Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης συμπεριέλαβε κανονικά τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στην αποστολή για την αναμέτρηση της Πέμπτης στο T-Center για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στη σύνθεσή της θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ελλάδας τη Γεωργία, στην πρεμιέρα του «παραθύρου» του Νοεμβρίου για τη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης (26/11, 20:00) στο T-Center, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να θέλει να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα τις υποχρεώσεις της.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός υπολογίζει κανονικά στον Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν έχει ενεργό ρόλο στις συλλογικές υποχρεώσεις της ομάδας του το τελευταίο διάστημα, συμπεριλαμβάνοντάς τον στη δωδεκάδα για το κρίσιμο παιχνίδι με τους Γεωργιανούς.

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Η δωδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Μιχάλης Λούντζης

Βασίλης Τολιόπουλος

Νίκος Χουγκάζ

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Κώστας Παπανικολάου

Όμηρος Νετζήπογλου

Αντώνης Καραγιαννίδης

Κώστας Αντετοκούνμπο

Θανάσης Αντετοκούνμπο

Ντίνος Μήτογλου

Αλέξανδρος Νικολαΐδης