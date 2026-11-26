Αρχαία πετρώματα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης αποκαλύπτουν πώς τεράστιες συγκρούσεις μεταμόρφωσαν την επιφάνειά της πριν από δισεκατομμύρια χρόνια. Πηγή φωτογραφίας: Shutterstock

Διεθνής ερευνητική ομάδα χρονολόγησε τρεις κατακλυσμικές συγκρούσεις που διαμόρφωσαν τη Σελήνη, ξεκινώντας από τη λεκάνη South Pole-Aitken πριν από περίπου 4,34 δισεκατομμύρια χρόνια

Μια νέα επιστημονική ανακάλυψη έρχεται να ρίξει φως στο γιατί η ορατή από τη Γη πλευρά της Σελήνης διαφέρει τόσο εντυπωσιακά από την αθέατη, «σκοτεινή» πλευρά της.

Διεθνής ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον καθηγητή Γουοτσούν Τζάο (Guochun Zhao) και τον δρα Γιούκι Τσιάν (Yuqi Qian) από το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ (HKU), κατάφερε να χρονολογήσει με ακρίβεια τρεις κατακλυσμικές συγκρούσεις που αναμόρφωσαν το φεγγάρι πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

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Η έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Science Advances, αξιοποιεί τα πολυπόθητα σεληνιακά δείγματα που έφερε στη Γη η κινεζική αποστολή Chang’e-6 το 2024, καθώς και δεδομένα από την ιστορική προσεδάφιση του Chang’e-4 στην αθέατη πλευρά το 2019.

Η «καρδιά» του μυστηρίου: Η λεκάνη South Pole-Aitken



Στην αθέατη πλευρά της Σελήνης δεσπόζει η λεκάνη South Pole-Aitken (SPA), μία από τις μεγαλύτερες και αρχαιότερες δομές πρόσκρουσης σε ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα, με έκταση συγκρίσιμη με το μήκος της ηπειρωτικής Κίνας από τον βορρά ως τον νότο.

Η κατανόηση της ιστορίας της αποτελεί το «κλειδί» για να εξηγηθεί όχι μόνο η έντονη ασυμμετρία των δύο πλευρών της Σελήνης, αλλά και η γεωλογική της εξέλιξη στα πρώτα στάδια της δημιουργίας της.

Μέχρι πρότινος, η περιοχή αυτή παρέμενε ανεξερεύνητη.

Η εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων από το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, σε συνδυασμό με δορυφορικές παρατηρήσεις και αριθμητικές προσομοιώσεις υψηλής ακρίβειας, επέτρεψαν στους επιστήμονες να «διαβάσουν» για πρώτη φορά το γεωλογικό αρχείο των πετρωμάτων της περιοχής.

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Δύο διαφορετικές προελεύσεις, μια βίαιη ιστορία



Η μελέτη εντόπισε δύο ξεχωριστές ομάδες πετρωμάτων πλούσιων σε μαγνήσιο, με εντελώς διαφορετική γεωλογική γενεαλογία.

Η πρώτη ομάδα αποτελείται από τα λεγόμενα νοριτικά πετρώματα μέτριας περιεκτικότητας σε μαγνήσιο, τα οποία σχηματίστηκαν στον απόηχο της αρχικής γιγαντιαίας πρόσκρουσης που δημιούργησε τη λεκάνη SPA.

Η σύγκρουση αυτή παρήγαγε ένα παχύ στρώμα λιωμένου πετρώματος που ψύχθηκε σταδιακά, επιτρέποντας σε διαφορετικά ορυκτά να κρυσταλλωθούν, προτού μεταγενέστερες προσκρούσεις —όπως εκείνη που σχημάτισε τον κρατήρα Finsen— τα εκτοξεύσουν προς την περιοχή προσεδάφισης του Chang’e-4.

Η δεύτερη ομάδα πετρωμάτων περιέχει σημαντικά υψηλότερα ποσοστά μαγνησίου και δημιουργήθηκε μέσω μιας ξεχωριστής μαγματικής δραστηριότητας που συνδέεται επίσης με την αρχική πρόσκρουση της λεκάνης SPA.

Τα πετρώματα αυτά ήρθαν στην επιφάνεια κατά μήκος του δυτικού δακτυλίου των ορεινών κορυφών στη λεκάνη Apollo, προτού η πρόσκρουση που δημιούργησε τον κρατήρα Chaffee S τα διασκορπίσει προς το σημείο όπου προσεδαφίστηκε η αποστολή Chang’e-6.

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Το χρονοδιάγραμμα των καταστροφών



Συνδυάζοντας όλα τα γεωλογικά δεδομένα, οι ερευνητές κατάφεραν να τοποθετήσουν τα κοσμικά αυτά γεγονότα σε ένα σαφές χρονολογικό πλαίσιο.

Όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου 4,34 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν μια κοσμική σύγκρουση ασύλληπτης ισχύος σχημάτισε την τεράστια λεκάνη South Pole-Aitken.

Περίπου 140 εκατομμύρια χρόνια αργότερα, πριν από 4,2 δισεκατομμύρια χρόνια, μια δεύτερη γιγαντιαία πρόσκρουση δημιούργησε τη λεκάνη Apollo, ενώ η τριλογία των καταλυτικών αυτών συγκρούσεων ολοκληρώθηκε πριν από 3,87 δισεκατομμύρια χρόνια με τον σχηματισμό της λεκάνης Orientale.

Η νέα αυτή μελέτη έρχεται να συμπληρώσει προηγούμενες έρευνες της ίδιας επιστημονικής ομάδας, οι οποίες είχαν δείξει ότι η παρατεταμένη ηφαιστειακή δραστηριότητα και η υπόγεια συσσώρευση ορυκτών πλούσιων σε τιτάνιο, όπως τα συσσωματώματα ιλμενίτη, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των δύο διαφορετικών προσώπων της Σελήνης.

Καθώς η επιστημονική κοινότητα συνεχίζει να αναλύει τα ανεκτίμητα δείγματα του Chang’e-6, ο φυσικός μας δορυφόρος αποκαλύπτει σταδιακά τα βίαια μυστικά της βρεφικής του ηλικίας, αποδεικνύοντας ότι το γαλήνιο φως του κρύβει μια ιστορία τιτάνιων συγκρούσεων.