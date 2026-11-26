Ο δράστης χρησιμοποιεί εξοπλισμό με λογότυπα εταιρειών που διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο για να παραπλανά καταστηματάρχες, σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι επαγγελματίες

Νέα μέθοδο εξαπάτησης καταστηματαρχών φέρνουν στο φως καταγγελίες επαγγελματιών, με δράστη έναν άνδρα που παριστάνει τον διανομέα γνωστής πλατφόρμας delivery. Φορώντας τον ανάλογο εξοπλισμό ώστε να μην κινεί υποψίες, καταφέρνει να αποσπά χρήματα με το πρόσχημα ότι χρειάζεται ψιλά και να εξαφανίζεται χωρίς να παραδίδει τίποτα.

«Αυτός σε πρώτη φάση που μπήκε μέσα στο μαγαζί, μπήκε με διακριτικά της…, οπότε ο υπάλληλος, μπερδεύτηκε νομίζοντας ότι είναι κάποιος από πλατφόρμα.», είπε στο LiveNews ένας από τους καταστηματάρχες, ο οποίος έπεσε θύμα του δράστη.

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«Αυτός λοιπόν μπήκε μέσα, ζήτησε ‘μου δίνεις είκοσι ευρώ; Αλλάξτε μου σε παρακαλώ είκοσι ευρώ’. Κάνει ότι πάει να βγάλει από το πορτοφόλι, από τη μία τσέπη, ψάχνει στην άλλη. Σε καμία τσέπη τελικά δεν υπάρχει απ’ τις δύο. Κάνει ότι πάει να τα φέρει απ’ έξω γιατί έχει ξέχασε το πορτοφόλι, ανεβαίνει στο μηχανάκι και φεύγει», πρόσθεσε.

Δεν επρόκειτο για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Όπως κατέθεσε ο ιδιοκτήτης, λίγο αργότερα προσήλθαν στο σημείο και άλλοι επαγγελματίες, οι οποίοι ανέφεραν ότι είχαν πέσει θύματα της ίδιας μεθόδου. Ο εν λόγω άνδρας φέρεται να είχε εξαπατήσει και άλλες επιχειρήσεις, αποσπώντας χρηματικά ποσά με πανομοιότυπο τρόπο.

Το βασικό ζήτημα, ωστόσο, αφορά τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει να γίνεται πιστευτός με τόση ευκολία. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι επαγγελματίες, εξοπλισμός με τα λογότυπα γνωστών εταιρειών —από κράνη και μπουφάν μέχρι τσάντες μεταφοράς— διατίθεται πλέον ελεύθερα σε αγγελίες στο διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο, ένας επιτήδειος μπορεί να υιοθετήσει την εμφάνιση ενός επαγγελματία διανομέα, χωρίς να εργάζεται στην πλατφόρμα, και να παραπλανήσει ανυποψίαστα καταστήματα.