Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει το ψήφισμα υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας

Την αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να κάνει λόγο για «μεροληπτικούς και αβάσιμους ισχυρισμούς», την ώρα που η ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας αναδεικνύει έξι κρίσιμα σημεία για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.

Με το ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναβεβαιώνει την πάγια θέση του ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για αυτά.

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Παράλληλα, εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του στην Ελλάδα και την Κύπρο, αποδοκιμάζει την επικύρωση του μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης και ζητά συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση, καλώντας το Συμβούλιο της ΕΕ να εξετάσει ακόμη και την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η αντίδραση της Άγκυρας

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει το ψήφισμα, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα όσον αφορά την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας και επικαλούμενο σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Άγκυρα κατηγορεί, μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί ψηφίσματα που υπαγορεύονται από πολιτικά κίνητρα και αγνοούν το διεθνές δίκαιο, στο όνομα της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η ειρήνη και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο μπορούν να διασφαλιστούν μόνο μέσω του διαλόγου, των σχέσεων καλής γειτονίας, του αμοιβαίου σεβασμού και της συνεργασίας.

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«Αναμένουμε από τους αξιωματούχους της ΕΕ να υιοθετήσουν μια στάση σύμφωνη με αυτή την προσέγγιση» καταλήγει.

Τα έξι κρίσιμα σημεία του ψηφίσματος

Από την πλευρά της, η ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίζει το ψήφισμα «καταπέλτη» για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, επισημαίνοντας ότι στο κείμενο γίνεται αναφορά στη συνολικότερη επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, στο ψήφισμα αποτυπώνονται με σαφήνεια:

Η καταδίκη του casus belli και της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Η εφαρμογή της UNCLOS ως εθιμικού διεθνούς δικαίου (customary law).

Η καταδίκη της χωροθέτησης θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία.

Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής για Ελλάδα και Κύπρο, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ.7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).

Το αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 νμ, βάσει του Άρθρου 3 της UNCLOS.

Το δικαίωμα των ελληνικών νησιών να έχουν την δική τους ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, σύμφωνα με το Άρθρο 121 της UNCLOS.

Κυρώσεις, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και προστασία των υποθαλάσσιων υποδομών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά την ακύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου και υπογραμμίζει ότι η Τουρκία και η Λιβύη δεν μπορούν να επιβάλουν θαλάσσια όρια στην Ελλάδα χωρίς τη συναίνεσή της.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην προστασία των υποθαλάσσιων υποδομών, με τους ευρωβουλευτές να καλούν την Τουρκία να απέχει από οποιαδήποτε παρέμβαση στην πόντιση καλωδίων και στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, Great Sea Interconnector. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά, επίσης, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής δράσης στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας, στα πρότυπα της επιχείρησης ASPIDES, καθώς και την επανεξέταση της χρηματοδοτικής συνεργασίας της ΕΕ με την Τουρκία και τη Λιβύη, ώστε να διασφαλιστεί ότι ευρωπαϊκοί πόροι δεν στηρίζουν δραστηριότητες εφαρμογής του μνημονίου.

Παράλληλα, καλεί το Συμβούλιο της ΕΕ να εξετάσει στοχευμένες κυρώσεις, εφόσον η εφαρμογή του μνημονίου οδηγήσει σε παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών-μελών.

Εντός τριών μηνών ζητείται από την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλουν έκθεση για τις διπλωματικές ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί και τα ενδεχόμενα πρόσθετα μέτρα προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, της Κύπρου και άλλων κρατών-μελών.