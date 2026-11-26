Πίσω από το επιχείρημα «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη» επιμένει να οχυρώνεται η κυβέρνηση στην υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου και, επιχειρώντας υποβάθμιση της συζήτησης, ψάχνει με δύο τρόπους διαφυγή από την πίεση για άλλο ένα θέμα ηθικής τάξεως που αφορά γαλάζιο στέλεχος.

Είναι άλλωστε πρόσφατη η καρατόμηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, που προκάλεσε την καραμπόλα εισόδου του Λιάκου στο κυβερνητικό σχήμα.

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Το Μαξίμου, πρώτον, αφήνει τον Λιάκο να υπερασπιστεί ο ίδιος τον εαυτό του, γνωρίζοντας εξάλλου ότι δεν υπάρχουν στη ΝΔ πολλοί πρόθυμοι να τον υποστηρίξουν. Αντίθετα, τα νεύρα τεντώνονται με τις πρώτες γαλάζιες αιχμές και τήρηση αποστάσεων (Γιώργος Φλωρίδης, Γιάννης Λοβέρδος, Στέλιος Πέτσας κ.ά).

Δεύτερον, με λογική συμψηφισμού και με στόχο να πάψει το θέμα Λιάκου να μονοπωλεί την επικαιρότητα, ρίχνει βάρος στα ερωτήματα προς τον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή δημοσιεύματα για τον γραμματέα της ΕΛΑΣ Μίλτο Χατζηγιαννάκη.

Θολές εξηγήσεις

Στο τραπέζι του Μαξίμου δεν ήταν η αποπομπή του υφυπουργού έως χθες (και εφόσον δεν προκύψει κάτι που να αφορά δική του, απευθείας ενέργεια), παρά τη δυσφορία για τις εξελίξεις.

Θεωρείται ωστόσο δεδομένο ότι οι αρμοδιότητες Λιάκου στο υπουργείο Εσωτερικών θα είναι ψαλιδισμένες ως προς τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία θα τρέχει ο υπουργός Θοδωρής Λιβάνιος.

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Ο εκνευρισμός οφείλεται μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι εξαρχής ο ίδιος δεν ενημέρωσε σωστά τους επιτελείς του Κυριάκου Μητσοτάκη ή και στον ισχυρισμό του ίδιου, που καταρρίφθηκε γρήγορα δημοσίως, ότι στην οικογένεια δεν ήρθε δουλειά από δήμους της εκλογικής περιφέρειάς του.

Ούτε είναι στο μυαλό του Λιάκου η παραίτηση, παρά τις θολές εξηγήσεις στο πώς αυξήθηκε ο τζίρος στις επιχειρήσεις των δύο αδελφών από το 2019 ή στο αν μπορούσε να λαμβάνει απευθείας συμβάσεις η μία αδελφή, όσο ήταν σύμβουλος του βουλευτή.

«Δεν τίθεται θέμα παραίτησης» είπε ο Λιάκος (Σκάι) και, αφού επικαλέστηκε ότι ο ίδιος δεν επηρέασε κανέναν δήμαρχο και δεν συμμετείχε στις εταιρείες που πήραν απευθείας αναθέσεις, επανέλαβε ότι έχει δοθεί εντολή οι αδελφές του να μην παίρνουν δουλειές πλέον από το Δημόσιο.

«Πρέπει να απολογηθώ επειδή οι αδελφές μου είναι καλές στη δουλειά τους; (…) Εχουν βάλει δυο γυναίκες μπροστά και τις πετροβολούν, θεωρώντας ότι για να πετύχει μια γυναίκα πρέπει να έχει από πίσω έναν άνδρα» ανέφερε, καταγγέλλοντας «σκευωρία» αλλά χωρίς να είναι σε θέση να πει από ποιον στήνεται και γιατί. «Θα φανεί από τη δικαιοσύνη» απάντησε.

Η κυβερνητική έδρα εξετάζει ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου για τις δημόσιες συμβάσεις με χρήση εργαλείων AI. Προς τον «εξορθολογισμό του συστήματος» έδειξε και ο Μητσοτάκης λέγοντας ότι είναι άλλο ένας δήμος να δίνει μια απευθείας ανάθεση και άλλο να τη δίνει επαλαμβανόμενα στην ίδια εταιρεία. «Αυτό η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας το δείξει με ταχύτητα και να βαρέσει καμπανάκι» είπε (φόρουμ του «Ελεύθερου Τύπου») ο Πρωθυπουργός.