Η ομάδα εξασφάλισε την πρώτη θέση στον όμιλό της στο FIFA U-17 World Cup Qatar 2026, περνώντας στις 32 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης με το απόλυτο των νικών

Με το απόλυτο των νικών ολοκλήρωσε η Εθνική Παίδων την παρουσία της στη φάση των ομίλων του FIFA U-17 World Cup Qatar 2026, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση και την πρόκριση στις 32 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Η επιτυχία των νεαρών διεθνών δεν πέρασε απαρατήρητη από την Εθνική Ανδρών. Ο εκ των αρχηγών της, Γιώργος Μασούρας, επισκέφθηκε τα αποδυτήρια της ομάδας μετά την αναμέτρηση με το Κατάρ και συνεχάρη τους ποδοσφαιριστές για την προσπάθεια και την πορεία τους μέχρι τώρα.

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Ο Έλληνας διεθνής στάθηκε στη νοοτροπία που έχουν δείξει οι παίκτες σε κάθε παιχνίδι, υπογραμμίζοντας πως η πρόκριση αποτελεί μια ευκαιρία που κέρδισαν με τη δουλειά τους. Παράλληλα, τους προέτρεψε να συνεχίσουν με το ίδιο πάθος, έχοντας ως στόχο ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες.

Το μήνυμα του Γιώργου Μασούρα στους νεαρούς διεθνείς

«Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για όλη την πορεία σας, από τα προκριματικά μέχρι και σήμερα. Βλέπουμε τι μπορείτε να κάνετε και, εκ μέρους όλων των παιδιών από την ανδρική ομάδα, θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια.

Σας παρακολουθούμε και δείχνετε σε κάθε παιχνίδι, μέχρι και το τελευταίο λεπτό, ότι θέλετε τη νίκη. Αυτό είναι το καλύτερο, είναι και η στόφα που έχετε σαν ομάδα. Θα ήθελα να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο, το ίδιο πάθος, να μας κάνετε περήφανους.

Αυτή τη στιγμή, αυτό που θέλω να σας πω και από την εμπειρία μου είναι ότι σας παρουσιάζεται μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά σας. Δεν σας τη χάρισε κανείς, εσείς τη δημιουργήσατε και τώρα είναι η στιγμή να την αρπάξετε και να συνεχίσετε ακόμα πιο δυνατά, για να πετύχετε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα».