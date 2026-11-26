Το πρόγραμμα αποκατάστασης του μνημείου αναμένεται να διαρκέσει τρία χρόνια και περιλαμβάνει εννέα μελέτες, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού



Μια νέα εικόνα, με σεβασμό στην ιστορική και αρχιτεκτονική του ταυτότητα, θα αποκτήσει το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού μετά την ολοκλήρωση του εκτεταμένου προγράμματος αποκατάστασης και ανάδειξής του, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει τρία χρόνια.

Το εμβληματικό μνημείο της Αθήνας, που διέκοψε τη λειτουργία του τον Ιούλιο του 2026, εισέρχεται σε μια περίοδο συνολικής αναβάθμισης, με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 19,7 εκατ. ευρώ.

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Το σχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού περιλαμβάνει εννέα μελέτες, οι οποίες εκπονήθηκαν σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και προβλέπει εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης.

Στόχος είναι η αντιμετώπιση των φθορών που έχουν συσσωρευτεί στο πέρασμα του χρόνου, η ενίσχυση της στατικότητας και η προστασία των αρχιτεκτονικών στοιχείων του μνημείου.

Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η αποκατάσταση των εσωτερικών και εξωτερικών όψεων, του περιμετρικού τοίχου του κοίλου, των επιχρισμάτων και του εντυπωσιακού ψηφιδωτού δαπέδου της σκηνής, το οποίο θα προστατεύεται κατά τη διάρκεια των παραστάσεων με ειδικό κάλυμμα.

Παράλληλα, προβλέπονται εργασίες στα εδώλια και στο προσκήνιο, καθώς και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις λειτουργικές υποδομές, με πλήρη ανακαίνιση των καμαρινιών και των χώρων υγιεινής, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες καλλιτεχνών και επισκεπτών.

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Αλλαγές θα υπάρξουν και στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς η πλατεία και το προκήπιο θα αναδιαμορφωθούν, ενώ προβλέπεται η δημιουργία αναψυκτηρίου και πωλητηρίου.

«Η προστασία του ήταν για μας κάτι απολύτως αναγκαίο», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, εξηγώντας την απόφαση διακοπής της λειτουργίας του μνημείου. Όπως σημείωσε, ζητούμενο είναι η μακροχρόνια θωράκισή του απέναντι στη φυσική και την ανθρωπογενή φθορά, αλλά και η αναβάθμιση των δυνατοτήτων φιλοξενίας σύγχρονων πολιτιστικών εκδηλώσεων, με κορυφαίο θεσμό το Φεστιβάλ Αθηνών.

Η μεγάλη παρέμβαση φιλοδοξεί να διασφαλίσει ότι το Ηρώδειο θα συνεχίσει να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά τοπόσημα της χώρας, συνδυάζοντας τη διατήρηση της αυθεντικότητας ενός μνημείου σχεδόν δύο χιλιετιών με τις απαιτήσεις της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.