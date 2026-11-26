Οι ερυθρόλευκοι επιδιώκουν ένα αποτέλεσμα που μπορεί να τους φέρει πιο κοντά στην απευθείας πρόκριση στους δεκαέξι της διοργάνωσης με την έναρξη στις 19:45

Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά στο Φάληρο! Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με στόχο ένα αποτέλεσμα που μπορεί να τον φέρει ακόμη πιο κοντά στην πρώτη οκτάδα και την απευθείας πρόκριση στους «16».

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συγκεντρώσει 10 βαθμούς στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές και θέλουν να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία με ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση, αυτή τη φορά απέναντι σε έναν ιστορικό αντίπαλο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

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Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 και το tanea.gr σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση. Μείνετε συντονισμένοι για την εξέλιξη του αγώνα, τις σημαντικότερες φάσεις, τα γκολ, τις ευκαιρίες και όλο το παρασκήνιο από τη μεγάλη βραδιά στο Φάληρο.