Μια νέα μοριακή θεραπευτική προσέγγιση παρουσιάζει ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη συρρίκνωση όγκων σε ασθενείς με περιορισμένες πλέον θεραπευτικές επιλογές. Credit: Shutterstock

Το 44% των ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος και το 60% εκείνων με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα εμφάνισαν σημαντική συρρίκνωση των όγκων τους, σύμφωνα με την κλινική μελέτη

Ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση δύο από τις πιο επιθετικές και δύσκολα θεραπεύσιμες μορφές καρκίνου καταγράφει ένα νέο πειραματικό φάρμακο, το οποίο κατάφερε να προκαλέσει σημαντική συρρίκνωση όγκων σε ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος και του πνεύμονα.

Πρόκειται για το ERAS-0015, μια νέα θεραπευτική προσέγγιση που στοχεύει συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις οι οποίες τροφοδοτούν την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων.

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Τα πρώτα ευρήματα παρουσιάστηκαν στις 19 Νοεμβρίου, στο 38ο επιστημονικό συμπόσιο EORTC-NCI-AACR στη Βαρκελώνη, στο πλαίσιο της κλινικής μελέτης AURORAS-1, στην οποία συμμετέχουν 148 ασθενείς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποσοστά ανταπόκρισης στη θεραπεία: το 44% των ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος και το 60% των ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα εμφάνισαν σημαντική συρρίκνωση των όγκων τους.

Τα αποτελέσματα αφορούν ασθενείς με μεταλλάξεις στα γονίδια RAS, οι οποίοι είχαν ήδη υποβληθεί σε άλλες θεραπείες χωρίς ικανοποιητική ανταπόκριση.

Ειδικότερα, στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν δόση 32 mg, συρρίκνωση όγκων καταγράφηκε σε 11 από τους 25 ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος, καθώς και σε τρεις από τους πέντε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα που είχαν προηγουμένως λάβει ανοσοθεραπεία ή χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα.

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Το ERAS-0015 βασίζεται σε μια καινοτόμο προσέγγιση, γνωστή ως «pan-RAS molecular glue». Στόχος του είναι να παρεμβαίνει στη λειτουργία των πρωτεϊνών RAS, οι οποίες λειτουργούν ως μοριακοί διακόπτες που ρυθμίζουν την ανάπτυξη και τη διαίρεση των κυττάρων.

Όταν συγκεκριμένες μεταλλάξεις τις κρατούν διαρκώς ενεργοποιημένες, τα καρκινικά κύτταρα λαμβάνουν συνεχή εντολή ανάπτυξης. Το νέο φάρμακο επιχειρεί να μπλοκάρει αυτά τα σήματα, στοχεύοντας περισσότερες από μία καρκινογόνες μεταλλάξεις.

Η ιατρός ογκολόγος Τζούντι Γουάνγκ, η οποία παρουσίασε τα αποτελέσματα, έκανε λόγο για σημαντική πρώιμη θεραπευτική δραστηριότητα, επισημαίνοντας ότι οι ασθενείς που συμμετείχαν είχαν περιορισμένες διαθέσιμες επιλογές.

Παράλληλα, το φάρμακο εμφάνισε σχετικά καλή ανεκτικότητα.

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν εξανθήματα, διάρροια, ναυτία και φλεγμονή του στοματικού βλεννογόνου, ενώ σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίστηκαν με τη θεραπεία καταγράφηκαν στο 9,8% των συμμετεχόντων.

Οι επιστήμονες, ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι τα αποτελέσματα παραμένουν προκαταρκτικά. Η μελέτη βρίσκεται ακόμη στη φάση Ι, η οποία αποσκοπεί κυρίως στην αξιολόγηση της ασφάλειας και στον καθορισμό της κατάλληλης δοσολογίας.

Θα χρειαστούν μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙ και ΙΙΙ για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του φαρμάκου.