Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο επιχείρησης για τέσσερα συνολικά εκδοθέντα εντάλματα

Επιχείρηση από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ, μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, φέρεται να οδήγησε σε τρεις συλλήψεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται υπόθεση φερόμενης διασπάθισης κοινοτικών πόρων μέσω της ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

Η επιχείρηση είναι αποτέλεσμα εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στη διαδικασία συμμετέχουν και έξι εισαγγελείς Πρωτοδικών ενώ για την υπόθεση φέρεται να έχουν εκδοθεί τέσσερα εντάλματα σύλληψης.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής, η έρευνα εστιάζει σε πιθανές παρατυπίες για χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου που αφορά στα Σπιτάκια Ανακύκλωσης.

Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ξεκινήσει από το 2025 να εξετάζει ενδείξεις πιθανής κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων ενώ αυτή τη στιγμή η επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται να τεθούν στο κάδρο των ερευνών και άλλα πρόσωπα.