Εντολές του Κυριάκου Μητσοτάκη προκειμένου να προλάβει η κυβέρνηση ένα νέο μέτωπο

Την ανάσα τους κρατούν βουλευτές της ΝΔ, κυρίως στην περιφέρεια, για τις αγροτικές πληρωμές, για τις οποίες χτυπούν καμπανάκι στα κεντρικά από την αρχή του φθινοπώρου, με την κυβέρνηση να τρέχει στο παρά πέντε για καταβολή χρημάτων χωρίς λάθη ή απρόοπτα, όπως συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ύστερα από διαδοχικές παρατάσεις στις προθεσμίες δηλώσεων στη νέα κρατική πλατφόρμα και έπειτα από έκτακτη απόφαση «απλούστευσης» της διαδικασίας, προκειμένου να ξεκολλήσει η διαδικασία και να καμφθούν παράπονα, η κυβέρνηση δεσμεύεται για «μπαράζ πληρωμών» στις 30 Νοεμβρίου και μέσα στον Δεκέμβριο, εξετάζοντας για το 2027 το ενδεχόμενο πληρωμών νωρίτερα, την άνοιξη αντί φθινοπώρου.

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Στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν (το «μετρούν» κιόλας) το ρήγμα εμπιστοσύνης με τον αγροτικό κόσμο και ξορκίζουν ένα νέο συγκρουσιακό μέτωπο με μπλόκα στις επόμενες εβδομάδες.

Εξού και το πρεσάρισμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στον αρμόδιο υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά και στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, που έχει την εποπτεία, για πρόληψη δυσάρεστων εξελίξεων, δεδομένου ότι η πανελλαδική επιτροπή μπλόκων συζητά στη Νίκαια Λάρισας στις 6 Δεκεμβρίου.

Δηλαδή, θα έχει προηγηθεί το κρας τεστ της καταβολής του 70% της βασικής ενίσχυσης. Ζητούμενο είναι να μείνουν ανοιχτοί δίαυλοι συζήτησης με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα και ουδείς αποκλείει ραντεβού με την κυβέρνηση στην Αθήνα πριν από τις γιορτές.

Ο Πρωθυπουργός έχει συζητήσει και ο ίδιος προ μηνός στη Λάρισα για τρία θέματα, στα οποία δεν θέλει τώρα αστοχίες: προκαταβολές, επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αντλία, τιμολόγια για τα οποία εξελίσσεται συνεννόηση με τη ΔΕΗ.

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Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Από το Μαξίμου υπεραμύνθηκε ξανά της μετάπτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και μόλις έκλεισαν οι κάμερες εξετάστηκε το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών.

Κατά πληροφορίες, περίπου 530.000 ήταν οι αιτήσεις για βασική ενίσχυση λίγο πριν ξεκινήσει το Υπουργικό, ενώ οι πληρωμές αναμένονται ως εξής: στις 30 Νοεμβρίου η καταβολή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, τον Δεκέμβριο η εξόφλησή της, η εξισωτική ενίσχυση, η αναδιανεμητική, οι νέοι γεωργοί, γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και πληρωμές για δημόσια έργα, ιδιωτικές επενδύσεις, LEADER. Στο τραπέζι είναι, επιπλέον, έκτακτες ενισχύσεις από εθνικούς πόρους (στήριξη αλιέων στο πετρέλαιο, στήριξη κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς κ.λπ.).

Οι στόχοι για τον κατώτατο μισθό

Και στη μεγάλη εικόνα ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να ρίξει την μπάλα ξανά στο γήπεδο της οικονομίας με «θετική» ρητορική στην τελική ευθεία της ψήφισης του Προϋπολογισμού στις 15 Δεκεμβρίου και με ανοίγματα σε μισθωτούς, συνταξιούχους, οικογενειάρχες και αγρότες.

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Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Θάνος Πετραλιάς παρουσίασαν τον Προϋπολογισμό του 2027 και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030 – «δύο κείμενα» που κατά τον Μητσοτάκη «αποτυπώνουν τη μετάβαση της οικονομίας σε νέα δυναμική φάση».

Ο Πρωθυπουργός επέμεινε επίσης ότι είναι «απολύτως ρεαλιστικός» ο στόχος για τον κατώτατο μισθό: να έχει φτάσει τα 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028. Και, μιλώντας για έναν οδικό χάρτη μέχρι το 2030 «όχι με ανέξοδες υποσχέσεις», εξαπέλυσε βέλη στη «μίζερη αντιπολίτευση».

Έμμεσο μήνυμα για τα γαλάζια «μαχαίρια»

Ωστόσο τα βέλη είναι και γαλάζια, όπως ξέρουν στο Μαξίμου, γι’ αυτό υπήρξε έμμεσο μήνυμα του Μητσοτάκη για τα «μαχαίρια» του παρασκηνίου.

Αυτά έχουν βγει από τα εσωκομματικά θηκάρια, εξου και το σχόλιο του Πρωθυπουργού ότι «κάθε μήνας μετράει» και η αναφορά του στον «παραγωγικό χρόνο» της κυβέρνησης μέχρι τις εκλογές ερμηνεύονται ως οδηγία να πάψουν τα εσωκομματικά «χτυπήματα» και να υπάρχει συλλογική εικόνα κόντρα στις προσωπικές ατζέντες.

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Ο Μητσοτάκης επανέφερε τα περί μάχης με το βαθύ κράτος, επιβάρυνσης των νοικοκυριών από την ακρίβεια και διεθνούς αστάθειας: «Όλες μας οι προσπάθειες είναι ακόμη σε εξέλιξη (…) Όμως, το έργο μας, γίνεται, πια, ορατό (…) γι’ αυτό και το επικαλούμαστε ως διαβατήριο αξιοπιστίας».

Μεταξύ άλλων ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις (ανάπτυξη drones, αξιοποίηση ΑΙ), με το οποίο θεσμοθετείται υποχρεωτική ελάχιστη συμμετοχή κατά 25% της εγχώριας βιομηχανίας σε κάθε εξοπλιστικό πρόγραμμα, ενώ προβλέπεται και «γραφείο αμυντικής βιομηχανίας», καθώς και τρίτο κέντρο εφέδρων (στην Κρήτη).

Για τις συγκοινωνίες σε Αττική και Θεσσαλονίκη μίλησε ο Γιώργος Κώτσηρας, ενώ η Νίκη Κεραμέως έδειξε σε «στοχευμένη αύξηση» το 2027 των θέσεων εργασίας πολιτών τρίτων χωρών εκεί όπου υπάρχουν ελλείψεις (αγροτικός τομέας, κατασκευές κ.ά.).