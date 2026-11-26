Η Χαριλάου Τρικούπη ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά της τομεάρχη κοινωνικής πολιτικής της ΕΛΑΣ Μαριζέτας Αντωνοπούλου, για τις δηλώσεις της περί διαφθοράς Ανδρουλάκη

Την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις της τομεάρχη κοινωνικής πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ, Μαριζέτας Αντωνοπούλου, η οποία, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εμφάνισής της στο OPEN, χαρακτήρισε τον Νίκο Ανδρουλάκη «αρχή της διαφθοράς».

Με ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη γνωστοποιεί ότι θα ακολουθήσει τη νομική οδό, όπως και στην περίπτωση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, κάνοντας λόγο για ψεύδη και συκοφαντίες σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

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Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ συνδέει τις επίμαχες δηλώσεις με το ζήτημα των αναθέσεων έργων από τον Μ. Χατζηγιαννάκη, εξαπολύοντας πυρά κατά της Μαριζέτας Αντωνοπούλου.

«Οι συκοφάντες θα λογοδοτούν στη δικαιοσύνη», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Σήμερα, σε τηλεοπτική εμφάνισή της στο Open, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, αδυνατώντας να απαντήσει πειστικά για τις σκανδαλώδεις διαδικασίες ανάθεσης έργων που ακολούθησε ο γραμματέας του κόμματός της, Μ. Χατζηγιαννάκης, επέλεξε τον κατήφορο της λάσπης. Υποδύθηκε τον Άδωνι Γεωργιάδη, υιοθετώντας πλήρως τα ψεύδη και τις συκοφαντίες του σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Όπως και στην περίπτωση του κυρίου Γεωργιάδη, έτσι και τώρα θα ακολουθηθεί η νομική οδός. Οι συκοφάντες θα λογοδοτούν στη δικαιοσύνη. Κρίμα για την ΕΛΑΣ που τόσο γρήγορα αποδείχθηκε ουρά της δεξιάς».