συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων προχώρησαν στη δημιουργία ενός στοιχειώδους δικτύου ποδηλατόδρομων στην πόλη τους. Είναι προφανές ότι ένας δημότης κολλημένος στο ΙΧ πολύ δύσκολα θα πειστεί να ανέβει σε ποδήλατο αν δεν αισθάνεται ασφάλεια στον δρόμο.

-Σχεδόν κανένας Δήμος δεν μπήκε στον κόπο να κάνει εκ των προτέρων ένα σοβαρό σχεδιασμό για την εύρυθμη λειτουργία των κοινόχρηστων συμβατικών ποδηλάτων. Για παράδειγμα δεν είχε προβλεφθεί η τοποθέτηση καμερών στους σταθμούς και η αποτελεσματική φύλαξή τους για την αποτροπή κλοπών και βανδαλισμών.

-Ουδείς ενδιαφέρθηκε και σκέφτηκε να έρθει σε επικοινωνία και συνεργασία με όμορους Δήμους ή με τις εταιρείες που εγκατέστησαν τα κοινόχρηστα ποδήλατα, ώστε τα συστήματα να είναι διαλειτουργικά. Κοινώς δεν έκαναν τίποτα ώστε να μπορεί ένας πολίτης να πάρει το κοινόχρηστο ποδήλατο από έναν Δήμο και να το αφήνει στον διπλανό όπου κι εκεί τα συστήματα τα είχε εγκαταστήσει η ίδια εταιρεία.

-Οι καμπάνιες για την προώθηση αυτών των ποδηλάτων περιορίστηκαν σε μία ημέρα εγκαινίων. Έκαναν μία εκδήλωση, έβγαζαν μία ανακοίνωση και… αυτό ήταν. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Στις ελληνικές πόλεις όπου το αυτοκίνητο είναι ο απόλυτος κυρίαρχος και οι πολίτες είναι εντελώς εξαρτημένοι και εθισμένοι στο ΙΧ και πάνε παντού με το αυτοκίνητό τους είναι αυτονόητο ότι απαιτούνταν συστηματικές, επίμονες και στοχευμένες καμπάνιες ενημέρωσης για την προώθηση της μετακίνησης με ποδήλατο. Ούτε αυτό έγινε.

-Λιγοστά κίνητρα στους δημότες για να χρησιμοποιήσουν τα ποδήλατα. Σε πολλές περιπτώσεις τα κίνητρα και οι ειδικές τιμές προσφέρονταν κατόπιν εορτής όταν διαπιστωνόταν ότι το πρόγραμμα δεν προχωρούσε καθόλου ικανοποιητικά

Το αποτέλεσμα, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, ήταν πολύ γρήγορα τα συστήματα και τα ποδήλατα να απαξιωθούν. Σ’ αυτό συνέβαλαν δε και τα συχνά φαινόμενα κλοπών και βανδαλισμών που δύσκολα αποτρέπονταν. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα συστήματα διακόπηκαν προσωρινά. Τα ποδήλατα επανήλθαν για λίγο μέχρι τελικά να αποσυρθούν πολύ γρήγορα και άδοξα.

Ε, λοιπόν όλα μα όλα τα παραπάνω λάθη των αυτοματοποιημένων συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων επαναλαμβάνονται σχεδόν με τον ίδιο και απαράλλακτο τρόπο και στα αυτοματοποιημένα συστήματα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Τι λένε για τα «εξαφανισμένα» κοινόχρηστα συμβατικά ποδήλατα Δήμοι και εταιρείες

