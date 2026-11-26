Οι φίλοι του Ολυμπιακού σχημάτισαν στις εξέδρες του γηπέδου «Γ. Καραϊσκάκης» έναν μασκοφόρο χαρακτήρα συνοδευόμενο από τη φράση «Ti ricordi de mi?» στα ιταλικά

Για ακόμη μία ευρωπαϊκή βραδιά, οι φίλοι του Ολυμπιακού φρόντισαν να εντυπωσιάσουν με τη δημιουργικότητά τους στις εξέδρες του «Γ. Καραϊσκάκης». Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης με τη Μίλαν, οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν ένα ξεχωριστό κορεό, το οποίο τράβηξε τα βλέμματα και έδωσε ιδιαίτερο χρώμα στην ατμόσφαιρα του γηπέδου.

Κεντρικό στοιχείο της εντυπωσιακής δημιουργίας ήταν η φράση «Ti ricordi de mi?», που στα ιταλικά σημαίνει «Με θυμάσαι;». Δίπλα της αποτυπωνόταν ο χαρακτηριστικός μασκοφόρος χαρακτήρας από τη γνωστή σειρά, να πραγματοποιεί την εμβληματική του κίνηση, δημιουργώντας ένα σκηνικό που δεν πέρασε απαρατήρητο από όσους βρέθηκαν στο φαληρικό γήπεδο.

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EUROPA LEAGUE 2026-2027 / ΟΣΦΠ – ΜΙΛΑΝ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Η επιλογή της ιταλικής φράσης αποκτά ξεχωριστό νόημα με δεδομένο ότι απέναντι στους Πειραιώτες βρισκόταν η Μίλαν, με το μήνυμα του κορεό να συνδέεται με την παρουσία των Ιταλών στο «Καραϊσκάκης» το 2018 και το 3-1 των ερυθρόλευκων.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού έδωσαν για ακόμη μία φορά τη δική τους παράσταση πριν από ευρωπαϊκό παιχνίδι, αποδεικνύοντας πως η εξέδρα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ποδοσφαιρικής εμπειρίας.

EUROPA LEAGUE 2026-2027 / ΟΣΦΠ – ΜΙΛΑΝ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)