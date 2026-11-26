Η Βόρεια Αφρική, μια περιοχή πολύ κοντά στη χώρα μας, εξελίσσεται σε ένα δεύτερο μέτωπο στον ρωσοουκρανικό πόλεμο.

Η διχασμένη Λιβύη, με τις δύο κυβερνήσεις, φαίνεται να γίνεται μια στρατηγική πλατφόρμα για την εξαπόλυση επιθέσεων, αλλά και ένας κόμβος για αποστολές όπλων.

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Επί χρόνια το Κρεμλίνο χρησιμοποιούσε την Κυρηναϊκή για να ελέγξει το Σαχέλ, τις περιοχές νοτίως της Σαχάρας. Οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις αλλάζουν πλήρως τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή.

Δεν είναι τυχαίο ότι η ιταλική κυβέρνηση, διά στόματος του υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι διαμαρτυρήθηκε στην Ουκρανία ότι «ήταν λάθος να παραβιαστεί η κυριαρχία της Λιβύης» και προειδοποίησε το Κίεβο να μην επεκτείνει τον πόλεμο σε νέες περιοχές.

«Επειδή οι Ρώσοι βρίσκονται στην Κυρηναϊκή τουλάχιστον από το 2018», ισχυρίζεται ο στρατηγός Χαλίφα Χαφτάρ, οι δυνάμεις του οποίου ελέγχουν την ανατολική Λιβύη, «έχουν έξι βάσεις και διακινούν πυραύλους και αντιαεροπορικά όπλα».

Και οι Ουκρανοί, που συνεχίζουν τα πλήγματα και σε ρωσικό έδαφος – χθες έπληξαν τη σημαντική αεροπορική βάση Σαβασλίκα στα ανατολικά της Μόσχας, προκαλώντας ζημιές σε πέντε αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για την εκτόξευση πυραύλων και βομβών στην Ουκρανία – αισθάνονται ότι δικαιούνται να τους χτυπήσουν όπου κι αν βρίσκονται.

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Ιστορίες σαν αυτή, τονίζει η «Repubblica», έχουν τεράστιες διπλωματικές επιπτώσεις: Ποιος γνώριζε για την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε μια από τις πιο έντονα παρακολουθούμενες θαλάσσιες περιοχές;

Υποστηρίχθηκε από κάποια από τα συμμαχικά κράτη του Κιέβου; Από πού απέπλευσε το πλοίο – που εμφανιζόταν ως αλιευτικό – από το οποίο εκτοξεύθηκαν τα επτά θαλάσσια drones τα οποία χτύπησαν τα δύο ρωσικά πλοία στη Βεγγάζη; Οι απαντήσεις σπανίως θα βρεθούν στις επίσημες εκδοχές.

Αξιόπιστες πηγές στη Βεγγάζη υποστηρίζουν ότι τα drones στην πραγματικότητα απογειώθηκαν από την ξηρά, μια υπόθεση που υιοθετεί η Ρώμη, και δείχνουν την περιοχή Μισράτα ως το μέρος όπου οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις μπορεί να είχαν λάβει κάλυψη και υλικοτεχνική υποστήριξη.

Στη Μισράτα όπου σταθμεύουν Ιταλοί, Βρετανοί, Τούρκοι και Αμερικανοί στρατιώτες, τις αποφάσεις παίρνει το Στρατιωτικό Συμβούλιο, ο ισχυρός συνασπισμός πολιτοφυλακών που είναι εχθρικός στην ιδέα της επανένωσης των δύο κυβερνήσεων υπό την προεδρία του Σαντάμ Χαφτάρ, γιου του στρατηγού και του πρωθυπουργού στην Τρίπολη – όπως προτάθηκε από τον απεσταλμένο του Τραμπ, Μασάντ Μπούλος.

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Η βύθιση της ρωσικής κορβέτας «Merkury» στο λιμάνι της Βεγγάζης, η διαδρομή όπλων από το Καλίνινγκραντ μέσω Γιβραλτάρ προς τις ακτές της Κυρηναϊκής και, τέλος, η πρόκληση των αντιποίνων της Μόσχας θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος υπονόμευσης της συμφωνίας που επιδιώκουν οι Αμερικανοί, η οποία θα ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων.

Ο Χαφτάρ στην Άγκυρα

Η Τουρκία, για παράδειγμα: μέχρι πρόσφατα ήταν εχθρός του Χαφτάρ. Χθες, ο στρατηγός βρέθηκε στην Άγκυρα κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου Ερντογάν.

Χθες, εκπρόσωπος του Χαφτάρ είπε πως οι δυνάμεις του θα απαντήσουν στους Ουκρανούς «την κατάλληλη στιγμή» για την παραβίαση. Το ταξίδι στην Άγκυρα υπογραμμίζει την πρόσφατη προσέγγιση μεταξύ της Τουρκίας και του κάποτε εχθρού της Χαφτάρ, ο οποίος διεξήγαγε εκστρατεία το 2019-2020 για την ανατροπή της κυβέρνησης της Τρίπολης που υποστηρίζεται από την Άγκυρα.

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Η Τουρκία έχει πλέον επίσημες σχέσεις και με τις δύο πλευρές και προωθεί την επανένωση της Λιβύης. Η επίσκεψη Χαφτάρ στην Άγκυρα έρχεται πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στην Τρίπολη για τη σύνοδο κορυφής Τουρκίας – Αφρικής στις 8-9 Δεκεμβρίου.

Οι φόβοι της Ρώμης

Μέσα σε όλα αυτά εντείνονται οι ανησυχίες της Ρώμης πως οι συγκρούσεις στη Μαύρη Θάλασσα μεταφέρονται στη Μεσόγειο.

Υπάρχουν φόβοι για κλιμάκωση με τους Ρώσους να απαντούν στο ουκρανικό χτύπημα και τη μια επίθεση να ακολουθεί μια άλλη – μια κλιμάκωση πολεμικών χτυπημάτων στα ανοιχτά των ιταλικών (και των ελληνικών) ακτών.

Η Ρώμη είναι η μόνη μεγάλη πρωτεύουσα που διαμαρτυρήθηκε ανοιχτά για τις επιθέσεις της Ουκρανίας: άλλες κυβερνήσεις φαίνεται να παρατήρησαν την εξέλιξη με κάποιο βαθμό ικανοποίησης, καθώς μπορεί να περιορίσει τις φιλοδοξίες του Πούτιν στην Αφρική.

Πληροφορίες στον ιταλικό Τύπο αναφέρουν πως τους Ουκρανούς βοήθησαν για το χτύπημα στα ρωσικά πλοία οι Βρετανοί, με την παροχή πληροφοριών.

Από τα λιμάνια της Λιβύης, καθώς και από τους κόμβους που παραχώρησε στους Ρώσους η Αλγερία, η Μόσχα προμηθεύει όπλα στον Χαφτάρ, τους συμμάχους της Ρωσίας στο Σουδάν και τους παραστρατιωτικούς του Africa Corps, οι οποίοι, μετά την οργάνωση Wagner, διαχειρίζονται τον ανταρτοπόλεμο στο Σαχέλ – τον ίδιο πόλεμο που ανάγκασε τη Γαλλία να υποχωρήσει.