Live: Ελλάδα – Γεωργία 88-92 (τελ.σκορ)
Η εθνική ομάδα μπάσκετ αντιμετωπίζει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Γεωργίας στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της 2ης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027
Η εθνική ομάδα μπάσκετ αντιμετωπίζει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Γεωργίας στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της 2ης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027
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Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε πως οι στίχοι του νέου κομματιού είναι εξευτελιστικοί για έναν άνθρωπο, εκτιμώντας πως αν ήταν η Άννα Βίσση, θα ένιωθε θυμό και τσαντίλαΔιάβασε το άρθρο
Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί για κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων λόγω της έντασης των βροχοπτώσεων που ενδέχεται να επαναληφθούν πάνω από τις ίδιες περιοχές μέσα σε λίγες ώρεςΔιάβασε το άρθρο
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απειλεί να μπλοκάρει τον πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν δεν υπάρξει κοινή δέσμευση για τη στήριξη του ΚιέβουΔιάβασε το άρθρο
Η ανήλικη κοπέλα μεταφέρθηκε στην Πάτρα για ιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την εμπλοκή των περισσότερων από δέκα προσαχθέντων ατόμωνΔιάβασε το άρθρο
Αιτήσεις γίνονται μέσω του vouchers.gov.gr - Το πρόγραμμα προβλέπει την έκδοση συνολικά 3.333 άυλων ψηφιακών καρτών για διαμονή, εστίαση και μεταφορέςΔιάβασε το άρθρο