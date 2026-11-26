Η καραμπόλα που έχει προκληθεί από τις αποκαλύψεις για τις οικονομικές δραστηριότητες των αδελφών του υφυπουργού Ευ. Λιάκου, είναι ευρύτερης έκτασης από αυτή που θεωρεί κανείς ότι υπάρχει.

Αν και η διαρροή των στοιχείων χρεώθηκε εξ αρχής στον Στ. Πουλή, τον στενό συνεργάτη του Αδωνη, και ανθυποψήφιο του Λιάκου στη Δυτική Αττική, άλλες πληροφορίες συγκλίνουν στην κατεύθυνση ότι το έργο το «δούλεψε» ο Γρηγόρης (Δημητριάδης).

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Κατά τις πληροφορίες αυτές, ο πρωθυπουργικός ανιψιός, θέλησε με ένα ακόμη «χτύπημα» να υπενθυμίσει στον πρόεδρο Κυριάκο τον Α’ εκτός από την ύπαρξή του, και το γεγονός ότι «τους έχει όλους». Αν τώρα κατά την επιχείρηση αυτή, βοήθησε έμμεσα και τον Πουλή, με τον οποίο έχει στενή σχέση, έτερον εκάτερον.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ δεν καρατόμησε τον Λιάκο. Ακόμη. Για να μη φανεί ότι υποκύπτει στον εκβιασμό του άλλου. Και στο πλαίσιο αυτό, φοβάμαι ότι η μπάλα θα πάρει τελικά τον Πουλή, ο οποίος δεν θα μετέχει των συνδυασμών, παρά τα αντιθέτως διαρρέοντα από το Μέγαρο Μαξίμου.

(Ο Αδωνις, που το γνωρίζει πώς ακριβώς προέκυψε το ζήτημα με τον Λιάκο, έχει πάντως θέσει θέμα για την παραμονή του Πουλή στο ψηφοδέλτιο. Σοβαρό θέμα, στον ίδιο τον Κυριάκο τον Α’)

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Μπίζνες στη Στυλίδα

Δεν μας τα λέει καλάο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος ΕΛΑΣ-Τσίπρα Μίλτος Χατζηγιαννάκης, καθόλου καλά μάλιστα. Αν ο πρόεδρος «ή εμείς ή κανείς» Τσίπρας «τα γνώριζε όλα», πάει περίπατο το παραμύθι ότι σε αντίθεση με τον «άλλο» (που καταπίνει περιπτώσεις τύπου Λιάκου), αυτός δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του για θέματα διαφάνειας.

Οπότε αφού τα γνωρίζει όλα, δεν βλέπει τίποτε παράταιρο στον γραμματέα Χατζηγιαννάκη, ο οποίος αποκαλύφθηκε (από τα Παραπολιτικά) ότι είχε συστήσει κατασκευαστική εταιρεία με τον δήμαρχο Στυλίδας Γιάννη Αποστόλου, υπό την επωνυμία AC Construction ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ, με μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ, και ποσοστά συμμετοχής από 50% ο ένας.

Μπορεί ο ίδιος ο Χατζηγιαννάκης να δηλώνει ότι υπάρχει «οργανωμένη επιχείρηση προσωπικής και επαγγελματικής του κατασυκοφάντησης», αλλά κατά το δημοσίευμα της ιστοσελίδας, η τεχνική εταιρεία 3C+Ρ Τεχνική ΙΚΕ στην οποία ο Χατζηγιαννάκης εμφανίζεται να κατέχει ποσοστό 55%, εντελώς «αξιοκρατικά», «νόμιμα και ηθικά», με το σπαθί της κι όχι με ξένες πλάτες τέλος πάντων, έπαιρνε έργα από τον – μαντέψτε! – Δήμο… Στυλίδας!!!