«Στον Δήμο Ν.Σμύρνης δυστυχώς κανένα από τα δύο επιχορηγούμενα προγράμματα για ποδήλατα (για συμβατικά και για ηλεκτρικά) δεν έχει πιάσει τόπο. Σας το λέω όπως το αντιλαμβάνεται η πλειοψηφία των πολιτών» αναφέρει με έκδηλη απογοήτευση ο δημοτικός σύμβουλος από την αντιπολίτευση Γιώργος Κρικρής. «Στο πρώτο πρόγραμμα αρκετά κλάπηκαν και τα υπόλοιπα βανδαλίστηκαν». Τότε ο Δήμος Ν.Σμύρνης είχε χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) στο πλαίσιο του προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015. Τον ρωτάμε ποιοι είναι κατά τη γνώμη του οι κύριοί λόγοι για τους οποίους δεν «τσούλησαν» και τα δύο συστήματα. Ένας λόγος, υπογραμμίζει, είναι ότι η Νέα Σμύρνη «δεν διαθέτει δίκτυο ποδηλατόδρομων». Περιττό να αναφερθεί βέβαια ότι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (του 2022) του Δήμου προβλέπει τόσο τη δημιουργία ποδηλατικών υποδομών μικτής χρήσης (ΙΧ + ποδήλατο) στην πόλη αλλά και ποδηλατόδρομων αποκλειστικής χρήσης.

Βασικό όμως είναι προσθέτει ο δημοτικός σύμβουλος «ότι δεν υπάρχει κουλτούρα για τη χρήση των συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων». Την ίδια ώρα που τα κοινόχρηστα ποδήλατα παρακμάζουν, τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά πατίνια γνωρίζουν μεγάλη ακμή και τα προτιμάει η νεολαία, σημειώνει.

Για τον κ. Κρικρή η αδιαφορία μεγάλης μερίδας των νέων για τα κοινόχρηστα ποδήλατα δεν αποκλείεται να οφείλεται και στον τρόπο που πραγματοποιούνται πώς γίνονται οι καμπάνιες προώθησης αυτών των συστημάτων. Όπως εξηγεί σήμερα όλη η νεολαία είναι στα κινητά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα έπρεπε οι Δήμοι να σκεφτούν μία τέτοια αποτελεσματική καμπάνια για τα κοινόχρηστα ποδήλατα που να έχει στόχο τους νέους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η άποψη του ιδρυτή και CEO της εταιρείας brainbox Γιώργο Βουλγαρούδη. Η εταιρεία είχε εγκαταστήσει συστήματα κοινόχρηστων συμβατικών ποδηλάτων σε δεκάδες δήμους. Ποιοι είναι οι λόγοι που τα παλιά συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων δεν υπάρχουν και δεν λειτουργούν πια; «Κάποια απ’ αυτά έκαναν έναν μικρό κύκλο και τον ολοκλήρωσαν και άλλα έναν μεγαλύτερο». Για παράδειγμα, λέει «στην Καρδίτσα και την Κομοτηνή τα κοινόχρηστα συστήματα πήγαν πολύ καλά και τα ποδήλατα σχεδόν διαλύθηκαν».

Σε άλλους Δήμους όμως τι συνέβη; Σε κάποιους απ’ αυτούς, εξηγεί ο κ. Βουλγαρούδης, για περίπου μία τριετία μία εταιρεία-χορηγός είχε αναλάβει το κόστος συντήρησης-λειτουργίας των συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων. «Όταν λοιπόν η χορηγία σταμάτησε δεν αποκλείεται κάποιοι δήμοι να αποφάσισαν τη διακοπή των συστημάτων επειδή δεν ήθελαν να επιβαρύνουν οικονομικά τους προϋπολογισμούς τους».

Από την πλευρά του ο διαχειριστής της εταιρείας Cyclopolis, Χάρης Σιακαντάρης – η οποία είχε εγκαταστήσει συστήματα συμβατικών σε πολλούς Δήμους και τώρα εγκαθιστά και καινούρια με ηλεκτρικά – τονίζει πως μία αιτία για τη διακοπή των συστημάτων ήταν λόγοι ανανέωσης σε συνδυασμό με οικονομικούς. «Σε κάποιους Δήμους, όπως στη Ρόδο ή τα Χανιά τα παλιά συστήματα των συμβατικών ποδηλάτων δούλεψαν και είχαν καλές επιδόσεις για αρκετά χρόνια. Απλά όταν κάποια στιγμή ήρθε η στιγμή να αναβαθμιστούν, να ανανεωθούν, οι Δήμοι αυτοί προτίμησαν να πάνε σε ένα καινούριο σύστημα με ηλεκτρικά ποδήλατα από τη στιγμή που υπήρχε και χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ. Σκέφτηκαν ότι θα τους συνέφερε οικονομικά να πάνε σε νέα ποδήλατα και εξοπλισμό αντί να πληρώσουν το ίδιο ποσό για τη συντήρηση-επισκευή των παλιών συστημάτων (οθόνες, σκουριασμένες βάσεις στάθμευσης) και ποδηλάτων».

