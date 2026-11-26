Νέα τροπή πήρε η υπόθεση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, μετά την αποκάλυψη (parapolitika.gr) πως ο γραμματέας της ΕΛΑΣ είναι βασικός μέτοχος σε δύο εταιρείες (3C+P, ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ) που έλαβαν συμβάσεις άνω των 750.000 ευρώ από τον Δήμο Στυλίδας το 2025 – ενώ παράλληλα είναι συνιδρυτής άλλης εταιρείας (AC CONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ) που αναλαμβάνει ιδιωτικά έργα με τον δήμαρχο Στυλίδας, Γιάννη Αποστόλου.

Στο δημοσίευμα ήρθε να προστεθεί η δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή, που έκανε λόγο για τρεις συμβάσεις, δύο εκ των οποίων χωρίς δημόσιο διαγωνισμό, με επίκληση του κατεπείγοντος. «Στην Αγία Μαρίνα (…) οι εγγυητικές τους από την ίδια ασφαλιστική, την ίδια μέρα, με διαδοχικούς αριθμούς» ανέφερε ο Δουδωνής.

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Παραχώρηση χωρίς ενοίκιο

Ο γραμματέας της ΕΛΑΣ σε πολλαπλές τηλεοπτικές του εμφανίσεις ξεκαθάρισε πως οι συμβάσεις του Δήμου Στυλίδας δεν αφορούσαν την εταιρεία που κατέχει συνεταιρικά με τον Αποστόλου και πως ο ίδιος επαναδραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά μετά την κοινοβουλευτική του θητεία – αποκρούοντας όσα είχαν βγει στο φως και για τις συμβάσεις της εταιρείας του αδερφού του, την περίοδο που εκείνος διατελούσε δήμαρχος Σκύρου και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώντας τη ΝΔ για προσπάθεια συμψηφισμού.

Ο πονοκέφαλος για την ΕΛΑΣ προέκυψε από την παραδοχή πως ο Χατζηγιαννάκης έχει παραχωρήσει το 80% της έδρας της ΝΗΣΩΝ (οδός Φιλελλήνων) στην ΕΛΑΣ, «αφιλοκερδώς» – κάτι που αντίκειται στη νομοθεσία περί χρηματοδότησης των κομμάτων: «Μέσα στο πλαίσιο της βοήθειας (…) χρειαζόμασταν χώρους για να φιλοξενηθούν συναντήσεις. Προσφέρθηκα μέσω της εταιρείας μου (…) χωρίς ενοίκιο», τόνισε ο γραμματέας της ΕΛΑΣ – σημειώνοντας πως θα συνεχίσει να τα παραχωρεί και πως ο Αλέξης Τσίπρας γνωρίζει όλη την υπόθεση.

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Η υπόθεση Χατζηγιαννάκη άνοιξε εκ νέου τον πόλεμο στην Κεντροαριστερά: «Τώρα εξηγείται γιατί ο κ. Τσίπρας και τα στελέχη της ΕΛΑΣ κρύβονται όταν η συζήτηση πάει στη χρηματοδότηση του κόμματός τους», σχολίαζαν από το ΠΑΣΟΚ, με την Αμαλίας να απαντά πως υπάρχουν «ερωτήματα» για την «προθυμία του ΠΑΣΟΚ να βουτηχτεί στη λάσπη της Δεξιάς (…) Υπάρχει άραγε πίσω από αυτή την πρόθυμη συνδρομή στις μαύρες επιχειρήσεις της Δεξιάς, κάτι που κρατάει μυστικό για την επόμενη μέρα ο κύριος Ανδρουλάκης;», αναρωτιούνταν από την Αμαλίας.

«Με πολιτικές αλητείες δεν θα βγείτε από τα αδιέξοδά σας. Οι σημερινές αποκαλύψεις επιβεβαιώνουν τις ομοιότητές σας με τη ΝΔ του κ. Μητσοτάκη», απάντησαν από τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία ζητά και την αποπομπή Λιάκου από την κυβέρνηση, αποδίδοντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη «απόλυτη ευθύνη για την παρακμή».

Στην απόπειρα εξομοίωσης της υπόθεσης Χατζηγιαννάκη με παλαιότερο ρεπορτάζ για τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, από το ΠΑΣΟΚ σήκωσαν το γάντι: «Κύριε Τσίπρα, γνωρίζουμε πολύ καλά ποιος ήταν πίσω από κάθε επίθεση λάσπης και κατασυκοφάντησης στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Γνωρίζουμε ποιες οργάνωσε το δυσώδες σύστημα πέριξ του Μαξίμου και ποιες οργανώσατε εσείς και τα πρόθυμα εξαπτέρυγά σας», σχολίαζαν.