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Πιο συγκεκριμένα, το 2025 υπέγραψε δύο συμβάσεις έργων με τον Δήμο Στυλίδας (στις περιοχές Ράχες και Αγία Μαρίνα), συνολικού ύψους περίπου 750.000 ευρώ!!! Τις οποίες συμβάσεις δε, τις υπέγραψε, με το χεράκι του, ο ίδιος ο δήμαρχος-συνέταιρός του. Μπορεί, δεν λέω, αυτή η 3C+P Τεχνική ΙΚΕ, να είναι η καλύτερη κατασκευαστική εταιρεία της χώρας, μη σου πω και της Ευρώπης ή της υφηλίου, αλλά αν ο πρόεδρας δεν το έχει καταλάβει, πρόκειται για τον ορισμό του νεποτισμού!

Άσε που έχει και ποινικές διαστάσεις όλο αυτό το «έργο»…

Παραχώρηση-ανέκδοτο

Τα περίεργα με τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη και το κόμμα της χαράς του οποίου είναι γραμματέας, και δεξί χέρι του προέδρου Τσίπρα, δεν σταματούν εδώ.

Κατά το δημοσίευμα της ιστοσελίδας τον Φεβρουάριο του ’26, η έτερη εταιρεία του που φέρει την επωνυμία ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ, έκανε αλλαγή διεύθυνσης. Από τον Δήμο Δάφνης όπου έδρευε από της συστάσεώς της, μεταφέρθηκε στην οδό Φιλελλήνων 34, στο κέντρο, στον παράλληλο δρόμο των γραφείων του κόμματος ΕΛΑΣ-Τσίπρα, που ως γνωστόν βρίσκονται στη Λεωφόρο Αμαλίας.

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Κανένα πρόβλημα, θα σημείωνε κάποιος, και θα συμφωνούσα μαζί του. Μετέφερε τα γραφεία στη Φιλελλήνων, για να είναι κοντά στην άλλη «δουλειά» του, του γραμματέα του κόμματος.

Ναι, αλλά άκου τώρα μια σύμπτωση: στην ίδια διεύθυνση, βρίσκονται και τα γραφεία του Οργανωτικού Τομέα του κόμματος. Θα το έλεγες και… διαολεμένη σύμπτωση, αν δεν το παραδεχόταν ο ίδιος ο Χατζηγιαννάκης, ότι παραχώρησε τα γραφεία της εταιρείας να στεγαστεί μέρος του κόμματος.

Ήτοι ομολόγησε παράνομη πράξη.

Αλλά είπε και ανέκδοτα, ο άνθρωπος. Ότι παραχώρησε τα γραφεία της εταιρείας του, διότι το κόμμα το συντηρούν… από τον οβολόν τους!..

Ράγισαν τα τσιμέντα από τα γέλια. Ρε, πού τα λέτε αυτά; Δεν ντρέπεστε λιγάκι;

Vertigo από τα προεδρικά χουνέρια

Στο μεταξύ εξ όσων δείχνουν τα πράγματα, δεν πάει πολύ καλά και το face control που εξ αρχής έχει επιβάλει ο πρόεδρος της καρδιάς μας, στο κόμμα. Ξεροσταλιάζει κόσμος και κοσμάκης, παλιοί του σύντροφοι και υποστηρικτές, κι αυτός σαδιστικά τους έχει στην αναμονή.

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Ο άλλος, πρώην πρόεδρος κόμματος, ο Χαρίτσης, που υποτίθεται ότι για τα μάτια του μόνο (του Τσίπρα δηλαδή), έριξε χυλόπιτα στο ΠΑΣΟΚ (για να ρίξεις πάντως χυλόπιτα σε κάποιον, πρέπει να σου έχει κάνει πρόταση. Αν δεν σου έχει κάνει, ρίχνεις χυλόπιτα στον εαυτό σου – έτσι, για να λέμε τα πράγματα όπως πρέπει) επιχείρησε να υπερασπιστεί τον Τσίπρα έναντι του ΠΑΣΟΚ.

