Ο Ισραηλινός σύμβουλος διοίκησης αναμένεται να συναντηθεί με τον Θεόδωρο Καρυπίδη διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για «δεύτερες σκέψεις» των κιτρινόμαυρων

Παρουσία του Αβραάμ Γκραντ θα διεξαχθεί το ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής ανάμεσα σε Άρη και Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Ισραηλινός αναμένεται τα επόμενα 24ωρα στη Θεσσαλονίκη για να έχει συνάντηση με τον Θεόδωρο Καρυπίδη και για να δουν μαζί το παιχνίδι με τους «ερυθρόλεκους». Μία εξέλιξη η οποία έρχεται κόντρα στα ισραηλινά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για δεύτερος σκέψεις των «κιτρινόμαυρων» σχετικά με τη συνεργασία τους με τον Γκραντ.

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Θυμίζουμε ότι ο Ισραηλινός ανέλαβε το περασμένο καλοκαίρι σύμβουλος διοίκησης στον Άρη και τον περασμένο Σεπτέμβριο βρέθηκε για μερικές εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη. Ένα διάστημα στο οποίο απέκτησε πλήρη εικόνα για τη λειτουργία του κλαμπ, ώστε να συντάξει μία σχετική έκθεση και να την παραδώσει στον Θεόδωρο Καρυπίδη.