Βέβαια το ερώτημα είναι εδώ γιατί μία πόλη εντελώς επίπεδη, όπως τα Χανιά ή η Ρόδος επιλέγουν να πάνε σε μία λύση ηλεκτρικών ποδηλάτων, ενώ μία χαρά θα τους εξυπηρετούσαν τα συμβατικά; Θα δείτε πιο κάτω ότι πάρα πολλοί δήμοι στην Ευρώπη προσφέρουν συμβατικά ποδήλατα εδώ και 15 – 20 χρόνια. Και συνεχίζουν!

Μία άλλη αιτία για την διακοπή λειτουργίας των παλιών συστημάτων με τα συμβατικά ποδήλατα επισημαίνει ο κ. Σιακαντάρης είναι και επειδή κάποιοι δήμοι είχαν απηυδήσει από τις συνεχείς κλοπές και καταστροφές. «Αυτό για παράδειγμα είχε συμβεί με τον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, ο οποίος ήθελε πάρα πολύ να προχωρήσουν και να πετύχουν τα κοινόχρηστα ποδήλατα. Κάτι ανάλογο έγινε και στον Δήμο Αμαρουσίου, όπου από την αρχή είχαμε πολλούς βανδαλισμούς».

Υπήρχαν δε και περιπτώσεις δήμων, συμπληρώνει ο κ. Σιακαντάρης, όπου η αλλαγή στο τιμόνι της δημοτικής αρχής – όπως συνέβη στον δήμο Μαραθώνα – έφερε και τη διακοπή του συστήματος…

Πάντως, η επαρχία έχει καλύτερες επιδόσεις στη λειτουργία και των παλιών και των νέων συστημάτων λέει ο κ. Σιακαντάρης από την εμπειρία που έχει αποκομίσει στις συνεργασίες με τους Δήμους ανά την Ελλάδα. «Στην Ηγουμενίτσα το σύστημα με τα συμβατικά μπήκε το 2019. Συνεχίζεται και μάλιστα επεκτάθηκε και με ηλεκτρικά. Και στο Λουτράκι ξεκίνησε ακόμη παλιότερα, το 2016. Και συνεχίζεται». Και γιατί όχι; «Τα ποδήλατα με μία καλή συντήρηση εννοείται ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Είναι όπως όταν έχουμε ένα παλιό αυτοκίνητο. Αν το συντηρούμε προφανώς θα συνεχίσει να λειτουργεί» σχολιάζει.

Αντίθετα εκτιμά ότι στην Αττική τα συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων πολύ δύσκολα θα πετύχουν. «Ίσως δεν είναι έτοιμη η κοινωνία. Εξάλλου πολύ εύκολα κρύβεται κάποιος στην ανωνυμία του πλήθους και προχωράει σε κλοπές και φθορές».

Πάντως είναι απορίας άξιο γιατί τα συστήματα κοινόχρηστων συμβατικών ποδηλάτων διακόπηκαν ακόμη και στους Δήμους όπου τα προγράμματα ήταν επιτυχημένα; «Στην Καρδίτσα τα ποδήλατα…διαλύθηκαν από την χρήση» υποστήριξε νωρίτερα ο κ. Βουλγαρούδης. Είναι όμως αυτός ο λόγος για τη διακοπή ενός προγράμματος κοινόχρηστων συμβατικών ποδηλάτων και μάλιστα σε μία ποδηλατούπολη όπως είναι η Καρδίτσα; Δυσκολεύομαι να το κατανοήσω. Αν ήταν έτσι, τότε το σύστημα κοινόχρηστων συμβατικών ποδηλάτων Velib του Παρισιού που ξεκίνησε το 2007 θα έπρεπε να έχει σταματήσει από το 2008, μετά από ένα χρόνο δηλαδή, επειδή το χρησιμοποιούσε πάρα πολύς κόσμος. Φυσικά και δεν συνέβη αυτό. Το Velib λειτουργεί αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Συμπληρώνει 20 χρόνια ζωής!

Τα ολοκαίνουρια ποδήλατα με σωστή συντήρηση έχουν διάρκεια ζωής και 20 ακόμη και 30 χρόνια. Εδώ, στη χώρα μας, τα συστήματα διακόπηκαν στα 10 χρόνια και πολύ νωρίτερα. Λυπάμαι που το λέω ξανά και ξανά αλλά αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο. Αν ένα Δήμος ενδιαφερόταν πραγματικά για το ποδήλατο και τη Βιώσιμη Κινητικότητα και είχε ξεκινήσει το πρόγραμμα κοινόχρηστων ποδηλάτων με σκοπό το καλό στην πόλη και το περιβάλλον θα έπρεπε να το συνεχίσει. Θα έπρεπε μάλιστα να το συνεχίσει προχωρώντας και σε άλλα έργα για την προώθηση της μετακίνησης με ποδήλατο (όπως ποδηλατόδρομους, θέσεις στάθμευσης για ποδήλατο).

Τώρα τι βλέπουμε να γίνεται; Οι περισσότεροι Δήμοι παίρνουν ένα νέο ευρωπαϊκό κονδύλι και ξεκινούν ένα καινούριο πρόγραμμα αλλά αποκλειστικά με ηλεκτρικά ποδήλατα. Λες και ξαφνικά τα συμβατικά ποδήλατα δεν τους κάνουν.

Για του λόγου το αληθές, δείτε πόσα προγράμματα κοινόχρηστων συμβατικών ποδηλάτων ξεκίνησαν σε μικρές, μικρομεσαίες και μεγάλες πόλεις της Ευρώπης πριν από 10, 15, 20 και 25 χρόνια και συνεχίζονται με επιτυχία μέχρι και σήμερα.

Συστήματα κοινόχρηστων συμβατικών ποδηλάτων σε πόλεις της Ευρώπης:

-To Velib στο Παρίσι ξεκίνησε το 2007. Συνεχίζεται ακόμη με 18.200 ποδήλατα σε 1965 σταθμούς.

-Το Bicing στη Βαρκελώνη ξεκίνησε το 2007. Συνεχίζεται ακόμη με 6.000 ποδήλατα σε 420 σταθμούς.

-Το Santander Cycles (πρώην Barclays) στο Λονδίνο ξεκίνησε το 2010. Συνεχίζεται ακόμη με 12.000 ποδήλατα σε 800 σταθμούς

-Το Villo στις Βρυξέλλες ξεκίνησε το 2006 τότε ως Cyclocity. Συνεχίζεται ακόμη με 5.000 ποδήλατα σε 350 σταθμούς.

-Το Velhop στο Στρασβούργο ξεκίνησε το 2010. Συνεχίζεται το 2010 με 6.500 ποδήλατα σε 40 σταθμούς.

-Το Citybike στη Βιέννη ξεκίνησε το 2003. Συνεχίζεται ακόμη με 1500 ποδήλατα σε 121 σταθμούς.

-Το Velo´v στη Λυών ξεκίνησε το 2005. Συνεχίζεται ακόμη με 5000 ποδήλατα σε 420 σταθμούς.

-To Bicikelj στη Λουμπλιάνα ξεκίνησε το 2011. Συνεχίζεται ακόμη με 840 ποδήλατα σε 84 σταθμούς.

-To StadtRAD Hamburg στο Αμβούργο ξεκίνησε το 2009. Συνεχίζεται ακόμη με 4356 ποδήλατα σε 360 σταθμούς.

-To Call a Bike στο Όφενμπαχ (Γερμανία) ξεκίνησε το 2016. Συνεχίζεται ακόμη με 78 ποδήλατα σε 13 σταθμούς.

-To Call a Bike στο Λούνεμπουργκ (Γερμανία) ξεκίνησε το 2013. Συνεχίζεται ακόμη με 50 ποδήλατα ( ανάμεσά τους και cargo) σε 5 σταθμούς.

