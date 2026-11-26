Οι Αρχές της πολιτείας Εσπίριτο Σάντο ερευνούν πιθανή συμμετοχή του ποδοσφαιριστή σε εγκληματική οργάνωση για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (26/11) ο Νταβίντ Κορέα, καθώς συνελήφθη στο προπονητικό κέντρο της Βάσκο ντα Γκάμα, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής έρευνας στη Βραζιλία. Ο επιθετικός, μάλιστα, φέρεται να ζήτησε να κάνει πρώτα ένα μπάνιο προτού οδηγηθεί για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η υπόθεση αφορά ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες, καθώς οι Αρχές της πολιτείας Εσπίριτο Σάντο ερευνούν πιθανή συμμετοχή του ποδοσφαιριστή σε εγκληματική οργάνωση, με αντικείμενο τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων μεταξύ διαφορετικών πολιτειών, αλλά και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

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Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που το όνομα του Κορέα βρίσκεται στο επίκεντρο της συγκεκριμένης έρευνας. Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε συμπεριληφθεί στην επιχείρηση «A Tropa», την οποία πραγματοποίησε η Πολιτική Αστυνομία της Εσπίριτο Σάντο, με τις Αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενες διασυνδέσεις του με την εγκληματική οργάνωση Comando Vermelho.

Η προηγούμενη έρευνα και οι περιοριστικοί όροι

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης του Σεπτεμβρίου, ο επιθετικός είχε καταθέσει στις Αρχές, αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Τότε του ζητήθηκε να παραδώσει τα διαβατήριά του, ενώ του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη Βραζιλία, καθώς και περιορισμός στην επικοινωνία του με άλλα πρόσωπα που βρίσκονταν υπό έρευνα.

Το ενδιαφέρον των Αρχών για τον ποδοσφαιριστή φέρεται να προέκυψε από τηλεφωνικές συνομιλίες και μηνύματα που εντοπίστηκαν στο κινητό του Ρουάν ντε Φρέιτας Καμάργκο Κρουζ. Πρόκειται για φίλο του Κορέα από την παιδική ηλικία, με καταγωγή από την ίδια περιοχή, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας που φέρεται να διαπράχθηκε το 2024.

Αιφνιδιασμός στο προπονητικό κέντρο της Βάσκο

Η σύλληψη της Πέμπτης αιφνιδίασε τόσο τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή όσο και τους ανθρώπους της Βάσκο. Οι αστυνομικοί εμφανίστηκαν ξαφνικά στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, την ώρα που ο Κορέα συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση υπό τις οδηγίες του Πέδρο Εμανουέλ.

Η ομάδα προετοιμαζόταν εκείνη την ώρα για την κυριακάτικη αναμέτρηση με την Ατλέτικο Μινέιρο στην «Αρένα MRV», ωστόσο η υπόθεση του επιθετικού αναμένεται πλέον να απασχολήσει έντονα τον σύλλογο και τις βραζιλιάνικες Αρχές.