Live Blog: Ολυμπιακός – Μίλαν 1-0 (30′)
Οι ερυθρόλευκοι επιδιώκουν ένα αποτέλεσμα που μπορεί να τους φέρει πιο κοντά στην απευθείας πρόκριση στους δεκαέξι της διοργάνωσης με την έναρξη στις 19:45
Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά στο Φάληρο! Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με στόχο ένα αποτέλεσμα που μπορεί να τον φέρει ακόμη πιο κοντά στην πρώτη οκτάδα και την απευθείας πρόκριση στους «16».
Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συγκεντρώσει 10 βαθμούς στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές και θέλουν να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία με ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση, αυτή τη φορά απέναντι σε έναν ιστορικό αντίπαλο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 και το tanea.gr σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση. Μείνετε συντονισμένοι για την εξέλιξη του αγώνα, τις σημαντικότερες φάσεις, τα γκολ, τις ευκαιρίες και όλο το παρασκήνιο από τη μεγάλη βραδιά στο Φάληρο.
ΣΕΝΤΡΑΡΕ Ο ΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΡΝΕΡ ΚΑΙ Ο ΠΙΡΟΛΑ ΗΤΑΝ Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟ 1-0 ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ
ΓΚΟΛ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ! Ο ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΠΙΡΟΛΑ!!!!!!!!!!
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Κερδίζει κόρνερ ο Ολυμπιακός, με τη συμπλήρωση του μισάωρου
Ανώτερος ο Ολυμπιακός στο πρώτο μισάωρο
Καλή σέντρα του Σα, ο Πιρόλα πήρε τη κεφαλιά ψάχνοντας τον Ρέτσο όμως οι Ιταλοί έδιωξαν μακριά στο 26ο λεπτό
25 λεπτά στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
Άδυναμο σουτ από τον Μορέιρα στο 23ο λεπτό, εύκολα στην αγκαλιά του Ορτέγκα
Σούταρε και ο Μπρούνο, όμως η μπάλα καταλήγει άουτ
Εκπληκτικό πλαριστό σουτ από έξω από την περιοχή όμως ο Μενιάν έπεσε εξαιρετικά και έδιωξε σε κόρνερ!
ΠΑΡΑΛΙΓΟ ΤΟ 1-0! ΠΑΛΙ Ο ΜΑΡΤΙΝΣ
Απειλεί ο Μαρτίν με συρτό αλλά σιγανό σουτ στο 20ο λεπτό, αλλά εύκολα στην αγκαλιά του Μενιάν
Καλή κάθετη του προς τον Γκονζάλες στο 18ο λεπτό, βγήκε και έδιωξε εύκολα ο Μενιάν
Ένα τέταρτο συμπληρώθηκε στο Φάληρο, Ολυμπιακός - Μίλαν 0-0
Κρατάει τη μπάλα του ο Ολυμπιακός, είναι καλύτερος από τη Μίλαν
Καλό σουτ του Πέντερσεν στο 12ο λεπτό, πάνω στον Μενιάν όμως
Σωτήρια ο Μορέιρα έβαλε το πόδι του για τη Μίλαν!
Μεγάλη ευκαιρία στο 7ο λεπτό με τον Μαρτίνς! Παραλίγο το 1-0!
Πρώτη τελική για τη Μίλαν με τον Σισέ στο 5ο λεπτό, πολύ πάνω από την εστία του Ορτέγκα
Καλό σουτ του Φρόιλερ μόλις στο πρώτο λεπτό, όμως πάνω από την εστία του Μενιάν
Ξεκίνησε το ματς!
Έτοιμα όλα για τη σέντρα
Πάλι πανέμορφο κορεό με το αγαπημένο «La Casa de Papel», θυμίζοντας στους ροσονέρι το 2018
Βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Σε πέντε λεπτά η σέντρα στο μεγάλο ματς
Υπενθύμιση του 3-1 το 2018 από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού με το «Με θυμάσαι;» στα ιταλικά
Σε 10 λεπτά η έναρξη
Σε ένα τέταρτο η έναρξη του αγώνα
Κάτι λιγότερο από 25 λεπτά για τη σέντρα
Ο Ορτέγκα που θα βρίσκεται στην εστία των γηπεδούχων
Κάτι που θα τους βοηθήσει να φτάσουν στα τοπ 25 ευρωπαϊκά κλαμπ της Ευρώπης
Οι ερυθρόλευκοι θέλουν συνεχίσουν το αήττητο σερί τους και να κερδίσουν τους ροσονέρι όχι μόνο για να φτάσουν στους 13 βαθμούς, αλλά και για να τους προσπεράσουν στη βαθμολογία της UEFA
Καλησπέρα σας! Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μίλαν, για την 5η αγωνιστική του Europa League
Καλησπέρα σας μαζί σας θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μίλαν για τη 5η αγωνιστική του Europa League