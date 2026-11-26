Τους αντιπάλους της στην τελική φάση του Euro K21 2027 έμαθε η Εθνική Ελπίδων, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26/11) στο Βελιγράδι.

Η γαλανόλευκη κληρώθηκε στον 3ο όμιλο της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία, την Κροατία και την Τσεχία, σε μια απαιτητική προσπάθεια για διάκριση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

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Η τελική φάση του τουρνουά θα φιλοξενηθεί σε Αλβανία και Σερβία, από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2027.

Η Ελλάδα θα δώσει τα παιχνίδια της στη Σερβία, καθώς εκεί θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις του πρώτου και του τρίτου ομίλου.

Στον πρώτο όμιλο βρίσκονται η οικοδέσποινα Σερβία, η Αγγλία, η Γαλλία και η Πολωνία, ενώ στον δεύτερο συμμετέχουν η Αλβανία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Φινλανδία.

Ο τέταρτος όμιλος αποτελείται από τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία και το Βέλγιο, συνθέτοντας ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σκηνικό στην τελική φάση.

Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει στις 3 Ιουλίου 2027, με τον μεγάλο τελικό να είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στα Τίρανα.

Οι όμιλοι του Euro K21 2027

1ος Όμιλος: Σερβία, Αγγλία, Γαλλία, Πολωνία.

2ος Όμιλος: Αλβανία, Ισπανία, Ιταλία, Φινλανδία.

3ος Όμιλος: Πορτογαλία, Κροατία, Ελλάδα, Τσεχία.

4ος Όμιλος: Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο.