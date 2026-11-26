Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης μετακίνησης των οπαδών της ιταλικής ομάδας για τον αγώνα με την ΑΕΚ στις 19 Ιανουαρίου

ντιμέτωπη με το ενδεχόμενο τιμωρίας από την UEFA βρίσκεται η Ρόμα, μετά τη συμπεριφορά μερίδας οπαδών της στην αναμέτρηση με την Παρί Σεν Ζερμέν στο Παρίσι, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «τζιαλορόσι» απέσπασαν ισοπαλία με 2-2 το βράδυ της Τετάρτης (25/11), ωστόσο το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας όσων φέρεται να συνέβησαν στην εξέδρα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού, ορισμένοι φίλοι της ιταλικής ομάδας ακούστηκαν να κάνουν ήχους μαϊμούς, ενώ φέρονται να προχώρησαν και σε ναζιστικούς χαιρετισμούς.

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Το σχετικό βίντεο δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ιταλός δημοσιογράφος Τανκρέντι Παλμέρι, ο οποίος έκανε λόγο και για πιθανή παρέμβαση της UEFA, με την επιβολή κυρώσεων στη Ρόμα.

Στο επίκεντρο και το ταξίδι στην Αθήνα για το ματς με την ΑΕΚ

Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται ως πιθανή ποινή είναι η απαγόρευση μετακίνησης των οπαδών της Ρόμα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην Ελλάδα.

Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν στις 19 Ιανουαρίου, στις 22:00, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με την Ένωση να υποδέχεται τους Ιταλούς.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη απόφαση από την UEFA. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί αν η Ρόμα θα κληθεί σε απολογία και, εφόσον κινηθούν πειθαρχικές διαδικασίες, ποια θα είναι η τελική κύρωση για τα περιστατικά στο Παρίσι.