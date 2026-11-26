Η εθνική ομάδα μπάσκετ αντιμετωπίζει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Γεωργίας στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της 2ης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Γεωργία για την 3η αγωνιστική της 2ης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

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