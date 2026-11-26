Από τις Αρχές του Λασιθίου εξετάζεται πιθανή σύνδεση του πτώματος με το ναυάγιο πριν από λίγες ημέρες νότια της Χρυσής

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της σορού που εντοπίστηκε σε παραλία του Γούδουρα Λασιθίου, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για ένα από τα θύματα του ναυαγίου που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Χρυσής.

Το μακάβριο εύρημα εντόπισε περαστικός, ο οποίος βρέθηκε μπροστά στη σορό ενός ατόμου στην ακτή και ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ, κινητοποιώντας τις αρμόδιες Αρχές.

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Η σορός αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες θανάτου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει σε ένα από τα θύματα του πρόσφατου ναυαγίου παραμένει ανοιχτό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η περιοχή του Γούδουρα.

Η ταυτότητα του νεκρού παραμένει άγνωστη και πλέον το βάρος των ερευνών πέφτει στην ιατροδικαστική εξέταση και στις ενέργειες των λιμενικών Αρχών, που καλούνται να διαλευκάνουν την υπόθεση και να εξακριβώσουν εάν υπάρχει σύνδεση με το ναυάγιο νότια της Χρυσής.