Χρήματα για ποδήλατα στους Δήμους από το Πράσινο Ταμείο

Έχει σημασία όμως να θυμηθούμε όλοι πώς ξεκίνησαν να εφαρμόζονται αυτά τα προγράμματα κοινόχρηστων συμβατικών ποδηλάτων, με ποιο σκοπό και με πόσα χρήματα ενισχύονταν προ ετών οι Δήμοι.

Το 2012 το Πράσινο Ταμείο ξεκίνησε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης στους Δήμους με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015». Με τα κονδύλια που θα έπαιρναν οι Δήμοι θα μπορούσαν να εγκαταστήσουν συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων – με συμβατικά ποδήλατα – με στόχο την προώθηση της Βιώσιμης Κινητικότητας και τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Αγαθός και…καταπράσινος ο σκοπός.

Αλλά πριν προχωρήσουμε, λίγα λόγια για το Πράσινο Ταμείο.

Το Πράσινο Ταμείο

Το Πράσινο Ταμείο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ιδρύθηκε με το νόμο 3889/2010. Αποτελεί συνέχεια του «Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων» ΕΤΕΡΠΣ.

Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με την διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 7.

Όσο για τους πόρους του Πράσινου Ταμείου, ένα μεγάλο μέρος τους προέρχεται από τα έσοδα από την επιβολή προστίμων για την ανέγερση και διατήρηση αυθαιρέτων ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης κτιρίων, την επιβολή διοικητικών ποινών προστίμων και κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις, την επιβολή προστίμων για λοιπές περιβαλλοντικές παραβάσεις. Δηλαδή είναι έσοδα που έχουν προέλθει από ποινές και πρόστιμα για περιβαλλοντικές παραβάσεις, εξ ου και ο τίτλος «Πράσινο Ταμείο». Μόνο που και οι χρηματοδοτήσεις του Πράσινου Ταμείου θα έπρεπε στη συνέχεια να ελέγχονται για το αν πετυχαίνουν το «πράσινο» περιβαλλοντικό σκοπό τους.

Ξανά πίσω στο 2012 και στο πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015. Η χρηματοδότηση που έδινε το Πράσινο Ταμείο τότε στους Δήμους για την εγκατάσταση συστημάτων κοινόχρηστων συμβατικών ποδηλάτων ήταν κατά μέσο όρο από 100.000 – 200.000 ευρώ.

Ενδεικτικά παραδείγματα Δήμων που χρηματοδοτήθηκαν από το Πράσινο Ταμείο για κοινόχρηστα ποδήλατα:

Δήμος Κομοτηνής: Το 2013 είχε χρηματοδοτηθεί με 225.510 ευρώ για 6 σταθμούς κοινόχρηστων συμβατικών ποδηλάτων με 100 ποδήλατα.

Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας: Το 2016 είχε χρηματοδοτηθεί με 150.000 ευρώ για σύστημα κοινόχρηστων συμβατικών ποδηλάτων park and ride με 4 σταθμούς.

Δήμος Ναυπλιέων: Το 2013 είχε χρηματοδοτηθεί με 209.000 ευρώ για σύστημα κοινόχρηστων συμβατικών ποδηλάτων με 60 ποδήλατα σε 4 σταθμούς.

Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου: Το 2013 είχε χρηματοδοτηθεί με 182.000 ευρώ για σύστημα κοινόχρηστων συμβατικών ποδηλάτων με 60 ποδήλατα σε 5 σταθμούς.

Δήμος Αμαρουσίου: Το 2013 είχε χρηματοδοτηθεί με 232.000 ευρώ για σύστημα κοινόχρηστων συμβατικών ποδηλάτων με 70 ποδήλατα σε 6 σταθμούς.

Δήμος Διδυμοτείχου: Το 2013 είχε χρηματοδοτηθεί με 242.000 ευρώ για σύστημα κοινόχρηστων συμβατικών ποδηλάτων με 100 ποδήλατα σε 6 σταθμούς.

Δήμος Μαραθώνα: Το 2013 είχε χρηματοδοτηθεί το 2013 με 187.000 ευρώ για σύστημα κοινόχρηστων συμβατικών ποδηλάτων με 60 ποδήλατα σε 4 σταθμούς.

