Εθνική Ελλάδας: Με Ντόρσεϊ η δωδεκάδα για την αναμέτρηση με τη Γεωργία
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης συμπεριέλαβε κανονικά τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στην αποστολή για την αναμέτρηση της Πέμπτης στο T-Center για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027
Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στη σύνθεσή της θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ελλάδας τη Γεωργία, στην πρεμιέρα του «παραθύρου» του Νοεμβρίου για τη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης (26/11, 20:00) στο T-Center, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να θέλει να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα τις υποχρεώσεις της.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός υπολογίζει κανονικά στον Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν έχει ενεργό ρόλο στις συλλογικές υποχρεώσεις της ομάδας του το τελευταίο διάστημα, συμπεριλαμβάνοντάς τον στη δωδεκάδα για το κρίσιμο παιχνίδι με τους Γεωργιανούς.
Η δωδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας
Τάιλερ Ντόρσεϊ
Μιχάλης Λούντζης
Βασίλης Τολιόπουλος
Νίκος Χουγκάζ
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
Κώστας Παπανικολάου
Όμηρος Νετζήπογλου
Αντώνης Καραγιαννίδης
Κώστας Αντετοκούνμπο
Θανάσης Αντετοκούνμπο
Ντίνος Μήτογλου
Αλέξανδρος Νικολαΐδης