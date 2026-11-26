Σύμφωνα με το Bloomberg οι διπλωματικές επαφές επιταχύνονται για την επίλυση της έντασης μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ σχετικά με τους S-400

Σημαντική διπλωματική επαφή μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για επίσημη επίσκεψη.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ο Γκιουλέρ θα βρίσκεται στις ΗΠΑ από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου, όπου θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Πιτ Χέγκσεθ.

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Δημοσίευμα δε του Bloomberg σχετικά με το θέμα ανέφερε: «Οι διπλωματικές επαφές επιταχύνονται για την επίλυση της έντασης μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ σχετικά με τους S-400. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Πιτ Χέγκσεθ στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, για να συζητήσουν τις διαφωνίες που προκύπτουν από την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμυνας».

Στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν σημαντικά ζητήματα που αφορούν την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, με αιχμή τη διαδικασία προμήθειας μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35, αλλά και το ενδεχόμενο άρσης των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA σε βάρος της Τουρκίας.

Παράλληλα, οι δύο υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν τις διμερείς στρατιωτικές σχέσεις, καθώς και τις εξελίξεις σε ζητήματα διεθνούς ασφάλειας.

Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα είναι η πρώτη μετάβαση του Γιασάρ Γκιουλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες από την ανάληψη των καθηκόντων του ως υπουργού Άμυνας.