Δήμος Νέας Σμύρνης: Το 2013 είχε χρηματοδοτηθεί με 156.000 ευρώ για σύστημα κοινόχρηστων συμβατικών ποδηλάτων με 40 ποδήλατα σε 3 σταθμούς.

Δήμος Ανατολικής Μάνης: Το 2012 είχε χρηματοδοτηθεί με 63.000 ευρώ για σύστημα κοινόχρηστων συμβατικών ποδηλάτων.

Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας: Το 2012 είχε χρηματοδοτηθεί με 199.000 ευρώ για σύστημα κοινόχρηστων συμβατικών ποδηλάτων με 70 ποδήλατα σε 6 σταθμούς.

Ο ανύπαρκτος έλεγχος και οι ευθύνες της κυβέρνησης

Μετά από την έρευνα, το ρεπορτάζ και την ανάλυση των παραπάνω δεδομένων, προκύπτουν μια σειρά από ερωτήματα.

*Ένα τέτοιο μαζικής έκτασης πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων από το Πράσινο Ταμείο (που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος) δεν θα έπρεπε να ελέγχεται για τη σωστή διαχείριση των πόρων και του δημόσιου χρήματος;

*Αλήθεια, το Πράσινο Ταμείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρονται αν οι κρατικοί πόροι του προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 αξιοποιήθηκαν σωστά;

*Αλήθεια, το Πράσινο Ταμείο, το Υπουργείο και η εκάστοτε κυβέρνηση δεν ενδιαφέρονται αν υπήρξε κακοδιαχείριση ή ανεπαρκής αξιοποίηση πόρων που είχαν στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος;

*Αλήθεια, δεν θα έπρεπε να ελεγχθούν όσοι Δήμοι αποδεδειγμένα δεν διαχειρίστηκαν σωστά και επαρκώς την κρατική χρηματοδότηση; Δεν θα έπρεπε να ελεγχθούν για τις εμφανείς αστοχίες και αβλεψίες τους; Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει.

Αντ’ αυτού πολλοί Δήμοι που δεν τα πήγαν καθόλου καλά στο πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για τα κοινόχρηστα συμβατικά ποδήλατα τώρα έχουν συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κράτος (ΕΣΠΑ) για ένα καινούριο πρόγραμμα κοινόχρηστων ποδηλάτων…

*Πώς είναι δυνατόν να μην λογοδοτεί κανένας όταν οφθαλμοφανώς εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που προορίζονταν για τη βελτίωση του περιβάλλοντος δεν αξιοποιήθηκαν σωστά;

*Ο πολίτης αυτό που εισπράττει ως εντύπωση όταν τέτοια προγράμματα αποτυγχάνουν είναι ότι πρόκειται για…greenwashing. Δηλαδή ότι πρόκειται για πολιτικές που παρουσιάζονται ως φιλικές προς το περιβάλλον, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ουσιαστικό περιβαλλοντικό όφελος. Αλήθεια τι ουσιαστικό κάνει η κυβέρνηση για να το αλλάξει αυτό;

*Πώς είναι δυνατόν να ακούμε από το 2020 από την παρούσα κυβέρνηση για εθνική στρατηγική για το ποδήλατο – χωρίς όμως πράξεις – και τώρα να ανακοινώνεται εκ νέου 10ετής στρατηγική για το ποδήλατο αλλά μέσα σε αυτό το διάστημα να μην έχουν γίνει ουσιαστικές αλλαγές στις μεγάλες πόλεις για την προώθηση της μετακίνησης με ποδήλατο;

*Στο τέλος αν η εθνική στρατηγική για το ποδήλατο δεν είναι απλώς για το θεαθήναι γιατί η κυβέρνηση δεν υποχρεώνει – τουλάχιστον τις μεγάλες πόλεις – να προχωρήσουν άμεσα σε δημιουργία δικτύου ποδηλατόδρομων;

*Και επιτέλους πότε θα δούμε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα για υποδομές ποδηλατόδρομων σε Δήμους αλλά με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, στόχους, αυστηρούς όρους και λογοδοσία;