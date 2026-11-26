Το περιστατικό δεν είναι σημαντικό αλλά έχει το γούστο του.

Σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, μια κυρία που ήταν ΠΑΣΟΚ έγινε ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι ΕΛΑΣ αρνήθηκε να συνομιλήσει με μια άλλη κυρία που ήταν ΠΑΣΟΚ και παρέμεινε ΠΑΣΟΚ.

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Γιατί; Επειδή θεώρησαν ότι πρέπει να τσακώνονται μόνο με την κυβέρνηση ή τη ΝΔ. Έτσι συμφώνησαν να μην εμφανιστούν μαζί έως ότου βρεθεί κάποιος αντίπαλος της αρεσκείας τους.

Ομολογώ ότι μερικές δεκαετίες στην τηλεόραση δεν έχω ξανασυναντήσει παρόμοιο περιστατικό. Πάλι καλά που δεν τις πέταξαν από το παράθυρο.

Διότι είναι προφανές ότι η καθεμία και ο καθένας έχουν δικαίωμα να αποδεχτούν ή να απορρίψουν μια τηλεοπτική πρόσκληση. Αλλά αν πάει, δεν θέτει τους όρους του.

Σιγά το θέμα, θα μου πείτε. Κι επί της ουσίας έχετε δίκιο, δεν θα διαφωνήσω.

Δείχνει, όμως, την ουσία μιας αντιπαράθεσης που εξελίσσεται κάπου μεταξύ κακογουστιάς και κακομαθησιάς.

Και φυσικά δεν αφορά προσωπικά δύο κυρίες, που για να πω την αλήθεια δεν τις ξέραμε κι από χθες.

Δείχνει κυρίως την αμηχανία (δεν θέλω να γράψω την αδυναμία…) δύο κομματικών σχηματισμών να αντιπαρατεθούν ο ένας με το άλλο κόσμια αλλά ουσιαστικά.

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Δεν ενδιαφέρονται δηλαδή να πουν τα δικά τους. Ενδιαφέρονται να βρίσουν κάποιον. Την άτιμη κοινωνία, τον ιμπεριαλισμό ή την κυβέρνηση στην προκειμένη περίπτωση.

Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί.

Και η ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους ως αντίπαλοι μιας κυβέρνησης που δεν τους παίρνει και πολύ στα σοβαρά.

Μόνο που γι’ αυτό δεν φταίει η κυβέρνηση, ούτε μια τηλεοπτική εκπομπή. Φταίει το μπόι τους.

Το οποίο είναι αυτό που είναι. Και δεν αλλάζει όσο κι αν τσακωθούν ή δεν τσακωθούν δύο κυρίες στην τηλεόραση, όσες περιφανείς αντιπολιτευτικές νίκες κι αν καταγάγουν στη δημιουργική φαντασία τους.

Κανείς δεν ψηλώνει επειδή θα το αποφασίσει ο ίδιος.

Εδώ, λοιπόν, έχουμε το αξιοπερίεργο. Αντί να δουν πώς θα ψηλώσουν ως αντίπαλοι μιας κυβέρνησης που θεωρούν ότι τους περιφρονεί, αντί να διαμορφώσουν τα χαρακτηριστικά μιας πολιτικής δύναμης που μετράει, αντί να αναδείξουν ένα μέγεθος που θα μπορούσε να αντικαταστήσει την κυβέρνηση, κάθονται και τσακώνονται για τη σημαία του Πολυτεχνείου.

«Περί όνου σκιάς» το έλεγαν οι αρχαίοι που δεν τους άρεσε και πολύ να τσακώνονται για ανοησίες.

Αλλά αρχαίοι ήταν. Δεν τους καλούσε κανείς στην τηλεόραση.