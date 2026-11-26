Η χώρα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ενωση σε πέντε βασικούς δείκτες στεγαστικής επιβάρυνσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025

Πέντε αρνητικές πρωτιές για τη χώρα μας στην ΕΕ – Το 35% του διαθέσιμου εισοδήματος απορροφούν οι στεγαστικές δαπάνες, ενώ τέσσερις στους δέκα ζουν σε νοικοκυριά με καθυστερήσεις πληρωμών

Περισσότερο από το ένα τρίτο του εισοδήματός τους διαθέτουν οι Ελληνες για να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες, σχεδόν ένας στους πέντε δεν μπορεί να ζεστάνει επαρκώς το σπίτι του, ενώ τέσσερις στους δέκα ζουν σε νοικοκυριά που δυσκολεύονται να πληρώσουν στην ώρα τους το ενοίκιο, τη δόση του στεγαστικού δανείου ή τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας.

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Τα στοιχεία της Eurostat για το 2025 αποτυπώνουν τις διαστάσεις της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα, η οποία καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ενωση σε πέντε βασικούς δείκτες στεγαστικής επιβάρυνσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν για τη στέγαση το 35% του διαθέσιμου εισοδήματός τους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στο 19%. Ακολουθούν η Δανία με 28% και η Σουηδία και η Γερμανία με 24%, ενώ στην Κύπρο το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 11%.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι μία άλλη σύγκριση. Στην ΕΕ όσοι βρίσκονται κάτω από το όριο κινδύνου φτώχειας διαθέτουν κατά μέσο όρο το 36% του εισοδήματός τους για τη στέγαση, ποσοστό σχεδόν ίδιο με εκείνο του συνόλου των ελληνικών νοικοκυριών. Για τους Ευρωπαίους που βρίσκονται στο όριο ή πάνω από αυτό το ποσοστό είναι 16%.

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Βουνό οι απλήρωτοι λογαριασμοί

Ενδεικτικό των πιέσεων που δέχεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός είναι το γεγονός ότι το 42% του πληθυσμού στην Ελλάδα ζει σε νοικοκυριά με ληξιπρόθεσμες οφειλές που συνδέονται με τη στέγαση. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι μόλις 9%.

Η απόσταση από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες είναι μεγάλη. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ρουμανία με 19% και στην τρίτη η Βουλγαρία με 18%.

Αντίθετες πορείες ακολουθούν Ελλάδα και Ευρώπη και σε βάθος δεκαπενταετίας. Από το 2010 έως το 2025 το ποσοστό των Ευρωπαίων που ζουν σε νοικοκυριά με τέτοιου είδους οφειλές μειώθηκε από 12% σε 9%. Στην Ελλάδα αυξήθηκε από 31% σε 42%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη επιδείνωση στην ΕΕ.

Η κρίση έφτασε και στα χωριά

Το στεγαστικό πρόβλημα δεν αποτελεί πλέον υπόθεση μόνο των μεγάλων αστικών κέντρων. Στην Ελλάδα η οικονομική επιβάρυνση είναι σχεδόν εξίσου μεγάλη στις πόλεις και στην ύπαιθρο.

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Το 27% των κατοίκων των ελληνικών πόλεων ζει σε νοικοκυριά που χρειάζονται πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για να καλύψουν τις στεγαστικές τους δαπάνες. Στις αγροτικές περιοχές το ποσοστό φτάνει το 26%.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη η εικόνα είναι διαφορετική. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται περίπου στο 10% στις πόλεις και στο 5% στην ύπαιθρο.

Κρύα σπίτια

Με τον χειμώνα προ των πυλών, τα στοιχεία της Eurostat για την αδυναμία επαρκούς θέρμανσης αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Σχεδόν ένας στους πέντε κατοίκους της Ελλάδας (18%) δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να κρατήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ και είναι διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (9%).

Πίσω από την Ελλάδα βρίσκονται η Λιθουανία με 17% και η Βουλγαρία, η Ισπανία και η Πορτογαλία με 16%.

Την ίδια στιγμή, παρά τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, μόλις το 10% των κατοίκων της χώρας ηλικίας 16 ετών και άνω ζει σε σπίτια των οποίων η ενεργειακή απόδοση είχε βελτιωθεί κατά την προηγούμενη πενταετία.

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Η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση από το τέλος της ευρωπαϊκής κατάταξης, με τον μέσο όρο στην ΕΕ να διαμορφώνεται στο 24%. Στην Ολλανδία το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 60%.

Το ράλι των ακινήτων

Κατά 61% αυξήθηκαν οι τιμές των κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ενωση από το 2010 έως το 2025, κατά 29% τα ενοίκια και κατά 43% οι τιμές καταναλωτή.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές αγοράς κατοικιών καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (291%), στην Εσθονία (245%) και στη Λιθουανία (206%).

Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο δείκτης ενοικίων εμφανίζεται μειωμένος κατά 8% σε σχέση με το 2010. Το στοιχείο αφορά, ωστόσο, τη σωρευτική μεταβολή μιας δεκαπενταετίας που περιλαμβάνει τα χρόνια της βαθιάς οικονομικής κρίσης και δεν αποτυπώνει τη σημερινή εικόνα των ζητούμενων ενοικίων.

Ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Περισσότεροι από δύο στους τρεις Ευρωπαίους (68%) ζουν σε ιδιόκτητη κατοικία και το υπόλοιπο 32% στο ενοίκιο.

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Τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης καταγράφονται στη Σλοβακία (94%), στη Ρουμανία (93%) και στην Κροατία (91%). Η Γερμανία παραμένει η μοναδική χώρα στην οποία οι ενοικιαστές αποτελούν την πλειονότητα του πληθυσμού (53%).

Στην ΕΕ σχεδόν ένας στους έξι κατοίκους ζει σε σπίτι που δεν διαθέτει επαρκή χώρο για τις ανάγκες του νοικοκυριού του. Στον αντίποδα, ένας στους τρεις κατοικεί σε σπίτι μεγαλύτερο από τις ανάγκες του.

Στην Ελλάδα το τελευταίο ποσοστό περιορίζεται στο 13%, το τρίτο χαμηλότερο στην Ευρώπη, όταν στην Κύπρο φτάνει το 69% και στην Ιρλανδία το 66%.

Οικοδομή με χαμηλές ταχύτητες

Μία ακόμη πρωτιά της Ελλάδας εντοπίζεται στον κατασκευαστικό κλάδο. Παρά την ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων, οι κατασκευές αντιστοιχούν μόλις στο 2,6% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της ελληνικής οικονομίας, έναντι 5,6% στην ΕΕ.

Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των 27 κρατών-μελών.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι επενδύσεις στη στέγαση αντιστοιχούσαν το 2025 στο 5,1% του ΑΕΠ, ενώ οι τιμές παραγωγού στην κατασκευή νέων κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 58% από το 2010 και κατά 24% από το 2021.

Στην Ελλάδα η σωρευτική αύξηση από το 2010 περιορίζεται στο 8%, η μικρότερη στην ΕΕ.