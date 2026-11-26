Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ επέλεξε τους Ορτέγκα, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Ρέτσο, Πέντερσεν, Μπρούνο, Σα, Μαρτίνς, Φρόιλερ, Ζότα Σίλβα και Γκονσάλες για το αρχικό σχήμα των «ερυθρόλευκων»

Γνωστή έγινε η αρχική ενδεκάδα που επέλεξε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μίλαν στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (26/11, 19:45), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε τους Ορτέγκα, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Ρέτσο, Πέντερσεν, Μπρούνο, Σα, Μαρτίνς, Φρόιλερ, Ζότα Σίλβα και Γκονσάλες για το αρχικό σχήμα των «ερυθρόλευκων».

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Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 3 και τον ΑΝΤ1.