Μήπως και του δώσει, επιτέλους, το πράσινο φως. Κατά τον Χαρίτση λοιπόν, τον οποίο είχα για σοβαρό κάποτε, αντί να αναλώνονται σε προσωπικές αντιπαραθέσεις (τα δύο κόμματα ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ), όπως για παράδειγμα αυτό που έκανε το ΠΑΣΟΚ με την ανακοίνωση που μιλούσε για «Mr Fund», θα πρέπει να συνεργαστούν.

Πώς, πού, πότε και με ποιον, άγνωστο. Δεν μπήκε στον κόπο να μας το εξηγήσει, ίσως παραζαλισμένος από τα συνεχή χουνέρια που του κάνει η προεδράρα. Αλλά δεν έχει και σημασία. Ο άνθρωπος είπε όσα είπε, αντί να φωνάξει «είμαι κι εγώ εδώ, άντε τέλειωνε, πες το “ναι”, επιτέλους να έρθω»…

Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου…

Αντί του «ναι» του αρχηγού όμως, ήρθε απανταχούσα διά στόματος του Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος είναι κοντά στην προεδράρα, και προφανώς ή είχε εξουσιοδοτηθεί να το κάνει ή ερμηνεύοντάς τον, είπε όσα είπε (στον Αθήνα 9,84), και τα οποία άφησαν σύξυλους, τους φουκαράδες τους «εν αναμονή», δηλώνοντας ότι «ακόμη και πρόσωπα που παραιτήθηκαν από τη βουλευτική τους έδρα ενδέχεται να μη συμπεριληφθούν τελικά στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ»!

Οπως σημείωσε, ο εν λόγω Τεμπονέρας, «έχουμε (μ’ αρέσει ο πληθυντικός!..) καταστήσει σαφές, σε όλους τους τόνους, ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία κάτω από το τραπέζι ούτε προβλέπεται κάποιο ειδικό προνόμιο για κανέναν».

Τ’ άκουσες Χαρίτση μου; Βρες ένα καθρέφτη, και ρίξε άλλη μια χυλόπιτα στον εαυτό σου! Που τάχα μου σού πρότεινε το ΠΑΣΟΚ συνεργασία, και είπες «όχι». Χα!..

Κουνάει μαντίλι στη δεύτερη θέση

Η χθεσινή έμμεση συμμετοχή μας στην 24ωρη απεργία, μου αποστέρησε τη χαρά, να σας μεταφέρω τα καλά τα νέα, όπως αυτά προκύπτουν από δημοσκόπηση της εταιρείας Interview. Σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση, η διαφορά μεταξύ του κόμματος ΕΛΑΣ-Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ, είναι ελάχιστα πάνω από τη μία μονάδα, στην πρόθεση ψήφου, γεγονός που με κάνει να πιστεύω με βεβαιότητα πλέον, ότι το κόμμα ΙΧ όπως το αποκαλούν του προέδρου Αλέξη σε λίγο κουνάει μαντίλι στη δεύτερη θέση, και εγκαθίσταται στην τρίτη. Κατά τη μέτρηση της εταιρείας, την οποία οφείλουμε να θεωρήσουμε ως έγκυρη, καθότι δεν εμφανίστηκε ο «δικηγόρος Αρης Παπαδόπουλος-Καλλιθέα» (πού είναι αυτή η ψυχή; Εχει χαθεί…) να την αμφισβητήσει, το αποτέλεσμα μεταξύ των δύο κομμάτων είναι ΕΛΑΣ 14,2%, ΠΑΣΟΚ 13%!! Ητοι κάτω από το όριο του στατιστικού λάθους που γενικά προσδιορίζεται από τους «επιστήμονες» της δημοσκοπίας στο 2%. Κατά τα λοιπά η έρευνα δίνει (πάντα στην πρόθεση ψήφου) τα ακόλουθα: Νέα Δημοκρατία 26,6%, Ελληνική Λύση 6%, ΚΚΕ 5,7%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,1%, Φωνή Λογικής 3,5%, Συμμαχία Ελλήνων (Κασιδιάρης) 3,4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,1% και ΜέΡΑ 25 3%.

Τουτέστιν Βουλή 10 κομμάτων, ζωή να ‘χουν!